Pourquoi l’UEFA a refusé la demande du maire d’éclairer l’arène aux couleurs de l’arc-en-ciel LGBT

L’Union des associations européennes de football (UEFA) est dans l’eau chaude suite à son refus « honteux » de la demande du maire de Munich d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel représentant la fierté LGBTQ.

Le maire de Munich Dieter Reiter a demandé que le stade soit éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel lors du match de football Allemagne-Hongrie mercredi en réponse aux lois anti-LGBT+ pour les jeunes adoptées la semaine dernière.

Le parlement national hongrois a interdit dans les écoles tout programme et matériel éducatif dans lesquels l’homosexualité est mentionnée, se référant à un contenu tel que la « promotion » de l’homosexualité.

Reiter a voulu « envoyer un signe visible de solidarité » avec la communauté LGBTQIA+ de Hongrie en éclairant l’Allianz Arena, en hissant des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel à la mairie de Munich et en illuminant une éolienne à proximité du stade.

Pourquoi l’UEFA a-t-elle refusé la demande du maire de Munich d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel ?

Lundi, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que le projet d’éclairer le stade de Munich aux couleurs de l’arc-en-ciel était « nuisible et dangereux ».

Le lendemain, l’association a rendu une décision, déclarant que « l’UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre ».

« Compte tenu du contexte politique de cette demande », poursuit le communiqué de l’organisation, « un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit refuser ».

Après avoir appris le refus de l’UEFA, Reiter a répondu en disant qu’il décorerait plutôt d’autres monuments clés.

« Je trouve honteux », a-t-il déclaré, « que l’UEFA nous interdise d’envoyer un signe de cosmopolitisme, de tolérance, de respect et de solidarité avec les personnes de la communauté LGBTIQ. »

Les équipes des clubs de Francfort et de Cologne illuminent leurs arènes aux couleurs de l’arc-en-ciel, et le stade olympique de Berlin est également éclairé pour montrer leur soutien.

« Nous sommes heureux de participer », a déclaré Christoph Meyer, porte-parole du stade olympique, « car nous sommes attachés à la tolérance et aux droits de l’homme ».

L’UEFA a une histoire de lutte contre l’homophobie et le racisme parmi le public et les joueurs, ainsi que de défense des droits de la communauté LGBTQIA+, donc cette décision est un choc pour de nombreux fans de football.

L’adjointe au maire de Berlin et sénatrice de l’économie, de l’énergie et des affaires, Ramona Pop, a tweeté : « Vous êtes toujours heureux d’être célébré pour vos actions contre l’homophobie et le racisme, mais interdisez une arène arc-en-ciel à l’Euro 2020 en tant que symbole de tolérance et de diversité. Quel acte d’accusation, l’UEFA ! »

L’UEFA a proposé des dates alternatives auxquelles ils seraient prêts à illuminer l’arène aux couleurs de l’arc-en-ciel – comme le 28 juin, qui est le jour de la libération de Christopher Street (connu pour beaucoup comme l’anniversaire des émeutes de Stonewall), ou du 3 au 9 juillet, qui est la semaine de la fierté à Munich – disant qu’ils pensent que ces dates « s’alignent mieux sur les événements existants ».

Mais ceux qui souhaitent soutenir leur communauté LGBT disent qu’un tel retard saperait la manifestation prévue à Munich.

Reiter a qualifié la suggestion de « contre-proposition risible », en disant : « Je ne sais pas quel est l’intérêt de cette proposition. »

Quoi qu’il en soit, l’UEFA reste ferme dans sa décision de ne pas marcher sur les pieds du Parlement hongrois.

Malgré leur revendication de neutralité politique et religieuse, les actions de l’UEFA disent le contraire.

Selon les règles que l’organisation établit pour les joueurs et pour eux-mêmes, personne n’est autorisé à faire des déclarations politiques ou religieuses de quelque nature que ce soit.

Cependant, lorsque le gardien Manuel Neuer a commencé à porter un brassard de capitaine aux couleurs de l’arc-en-ciel lors des matchs de la Coupe d’Europe en Allemagne, ils ont ouvert une enquête à ce sujet.

Lundi, ils ont annoncé qu’ils abandonneraient l’enquête parce qu’ils considéraient que Neuer « faisait la promotion d’une bonne cause ».

L’association a précédemment déclaré que Neuer portait le brassard arc-en-ciel comme symbole de « l’engagement clair de toute l’équipe en faveur de la diversité, de l’ouverture, de la tolérance et contre la haine et l’exclusion ».

La Hongrie fait également actuellement l’objet d’une enquête de l’UEFA après que des joueurs de la France noire aient été confrontés à des propos et à des chants racistes ignobles pendant leur match, ainsi qu’à des chants homophobes qui ont eu lieu lors de leur défaite contre le Portugal.

Avant la pandémie, l’UEFA a tweeté que l’Euro 2020 serait « un tournoi pour tout le monde » et comprenait un emoji arc-en-ciel ainsi que le hashtag #EqualGame.

Non seulement cela, mais ils ont doublé leur position lorsqu’on leur a demandé à quoi servait la publication.

Les clubs de football internationaux appellent l’UEFA.

SD Logroñés, un club de football espagnol de la division B, a tweeté : « Cher, @UEFA : en Espagne, nous disons : ‘Arreglao' », ce qui signifie « réparez-le » en espagnol.

Le FC Barcelona, ​​un autre club de football espagnol, a également montré son soutien à la communauté LGBT+, en tweetant « Fierté et respect », accompagné d’une photo du logo de son club avec un arrière-plan arc-en-ciel.

Le FC Bayern, un club de football allemand – pour lequel joue également Neuer – a publié une déclaration de son président Herbert Heiner.

« Nous aurions aimé que l’Allianz Arena puisse être illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel mercredi », a-t-il déclaré dans le communiqué. « L’ouverture d’esprit et la tolérance sont des valeurs fondamentales que notre société et le FC Bayern défendent. »

Il convient de noter que l’Allianz Arena est également l’arène dans laquelle joue le FC Bayern.

Alors que la Hongrie fait toujours l’objet d’une enquête par l’UEFA pour des allégations racistes et homophobes ainsi que pour la réaction du public, les fans disent que le maire Reiter devrait de toute façon illuminer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel en signe de protestation.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les jeux ne devraient plus avoir lieu à Budapest, en rébellion contre l’histoire de racisme et d’homophobie de la Hongrie.

Si l’UEFA devait agir, ce serait le lendemain puisque le match commence demain, mais les fans doutent qu’ils retiennent leur parole.

