Pourquoi Mark Hamill passerait des années sans parler à Carrie Fisher

Mark Hamill avait un lien spécial avec Carrie Fisher lors du tournage de plusieurs films pour le Guerres des étoiles la franchise. Le couple a joué les jumeaux princesse Leia et Luke Skywalker dans les films. Leur chimie a continué hors de l’écran, car ils sont tous les deux restés dans la vie de l’autre au fil des ans.

Carrie Fisher comme princesse Leia et Mark Hamill comme Luke Skywalker | Sunset Boulevard / Corbis

En décembre 2016, Fisher est décédé d’un arrêt cardiaque. Hamill a parlé de travailler avec Fisher et de leur amitié un an plus tard.

Ce que Mark Hamill pensait de Carrie Fisher lors de leur première rencontre

Quand Hamill a réservé Guerres des étoiles, il avait quelques crédits d’acteur à son actif. Certaines de ses distinctions comprenaient des émissions comme Hôpital général, La famille des perdrix, et Un jour à la fois. Une fois qu’il a décroché le rôle de Luke Skywalker, Hamill est allé en Afrique pour se préparer au rôle. Après avoir passé du temps là-bas, Hamill est retourné à Londres. À Londres, Hamill a rencontré Harrison Ford, qui jouait Hans Solo. Cependant, il n’avait pas rencontré l’acteur qui jouerait son frère.

«J’ai dit au bureau de production:« J’aimerais la rencontrer avant de travailler ensemble », a déclaré Hamill au Hollywood Reporter. «Ils ont décidé que nous nous rencontrerions pour le dîner. Vous savez, elle avait 19 ans à l’époque. J’étais un mondain de 24 ans. Alors je pensais: «Oh mon Dieu, ce sera comme travailler avec un lycéen.

Hamill a continué à dire que Fisher lui avait prouvé qu’il avait tort pendant le dîner. Il se souvient avoir été captivé par la maturité de Fisher à l’époque. Le couple est également devenu rapidement des amis proches, car Hamill a déclaré que Fisher avait parlé de son enfance infâme lors de leur première rencontre.

«J’étais juste renversé. Je veux dire, elle a été tout simplement tellement convaincante et drôle et franc », a déclaré Hamill. «Elle avait une façon d’être si brutalement candide. Je venais de la rencontrer, mais c’était comme parler à une personne que tu connaissais depuis 10 ans.

Mark Hamill passerait des « années » sans parler à Carrie Fisher et disait qu’elle « me rendrait fou »

Bien que Hamill et Fisher aient tous deux été attirés l’un par l’autre, ils n’ont jamais agi en conséquence pendant Guerres des étoiles. Outre quelques «prétextes» qui impliquaient Hamill embrassant Fisher, il a choisi de ne pas sortir avec ses co-stars. À l’insu de Hamill, Fisher et Ford ont eu une liaison pendant trois mois lors du tournage du premier Guerres des étoiles film. Fisher a écrit plus tard sur la relation avec Ford dans un mémoire, La princesse Diarist.

Même si Hamill et Fisher ne sont jamais sortis officiellement, les acteurs se sont souvent battus. Dans une interview en 2017 avec Le spectacle Ellen DeGeneres, Hamill a dit que lui et Fisher se comportaient comme de vrais frères et sœurs. Hamill a partagé qu’il traverserait des périodes de temps sans parler à Fisher.

«Carrie me rendait fou», dit-il. «Nous étions plus comme des frères et sœurs que je ne le pensais parce que nous aurions ces énormes combats. Nous ne nous voyions pas pendant des mois, voire des années, puis vous vous voyiez et vous vous rappeliez combien c’était amusant d’être ensemble.

Mark Hamill a déclaré que lui et Carrie Fisher avaient une relation d’amour-haine

Alors que Hamill et Fisher étaient souvent en désaccord, il a dit Le Hollywood Reporter qu’il était «reconnaissant» qu’ils soient restés amis. Des décennies après Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir, Fisher et Hamill ont de nouveau fait équipe. Fisher est revenu dans Star Wars: Les derniers Jedi, qu’elle a filmé plusieurs mois avant sa mort.

Hamill a déclaré que la réunion avec Fisher était toujours douce-amère. Il a dit qu’ils se feraient rire mais se critiqueraient aussi.

« Je suis reconnaissant que nous soyons restés amis et que nous ayons eu ce deuxième acte avec les nouveaux films », a déclaré Hamill. «Je pense que c’était rassurant pour elle que j’étais là, la même personne, qu’elle puisse me faire confiance, aussi critique que nous pourrions parfois l’être les uns avec les autres. Nous avons parcouru toute la gamme au fil des ans, où nous étions amoureux les uns des autres, où nous nous détestions les tripes. «Je ne vous parle pas; tu es un morveux royal qui porte un jugement! Nous avons tout traversé. C’est comme si nous étions une famille.