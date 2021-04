Pourquoi m’as-tu tué?: Voici où William Sotelo et Julio Heredia maintenant

William Sotelo et Julio Heredia ont tous deux été condamnés à la prison pour le meurtre de Crystal Theobold. Voici où ils en sont maintenant, à la suite du documentaire Netflix.

Juste un jour après sa sortie, le nouveau film documentaire sur le vrai crime de Netflix, Pourquoi m’as-tu tué?, a déjà attiré les téléspectateurs.

Le docu-film Netflix raconte l’histoire vraie de Crystal Theobold, une mère de deux enfants de 24 ans, qui a été tragiquement tuée à Riverside, en Californie, en février 2006. Bien qu’elle ne fasse pas partie d’un gang, elle a été victime de violence de gang. après que des membres d’un gang local aient confondu la voiture dans laquelle elle se trouvait comme un gang rival. Elle est décédée des suites d’une blessure par balle à la tête.

Pourquoi m’as-tu tué? raconte la façon dont la mère de Crystal, Belinda Lane, et la jeune cousine Jaimie, ont créé de faux profils MySpace afin de se lier d’amitié avec des membres du gang 5150, qu’ils soupçonnaient d’être impliqués dans son meurtre. Finalement, ils ont pu trouver un membre impliqué dans le meurtre de Crystal en se faisant passer pour elle sur le site de réseautage social.

Après avoir regardé le docu-film, les téléspectateurs voudront sans doute savoir où tout le monde est maintenant, 15 ans après sa mort. Voici ce qui est arrivé à William Sotelo, Julio Heredia et à toutes les autres personnes impliquées dans l’affaire.

Qui a tué Crystal Theobold?

Qui a tué Crystal Theobold? Où sont maintenant William Sotelo et Julio Heredia? Image: Netflix, Watchara Phomicinda / MediaNews Group / The Press-Enterprise via Getty Images

Où est William Sotelo maintenant?

William Sotelo, qui s’appelait «Blagues» sur MySpace, a été signalé comme suspect après que la mère de Crystal, Belinda Lane, et sa cousine Jaimie aient utilisé leur faux profil MySpace pour lui parler et lui faire confirmer la marque de sa voiture, une Ford blanche Expédition.

Sotelo a ensuite été amené pour un interrogatoire par la police, puis relâché plus tard. Il a ensuite disparu de la grille après que Belinda a révélé sa véritable identité sur MySpace, et n’a été retrouvé que 10 ans après le meurtre de Crystal.

En 2016, Sotelo a été retrouvé au Mexique, vivant avec une femme et quatre enfants. Il a été arrêté mais juste avant que son cas ne soit jugé, il a plaidé coupable à un seul chef d’homicide volontaire, selon NBC Los Angeles. En conséquence, les accusations de meurtre, de tentative de meurtre et de tir sur un véhicule occupé contre lui ont été abandonnées par les procureurs.

Sotelo a finalement été condamné en 2020 à 22 ans. Lors de son procès, Belinda Lane l’aurait traité de «lâche», de «monstre», de «punk» et de «méprisable» avant de lui dire qu’elle espérait que d’autres détenus de gangs «reniflent» [his] à vie »pendant qu’il purge sa peine.

Sotelo avait 17 ans au moment de la fusillade et 31 ans lorsqu’il a été condamné 14 ans plus tard. Il était le dernier suspect impliqué dans le meurtre de Crystal à être arrêté et condamné.

William Sotelo comparaît devant la Cour supérieure du comté de Riverside en janvier 2020. Photo: Getty

Où est Julio Heredia maintenant?

À la suite de l’entretien avec la police avec William Sotelo et d’autres entretiens avec d’autres associés de gangs, Julio « Little Huero » Heredia est devenu un suspect. Selon NBC Los Angeles, les procureurs ont déclaré que Sotelo et Heredia avaient tiré et que les coups de feu d’Heredia auraient tué Crystal.

Comme les téléspectateurs le voient dans le docu-film, Heredia a finalement été arrêtée et devait initialement faire face à la peine de mort, mais la famille de Crystal a décidé de ne pas la faire. Sa mère Belinda a déclaré: « J’ai fait la bonne chose pour la première fois de ma vie. »

En 2011, cinq ans après le meurtre de Crystal, Heredia a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, en plus d’autres infractions pénales. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa peine complète était de 138 ans à perpétuité. Il purge actuellement sa peine dans la prison d’État de Californie, selon les archives.

Qu’est-il arrivé aux autres membres de gangs qui ont été arrêtés?

Un certain nombre d’autres associés et membres de gangs ont également été mentionnés dans le documentaire Netflix.

Selon le rapport NBC Los Angeles, six autres associés de gangs ont également été reconnus coupables d’accusations moindres, y compris de complot, et condamnés à des peines de prison. Un autre rapport de The Press-Enterprise indique que leurs peines allaient de la probation à 18 ans de prison.

Le documentaire révèle également que Manuel et William-David Lemus, qui ont donné à la police des informations précieuses, n’ont pas été inculpés.

Où est maintenant la mère de Crystal Theobold, Belinda Lane? Image: Netflix

Où est Belinda Lane maintenant?

Selon The Tab, Belinda gère une page Facebook appelée «Meurtres non résolus à Riverside» où elle partage des informations sur les homicides et les affaires froides dans la région, dans l’espoir d’aider les gens à obtenir justice.

La page a été créée en 2014, lorsque William Sotelo était toujours recherché par la police. Le compte est toujours actif et des messages sont toujours partagés sur les meurtres dans la région.

Comme nous le savons par le docu-film, Belinda n’a pas non plus consommé de drogue depuis le jour où Crystal a été tuée.

