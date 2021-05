Pourquoi Marvel a dit qu’il était interdit à un camée Spider-Man dans Le faucon et le soldat de l’hiver

Le faucon et le soldat de l’hiver L’écrivain en chef Malcolm Spellman voulait vraiment que Spider-Man de Tom Holland passe dans la finale de la saison 1. Mais Marvel lui a dit: « Pas question! » Tout camée MCU imminent doit avoir un sens, et malgré Le faucon et le soldat de l’hiver se terminant à New York, domicile de Peter Parker, le patron de Marvel, Kevin Feige, n’était pas enclin à amener le web-slinger pour un peu d’action. Principalement parce que cela semblait tellement hors de propos.

Malcolm Spellman a révélé ce petit renseignement lors du making-of spécial de la série MCU sur Disney +. Spellman était ravi de faire appel à un certain nombre de personnages MCU existants, mais on l’a dit pas tôt. Il a cependant réussi à faire apparaître Don Cheadle sous le nom de James Rhodes dans le premier épisode. D’autres Avengers, y compris le retour tant espéré de Chris Evans en tant que Steve Rogers, étaient hors de la table.

Lorsqu’on lui a demandé si Spellman avait des intentions ou des espoirs de faire venir certains des autres super-héros de New York, tels que Spider-Man et Doctor Strange, l’écrivain était très excité par l’idée. Mais ce n’était pas le cas dès le départ. Voulait-il que Spider-Man retrouve Sam Wilson et Bucky Barnes?

« Bien sûr! Alors Kevin Feige vous dit: » Non. Arrêtez. » Écoutez, lorsque vous vous présentez pour la première fois à ces projets, dans votre esprit, vous pensez que vous allez pouvoir utiliser tout le monde dans le MCU. Mais Marvel demande toujours: « Cette personne fait-elle partie de cette histoire? de nos personnages dans votre projet parce que vous les aimez. Ils doivent se produire de manière organique. Donc Spider-Man n’a pas réussi. «

Spider-Man aurait été un très gros gain pour Le faucon et le soldat de l’hiver. Pas aussi triomphant que le retour de Mark Hamill en tant que Luke Skywalker dans Le mandalorien Finale de la saison 2. Mais les fans de MCU l’auraient adoré. Paul Bettany avait promis qu’un caméo MCU se produisait dans WandaVision qui rivalisait avec le retour du Jedi, mais il a trollé les fans et parlait simplement de se présenter comme White Vision. Le faucon et le soldat de l’hiver n’a pas non plus éclater de camées Marvel à couper le souffle lors de sa finale. Et il est évident que le patron de Marvel, Kevin Feige, a des appréhensions de simplement jeter certains super-héros pour le seul fait de les revoir à l’écran. Il doit servir l’histoire, qui l’emporte sur le facteur wow.

Sam Wilson s’engage pleinement à être Captain America dans Le faucon et le soldat de l’hiver final. Si Spider-Man s’était présenté, cela aurait enlevé une partie de l’éclat de cette révélation glorieusement attendue d’Anthony Mackie dans son nouveau costume Stars and Stripes.

Le faucon et le soldat de l’hiver se déroule en fait quelques mois avant les événements vus dans Spider-Man: loin de chez soi, ce qui complique également les choses en termes de camée Spider-Man. Le faucon et le soldat de l’hiver a lieu six mois après les événements de Avengers: Fin de partie, et comme nous le voyons, certaines personnes sont toujours en train de se réconcilier avec le blip. Maintenant que Marvel Studios a altéré les attentes concernant les camées MCU dans ces émissions Disney +, les attentes seront autrement réduites pour Loki cet été. Ce qui, si vous y réfléchissez, serait le moment idéal pour lancer un énorme camée Marvel sur les fans, car ils ne s’y attendront certainement pas. Marvel Studios et le grand patron Kevin Feige aiment certainement garder les gens sur leurs gardes. Cette histoire est née à Inverse.

