Pourquoi l’univers sombre d’Universal a échoué avant de commencer selon l’écrivain Van Helsing

Depuis que le MCU est devenu la franchise de l’univers cinématographique la plus lucrative d’Hollywood, d’autres studios se sont précipités pour créer leur propre vision d’un univers cinématographique. L’un des projets les plus prometteurs de ce département était celui d’Universal Studio. Univers sombre, qui verrait Dracula, la momie et Van Helsing parmi d’autres légendes d’horreur dans une série de films interconnectés.

Malheureusement, l’univers sombre était terminé avant de commencer avec les mauvaises performances de La momie avec Tom Cruise et Dracula Untold. À l’époque, Arrivée scénariste Eric Heisserer travaillait sur un redémarrage de Dark Universe de Van Helsing. Dans une interview avec The Playlist, Heisserer a admis que la franchise était vouée à l’échec dès le début, comme le montre la table des scénaristes du studio.

« C’était une expérience très étrange. Il y avait certainement une grande confiance des écrivains autour de la table. Vous aviez beaucoup de voix et aucun d’entre eux ne pouvait être d’accord. Tout comme lorsque je rendais visite à mes proches pour Thanksgiving et que tout le monde se disputait. les uns avec les autres … Vous avez eu des gens qui ont dit: «Nos monstres devraient-ils tous être des méchants dans ces films ou peuvent-ils tous être des héros? Et quelqu’un d’autre disait: «Nous pouvons construire l’avion quand nous le pilotons». Et c’est moi et Jon Spaihts à la table en train de dire: « C’est une analogie terrible. Nous ne voulons pas être dans cet avion. Que faisons-nous ici? » «

Pour le grand public, la version la plus connue de Van Helsing C’était à l’époque où Hugh Jackman jouait le rôle, en tant qu’aventurier bandant cherchant à tuer des monstres il y a quelques siècles. Cette version de Helsing devait son existence plus aux films de super-héros qu’aux films de Draculahistoires où le personnage est apparu pour la première fois. Alors que certaines parties du film ont été louées, le tour de Jackman en tant que Helsing n’a pas lancé une nouvelle franchise comme cela avait été l’espoir à l’époque.

Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, le Van Helsing le redémarrage sous Universal Studios semblait assez prometteur. Dans des interviews, Heisserer a parlé de prendre l’histoire du chasseur de vampires et de la mettre dans un cadre moderne. Le célèbre scénariste avait également souligné l’importance de s’éloigner des représentations d’Helsing en tant que combattant surnaturellement doué. Au lieu de cela, Heisserer avait l’intention de dépeindre le personnage comme un homme ordinaire, qui compte sur son courage et sa débrouillardise pour affronter les puissants monstres universels.

Malheureusement, le projet a été discrètement mis de côté une fois qu’il est devenu clair que l’univers sombre ne recevait pas un accueil très chaleureux de la part du public. En fait, Heisserer admet que l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de travailler sur Van Helsingétait en raison d’une conviction croissante que la franchise était vouée à l’échec.

« C’est en quelque sorte une motivation terrible, mais nous nous sommes également dit: ‘Vous savez? Je ne pense pas que certains de ces films vont fonctionner du tout. Et si nous créons le personnage qui tue les monstres dans les films qui ne fonctionne pas? [Laughs] »

Sujets: Dark Universe, Universal Monsters, Van Helsing