Pourquoi Love Alarm Season 2 est-il un must pour tous les fans de K-Drama?

Rappelez-vous la sensation à succès de 2019, Love Alarm? !! Avec le fringant Song Kang, le si doux So-Hyun et bien sûr le charmant Ga-ram.

L’intrigue unique de savoir qui vous aime dans un rayon de 10 mètres grâce à une application a fait de cette émission un tel succès qu’elle a été classée parmi les meilleures versions de Netflix. Alors devinez quoi grâce à son immense popularité, Love Alarm a obtenu une saison 2.

La saison 2 commencera à être diffusée le 12 mars 2021 sur Netflix à 2 h 00 PT ou 3 h 00 HE. Basé sur une webtoon du même nom, c’était le premier drame coréen repris par Netflix et depuis lors, il pleut des Kdramas!

Le genre étant une romance, nous avons pu voir des éléments typiques comme des triangles d’amour et des femmes jalouses, mais sans fin de partie claire. C’est à la saison 2 de nous apporter la suite tant attendue de cette histoire d’amour technique! raisons de regarder la deuxième saison.

Qui choisit Jojo?

La saison 1 s’est terminée avec un cliffhanger massif tuant presque tous les téléspectateurs! Alors bien sûr, la principale raison de regarder Love Alarm Season 2 est d’obtenir des réponses. Qui choisit Jojo?

Premier amour, Sun-Ho ou ami d’enfance Hye?

Aperçu de la saison 2

Dans ce monde de plus en plus dépendant de la technologie, Love Alarm va plus loin et ouvre ses émotions les plus profondes à tous! L’amour est maintenant digitalisé, grâce à cette merveilleuse application créée par une personne inconnue qui permet de savoir si quelqu’un dans un rayon de moins de 10 mètres les aime.

Cette façon apparemment parfaite de trouver une âme sœur s’avère être tout le contraire. Jo-jo, la vedette féminine se retrouve entraînée dans un triangle amoureux et aussi une cible de haine depuis que le mannequin chaud Sun-Ho tombe amoureux d’elle.

Être capable de savoir qui a des sentiments pour vous semble être un excellent moyen de faire avancer votre histoire d’amour, mais cette émission en dit autrement. Ce n’est pas parce que vous avez des sentiments pour quelqu’un qu’il vous rendra la pareille et que s’ils le font, cela ne garantira pas un avenir heureux pour toujours. Ceci est appris à la dure par les acteurs.

À tel point qu’une fonctionnalité de protection de ses émotions sur l’application qui était un avantage qui lui était réservé a été transmise par lui à Jo afin qu’elle ne souffre pas comme lui. La popularité initiale de cette application est maintenant frappée par les antis qui se lèvent et exigent qu’elle soit supprimée en raison des graves répercussions, y compris les suicides de ceux dont l’amour n’a pas été réciproque ou n’étaient pas aimés du tout.

Le temps passe à 4 ans plus tard à la lumière de ces événements, la version mise à jour des applications est annoncée avec la fonctionnalité de faire savoir qui peut tomber amoureux de vous sur une période de temps! Si ce n’était pas assez fou, nous obtenons le plus gros cliffhanger de tous les temps avec Jo-jo étant à la fois près de Sun et Hye, l’alarme montrant 2 personnes qui l’aiment. Qui choisit-elle ??

Nous devrions nous attendre à ce que Jo prenne une décision claire dans l’épisode 1 lui-même et très probablement en faveur de Hye? Puisque c’est ce que suggère le webtoon original, le drame peut simplement changer les choses. Il sera également sage de s’attendre à ce que les émotions habituelles du gars de contrôle Hye se battent avec Song si nécessaire dans la saison 2, car il a clairement indiqué maintenant qu’il aime Jo.

Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs devraient mieux se préparer pour une autre aventure déchirante car il semble que l’auteur, ainsi que les écrivains, soient prêts à jouer avec nos émotions! Alors attrapez Love Alarm Saison 2, épisode 1 sur Netflix pour savoir si le douloureux syndrome du deuxième plomb continuera ou non.

