Pourquoi Mandy Moore a presque arrêté d’agir avant que ce soit nous

CÉLÉBRITÉS

L’actrice qui interprète Rebecca Pearson était sur le point de quitter Hollywood. Voici ce que vous devez savoir avant la finale de la série disponible sur Star+.

© GettyMandy Moore a failli arrêter de jouer avant This Is Us.

La série la plus émouvante de ces dernières années est sur le point de se terminer. On parle de C’est nousla fiction créée par Dan Fogelman qui diffusera jeudi prochain son dernier épisode en Étoile+. Ainsi, l’histoire de famille person aura sa clôture et nous saurons quel sera le destin de chaque personnage. Parmi eux tous, celui qui s’est beaucoup démarqué lors de la sixième saison a été celui de Rébeccapersonnifié par Mandy Moore. Cependant, il était sur le point d’arrêter de jouer avant de décrocher son grand rôle.

La proposition de C’est nous était très différent de l’habituel: avec des rebondissements permanents dans l’histoire, ils ont raconté la jeune romance de Jack et Rebecca dans les années 80, atteignant jusqu’à la vie de leurs triplés Kevin, Kate et Randall aujourd’hui. La chimie hypnotique à l’écran a fait le casting dirigé par Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Justin Hartley, Chrissy Metz et Sterling K. Brown nettement distingué.

Alerte spoil! Tout comme Jack Pearson est mort, c’est maintenant au tour de Rebecca. Après avoir traversé la maladie d’Alzheimer, son personnage apparaît très vieux dans son lit, vivant ses derniers jours. Avec des performances émouvantes, l’épisode qui a été présenté en première aujourd’hui sur Star + a présenté l’actrice comme jamais auparavant. En fait, elle-même a dit qu’elle se sentait tellement submergée par le chapitre qu’après avoir lu le scénario, elle a vomi instantanément.

Malgré le fait qu’avec son rôle, elle s’est imposée comme l’une des grandes actrices de 2022, en réalité, la protagoniste de C’est nous Il était sur le point de tout abandonner. Sa carrière débute alors qu’il n’a que 15 ans : il s’essaie à la musique, conquiert le monde et brille par ses chansons à cette époque. Le saut vers la comédie n’a pas tardé à venir, puisqu’elle a été rapidement choisie pour jouer dans des films tels que Une promenade inoubliable Soit journal d’une princesse.

En 2015, il a commencé à ressentir quelque chose coincé à hollywood. Elle a participé à quatre programmes pilotes qui n’ont jamais vu le jour, a été rejetée aux auditions et aucun rôle ne semblait lui convenir. Comme il l’a dit à Jimmy Fallon dans une interview, l’univers lui a dit que « cette affaire compliquée était terminée pour elle”. Mais, six mois plus tard, Dan Fogelman la choisit pour être la protagoniste de la série disponible sur Star+. Ainsi, il a construit l’un des meilleurs personnages de sa carrière et a même été nominée pour un Golden Globe et un Emmy de la meilleure actrice dans un drame.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continueront de lancer uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂