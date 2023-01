Pourquoi Macaulay Culkin n’a pas participé à My Poor Little Angel 3

L’acteur Macaulay Culkin Est devenu populaire dans le monde du cinéma au début des années 1990 pour ses rôles dans »My Girl » et »Uncle Buck », mais c’était le »Mon pauvre petit ange » ceux qui ont catapulté sa carrière au rang de célébrité, mettant en vedette le malicieux mais rusé Kevin McCallister.

Les deux films ont été réalisés par jean hughes, étant un succès au box-office et acclamé par la critique. Cependant, malgré son énorme popularité, Culkin a décidé de ne pas revenir pour un troisième volet de la franchise.

»My Little Angel 3 » devait tourner en même temps que le second, mais Culkin a décidé d’arrêter sa carrière d’acteur à l’âge de 14 ans parce qu’il en avait assez de jouer Kevin et d’autres rôles d’enfants.

Culkin a commencé à jouer à l’âge de quatre ans lorsqu’il a joué dans »Oncle Buck » aux côtés du comédien John Candy. Lorsque Hughes a réalisé ce film, il a été impressionné par la performance de Culkin, qui l’a fait jouer le rôle principal dans » My Poor Little Angel ».

Sans Culkin, le troisième film »My Little Angel » n’avait plus d’acteur principal, donc l’équipe créative devrait trouver un remplaçant. On pensait même que le frère de Culkin jouerait le rôle principal, mais il a fini par refuser le rôle car il ne pensait pas pouvoir surpasser la performance de son frère dans les films précédents.

Même Culkin n’était pas le seul à ne pas vouloir revenir, car le compositeur jean williams et les acteurs Joe Pesci Oui Daniel SternIls ont décidé de ne pas participer à »Mi Pobre Angelito 3 ». Même avec tout cela, le troisième film est sorti en salles, le premier rôle étant un grand rôle pour Scarlett Johanssonmais le film n’a pas réussi à dépasser les deux premières tranches de revenus.

Avec cela, on pourrait penser que les films « My Poor Little Angel » cesseraient d’être réalisés car il n’a plus sa star principale, mais même après le troisième film, Disney + a sorti un film de franchise l’année dernière, un film qu’il n’a pas réussi à capturer le l’attention des fans.