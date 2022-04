Pourquoi Marlene Favela a-t-elle quitté Le Seigneur des Cieux ?

CÉLÉBRITÉS

L’actrice a révélé les raisons pour lesquelles elle a dû quitter le feuilleton le plus réussi d’Amérique latine.

©Getty imagesMarlène Favela

‘Le Seigneur des cieux’ C’était l’une des productions les plus demandées par le public dans plusieurs pays d’Amérique latine avec plusieurs saisons données sur Telemundo avec les acteurs Rafael Amaya, Fernanda Castillo et carmen villalobos et Marlène Favela.

Cependant, la série à succès avait des personnages qui ont quitté l’histoire et l’un d’eux était Marlene Favela. Cette situation était dans la deuxième partie où elle jouait Victoria Narváez, connue sous le nom de « La Gober ». Lors d’une conférence de presse, il a expliqué :

« La Gober a joué dans les deuxième et troisième saisons – ça pourrait durer plus de saisons, on ne le savait pas – mais jusque-là ils m’ont proposé les deuxième et troisième saisons de The Lord of the Skies. Mais j’avais un autre projet à l’horizon à ce moment-là dont j’avais déjà discuté avec Televisa. ».

D’un autre côté, Marlène indiqué que « Parfois, vous devez dire non à des projets en raison de circonstances indépendantes de votre volonté ». Dans la série, elle a joué un candidat au poste de gouverneur de l’État de Jalisco et qui entretient une relation sentimentale avec le trafiquant de drogue Aurelio Casillas, le protagoniste de l’histoire.

Comment s’est déroulé votre parcours artistique jusqu’à présent ?

Marlène Favela Il s’est aventuré à jouer avec des telenovelas telles que « Pour ton amour », « L’enfer au paradis », « Femmes trompées », « La maison sur la plage », « Entre l’amour et la haine » et « La intrusa ». Pour son rôle de Lupita dans la dernière production nommée nouvelle venue de l’année aux El Heraldo Awards au Mexique.

L’un de ses romans les plus réussis était ‘Contre vent et marée’ avec Sébastien Rulli. En 2015, après plusieurs années, elle revient dans la compagnie qui l’a vu naître en tant qu’actrice, Televisa, pour participer à un feuilleton du producteur José Alberto Castro Pasión et pouvoir jouer la méchante Nina Montenegro aux côtés Fernando Colunga, Susana Gonzalez et Jorge Salinas.

En mars 2019, elle a fait une performance spéciale dans la deuxième saison de Por amar sin ley où elle joue Monica, une femme qui se fait passer pour Veronica pour venger la mort de son fils.

