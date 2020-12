Pourquoi l’urine de cet homme est-elle devenue verte?

Le cas d’un homme hospitalisé a pris une tournure étrange lorsque son urine est devenue une teinte sombre de vert, selon un nouveau rapport.

Bien que alarmante, la couleur inhabituelle s’est avérée être un effet secondaire inoffensif de ses médicaments.

L’homme de 62 ans avait maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) , une maladie pulmonaire progressive, et il s’est rendu aux urgences après avoir eu des difficultés à respirer pendant deux jours, selon le rapport publié mercredi 2 décembre dans Le New England Journal of Medicine .

L’homme avait des niveaux élevés de gaz carbonique dans son sang, une condition qui peut mettre sa vie en danger. L’homme a été admis à l’unité de soins intensifs, placé sous respirateur et a reçu une anesthésie générale appelée propofol.

Cinq jours plus tard, l’urine de l’homme, qui était recueillie dans un sac cathéter, est devenue verte.

L’urine verte peut être due à un certain nombre de facteurs, y compris les effets secondaires des médicaments, certaines infections et des problèmes hépatiques, selon les auteurs, du Weiss Memorial Hospital de Chicago.

Dans le cas de l’homme, le coupable était le propofol. Ce médicament est largement utilisé pour l’anesthésie générale, mais dans de rares cas, il peut rendre l’urine d’une personne verte.

On ne comprend pas exactement comment cette décoloration se produit. Mais cela peut se produire lorsque certains produits de dégradation (métabolites) du propofol sont éliminés par les reins plutôt que par le foie, selon un rapport de 2015 d’un cas similaire publié dans le Journal de recherche clinique et diagnostique . (Le propofol est généralement métabolisé dans le foie.) Ce sont les métabolites qui provoquent la couleur verte.

Heureusement, cette décoloration est bénigne et disparaît une fois le médicament arrêté. En effet, l’urine de l’homme est revenue à une couleur normale une fois qu’il a été retiré du propofol, selon le rapport. Il est resté à l’hôpital pendant deux semaines, puis a été transféré dans un centre de réadaptation, selon le rapport.

L’urine des gens peut prendre une gamme de couleurs . En 2019, les médecins ont signalé le cas d’une femme atteinte du «syndrome des poches d’urine violettes», qui est le résultat d’une étrange réaction chimique pouvant avoir lieu à l’intérieur des poches de cathéter, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.