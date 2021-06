Pourquoi Luis Miguel et Álex McCluskey se sont-ils réellement séparés ?

Le 30 mai, la série de Luis Miguel il s’est terminé après huit chapitres créés de manière unitaire où les moments les plus tristes de la vie du chanteur ont été explorés. Outre le différend avec son frère cadet, Sergio, il a également été montré comment il a subi la disparition de sa mère, Marcela Basteri, qui, selon la production Netflix, s’est produite aux mains de son père, Luisito Rey.







Cependant, à travers les flashbacks, qui ont caractérisé toute la bande, les fans ont également pu connaître la douleur de Luis Miguel avant la mort d’Hugo López et, même, comment sa vie était en déclin après la perte d’un de ses plus grands complices en ce qui concerne sa vie musicale. Mais, tout comme López, une autre des personnes qui était toujours aux côtés de l’interprète de « Quand le soleil chauffe« C’était Alex McCluskey.

César Santa Ana et Diego Boneta dans leurs rôles d’Álex et Luis Miguel. Photo : (Netflix)



De 1988 à 1994, « El sol de México » était une partie active de PubliShow et López et McCluskey étaient tous deux chargés de faire progresser la vie artistique de Luismi. Mais apparemment, comme cela arrive dans toutes les séries biographiques, il n’y a qu’une cloche et, dans Luis Miguel, la série s’est déroulée de la même manière : les producteurs n’ont écouté que le protagoniste de l’histoire et non tout son environnement. C’est pourquoi Matías McCluskey, le premier-né d’Álex, a révélé la vérité sur la relation que lui et son père avaient avec Micky.

En exclusivité pour Spoiler, le producteur de musique a déclaré : «J’ai le meilleur des souvenirs avec Luismi. J’ai vécu avec lui jusqu’en 94/95 un des meilleurs moments de sa carrière et ce fut aussi un moment inoubliable pour moi”. Malgré cela, Matías a souligné que ce qui a été capturé sur Netflix n’est pas tout à fait vrai : « La série n’est pas bien faite car c’est une fiction et raconte un côté de la vie de Luis Miguel Et c’est bien, mais le rôle de mon père, joué par César Santa Ana, n’a rien à voir avec la personne qu’il était, il n’est même pas à près d’un mètre de ce que pourrait être mon père. La seule chose qui peut apparaître est le nom», a-t-il condamné.

Álex McCluskey et Luis Miguel en Argentine. Photo : (@matiasmccluskey)



À son tour, l’héritier de Alex McCluskey a confirmé que la relation entre son père et Hugo López était encore meilleure que ce que l’on voit dans la série de Luis Miguel. « C’était enviable car c’était deux personnes formidables et aussi très amies, ils avaient une grande confiance mutuelle, c’était une alchimie particulière, ils se comprenaient avec les yeux« Il a souligné puis ajouté : »Ils savaient quand apporter de nouvelles idées à Luis Miguel. Ils avaient la même direction et où ils ont mis une idée ils ont essayé de la réaliser et ce qu’ils ont fait je n’ai pas vu que cela s’est répété dans l’histoire musicale de Luismi”.

Cependant, peu à peu, le lien d’amour et d’amitié que les McCluskey, puisque Matías faisait également partie de l’équipe de production du chanteur, s’est estompé.. Et voici comment vous vous en souvenez : « Ce fut un moment très difficile pour mon père, d’apprendre par d’autres personnes qu’ils n’allaient plus travailler ensemble. Il y a eu des divergences d’opinion où évidemment il a pris de la distance, d’abord de ne pas communiquer parce que Luismi n’a pas répondu au téléphone et puis quand les mois de 95 sont passés, le père a prétendu le voir d’une autre manière, puis nous avons été légalement pour l’encourager à s’asseoir à une table et lui demander ce qui s’est passé”.

De plus, selon ce que Matías lui-même a dit à Spoiler, cette décision a été prise sous de mauvaises influences : «On était très à l’aise autour de lui, mais il l’a compris d’une manière différente, conseillé par des gens qui à l’époque tout ce qu’ils voulaient c’était se débarrasser de papa pour garder toute la manipulation de l’artiste» Étaient ses mots exacts. En effet, d’après ce qu’il a révélé, pour Álex McCluskey, ce moment a été très dur : « À Mon père a eu du mal à cesser d’être proche de lui et il était très calme pendant les 7 ou 9 mois suivants, avec une très faible estime de soi, mais il s’est remis sur pied, même si c’était l’une des grandes tristesses qu’il a eues. dans sa vie« , Colline.