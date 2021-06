Pourquoi Marvel n’a-t-il pas sorti la bande-annonce de Spiderman : pas de chemin à la maison ?

Il reste encore six mois avant la première de Spiderman : pas de chemin à la maison. Ce sera le 17 décembre lorsque les fans de Tom Holland et les fans fidèles de merveille retour pour voir l’acteur britannique incarner le super-héros en costume rouge à la fin des aventures de Peter Parker avec un éventuel Spiderverse auquel pourraient participer Andrew Garfield et Tobey Maguire, ses prédécesseurs.

Tellement que, Spiderman : pas de chemin à la maison est d’être, à côté de Veuve noire, l’un des films les plus attendus de la phase quatre de merveille. Ce n’est pas seulement le retour de Tom Holland en super arachnide, mais c’est aussi le secret autour de l’intrigue qu’aura ce film qui suscite de plus en plus d’attentes. On ne sait toujours pas si le précédent Spiderman fera partie du multivers, mais il y a une vieille connaissance qui le fera : Alfred Molina dans le rôle du Dr Octopus.

Les fans attendent toujours avec impatience le retour de Peter Parker. Photo : (Merveille)



Cependant, tout comme ils l’attendent avec impatience, les fans de Spiderman sont également très offensés. C’est que, depuis des semaines, la production du film les trolle sur la bande-annonce officielle qui, malgré les demandes ardues de tous, n’est toujours pas arrivée. Et, en fait, autour de cette avancée, de nombreuses dates ont également été spéculées.

Au début, il a même été dit que la première avance arriverait le 1er juin, en l’honneur de l’anniversaire de Tom Holland, mais comme il est évident que cela ne s’est pas produit. Puis une autre fuite est arrivée : la bande-annonce était attendue pour aujourd’hui, le 10 juin, mais la réponse des réseaux officiels de Spiderman a encore une fois prouvé le contraire : ils ont assuré que les fans devaient arrêter d’essayer de deviner la date et continuer d’attendre.

C’est pourquoi, depuis Spoiler, nous avons une théorie sur la vraie raison pour laquelle merveille ne rend toujours pas publique la bande-annonce de Spiderman : pas de chemin à la maison et c’est très simple : le calendrier ne le permet toujours pas. Mais, pour mieux expliquer, il faut passer en revue les dernières sorties de la franchise, à partir de Wanda vision, en passant pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Black Widow et se terminant par Loki.

Apparemment, la publication moyenne d’une bande-annonce est d’un mois, maximum deux, avant la première du film/série. Par exemple, le premier aperçu de WandaVision est arrivé le 10 décembre 2020 et le premier chapitre du strip est sorti un mois et cinq jours plus tard : le 15 janvier 2021. Puis, dans Le faucon et le soldat de l’hiver Il s’est passé exactement la même chose : la bande-annonce est arrivée le 7 février 2021 et la mini-série le 19 mars 2021, soit un mois et 12 jours plus tard.

La remorque n’est toujours pas arrivée. Photo : (@tomholland2013)



D’autre part, il y a aussi la dernière première, celle de Loki. Quant à la série Tom Hiddleston, merveille C’était un peu plus long que prévu et la première bande-annonce est arrivée le 5 avril de cette année lorsque la bande a été créée il y a à peine 24 heures, le 9 juin. Bien que, dans le cas de Veuve noire C’est un peu plus complexe car, en raison des modifications apportées à la première du film, la bande-annonce était bien en avance sur ce qui avait été convenu.

C’est pourquoi, selon ce calendrier que le MCU gérait en ce qui concerne la phase quatre, il n’y a plus rien à attendre. Bien, il est probable que la première bande-annonce de Spiderman : pas de chemin à la maison sortira entre octobre et novembre de cette année puisque le film n’arrivera qu’à la fin de l’année.