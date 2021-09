Pourquoi l'univers cinématographique Marvel pourrait perdre les droits de presque tous ses personnages.

Ce n’est pas une nouvelle que Marvel Studios s’est positionné comme la franchise la plus puissante ces dernières années, puisque sa saga de super-héros a changé les règles du jeu dans l’industrie et fait des millions de dollars grâce à ses films. Cependant, cela pourrait changer radicalement dans le cas où ils perdraient presque tous leurs personnages principaux, et c’est une possibilité très réelle. Parce que?

Il y a quelques années, il y a eu des semaines dramatiques pour les fans, après que Disney et Sony ne soient pas parvenus à un accord pour Spider-Man, et Tom Holland a commencé à dire au revoir au MCU. C’était dans le passé après avoir trouvé une sortie favorable pour les deux producteurs et cette année, nous verrons « No Way Home », mais maintenant ils auront un nouveau défi à relever.

+ Le MCU perdra-t-il presque tous ses personnages ?

La tranquillité d’esprit de Kevin Feige a été perturbée après qu’il Marvel et Disney vont déposer une plainte massive pour maintenir les droits des Avengers, comprenant Iron Man, Spider-Man, Dr. Strange, Ant-Man, Black Widow, Flacon, Hawkeye et Thor, entre autres. Tel que rapporté par Le journaliste hollywoodien, est contre les héritiers de Stan Lee, Steve Ditko et Gene Colan, trois des chefs les plus importants de Marvel Comics.

Les médias américains assurent que les proches tentent de récupérer les droits d’auteur de plusieurs des personnages créés par Lee, Ditko et Colan. C’est pourquoi la société Mickey Mouse a pris des mesures en la matière et a répondu par une action en justice contre les héritiers, car s’ils perdent, ils devraient partager la propriété des chiffres évalués en millions de dollars.

Dans le cas de la famille de Ditko, ils ont déposé la réclamation après un délai fixé par la loi sur le droit d’auteur et ont déposé un avis de résiliation sur la propriété de Spider-Man. Si cela se concrétise, Marvel devrait démissionner de Peter Parker en juin 2023. Pour le moment, il n’y a pas plus de détails, mais Disney s’attend à ce que de nouveaux publics suivent le procès.