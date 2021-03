Pourquoi Mark Ruffalo a presque été libéré sous caution sur 13 ans sur 30 selon la co-star Jennifer Garner

Maintenant considéré comme un classique du passage à l’âge adulte, 13 Continue 30 n’a pas toujours été accueilli favorablement par le leader Mark Ruffalo. Selon sa co-star Jennifer Garner, le pilier de Marvel voulait désespérément renflouer la comédie romantique. Pourquoi n’aimait-il pas son temps passé sur le plateau? Garner explique la situation dans les coulisses dans laquelle Hulk était prêt à remettre ses papiers de marche.

« Notre première répétition, je pense que c’était Mark et Judy [Greer] et moi, et Judy et moi étions tous les deux des danseurs en grandissant et le pauvre Mark ne le savait pas. Et il est venu et il a tellement détesté le processus de répétition qu’il a failli abandonner. «

Dans 13 sur 30, une fille qui en a assez des contraintes sociales du collège se transforme du jour au lendemain en adulte. Dans ce conte de fées bien-être, l’adolescente Jenna (Christa B. Allen) veut un petit ami, et quand elle est incapable d’en trouver un, elle fantasme d’être une adulte bien ajustée. Soudain, son désir secret devient réalité, et elle se transforme en 30 ans (Jennifer Garner). Mais l’âge adulte, avec ses propres défis hommes-femmes, n’est pas aussi facile qu’il y paraît.

Mark Ruffalo joue l’intérêt amoureux dans 13 Continue 30. Mais ce n’était pas l’un de ses rôles les plus préférés pendant le tournage, même s’il se souvient avec tendresse de l’expérience maintenant. Jennifer Garner, quant à elle, adore la comédie romantique et l’a même qualifiée de film «parfaitement construit». Le film a été réalisé par feu Gary Winick.

Le truc sur le tournage 13 Continue 30 qui avait Mark Ruffalo le plus énervé était le séquenc de danse emblématique Thriller qui utilisait la chanson de Michael Jackson. Les acteurs ont dû recréer la vidéo réalisée par John Landis pour l’un des 13 Continue 30les plus grosses pièces de théâtre. Et ce n’était pas une tâche facile pour Ruffalo, qui était entouré de danseurs professionnels.

On peut argumenter, mais Mark Ruffalo n’ayant aucune expérience de la danse a peut-être ajouté à la qualité charmante de cette scène et à sa participation. Son personnage n’est pas censé être un danseur qualifié, donc cela fonctionne pour la plupart. Et pour la propre défense du personnage, cela fait 30 ans que la chanson est sortie, le personnage de Jennifer Garner s’en souvenant littéralement comme si c’était hier.

Cela fait 15 ans que 13 Continue 30 a frappé les théâtres. Alors qu’aucune suite n’est prévue, Jennifer Garner et Mark Ruffalo se réunissent pour l’aventure familiale de voyage dans le temps de Netflix Le projet Adam, qui a une ambiance de changement de corps similaire. Vous pouvez attraper Jennifer Garner dans la comédie familiale Oui jour sur Netflix dès maintenant.