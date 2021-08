Pourquoi Matthew McConaughey n’a pas porté de déodorant depuis des années

Hollywood semble traverser un peu d’hystérie en matière d’hygiène, avec des stars qui sortent et discutent de leurs différentes routines de salle de bain.

L’homme de 51 ans a révélé il y a quelques années qu’il n’avait jamais vraiment utilisé de déodorant.

Selon les rapports, l’acteur L’or des fous la co-star Kate Hudson lui a même demandé de se vaporiser pendant le tournage.

Il a parlé à Playboy du tournage en 2008, en disant: « Elle [Hudson] apporte toujours une pierre de sel, qui est un déodorant naturel, et dit : « Voudriez-vous, s’il vous plaît, mettre ça ? »

« Je ne l’ai jamais porté. Pas d’eau de Cologne, pas de déodorant.

Crédit : PA

« Les femmes de ma vie, y compris ma mère, ont toutes dit: » Hé, ton odeur naturelle sent, une, comme un homme, et, deux, sent comme toi. »

Il avait également déclaré au magazine People en 2005 qu’il n’avait pas « porté de déodorant depuis 20 ans ».

Mais même si vous pensez peut-être que des décennies sans utiliser de sprays ou d’après-rasage peuvent laisser une personne sentir un peu louche, il semble que vous auriez tort.

Selon son Tonnerre sous les tropiques co-star Yvette Nicole Brown, McConaughey sent absolument délicieux.

S’exprimant sur SiriusXM la semaine dernière, elle a rappelé : « Je me souviens que Matthew McConaughey a dit qu’il n’utilisait pas de déodorant et qu’il n’avait pas d’odeur.

Crédit : PA

« Alors ma première pensée a été: » Je vais m’approcher le plus possible de lui pour voir s’il a raison « .

« Il n’a pas d’odeur. Il sent le granola et le bon vivre. Il a une odeur douce et sucrée. C’est juste lui, et ce n’est pas le moisi ou la folie. »

Lors de son apparition sur Dax Shepard’s Expert en fauteuil podcast, le couple a révélé qu’ils avaient transmis leurs propres habitudes de bain à leurs enfants, Wyatt, six ans, et Dimitri, quatre ans.

Crédit : PA

Kunis a déclaré à l’hôte Shepard: « Je n’avais pas d’eau chaude en grandissant, alors je ne me suis pas beaucoup douche de toute façon.

« Mais quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours. Je n’étais pas ce parent qui baignait mes nouveau-nés – jamais. »

Kutcher a ajouté qu’au quotidien, il n’utilisait que du savon et de l’eau sur ses » aisselles et son entrejambe » et » rien d’autre « .

Vous pensez peut-être – mais qu’en est-il après une grosse séance d’entraînement en sueur ?