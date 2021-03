Pourquoi Lola Bunny avait besoin d’un nouveau look selon le réalisateur de Space Jam 2, Malcolm D. Lee

Space Jam: un nouvel héritage Le réalisateur Malcolm D. Lee a expliqué pourquoi nous rencontrerons une nouvelle Lola Bunny dans la prochaine suite. Cette semaine, le nouveau look de Lola a été dévoilé dans un aperçu de Space Jam 2, qui équipe LeBron James avec le plus populaire Looney Tunes personnages. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans avaient observé que le lapin de dessin animé avait désormais une apparence beaucoup plus familiale que la version présentée dans l’original. Space Jam.

Dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire, Malcolm D. Lee s’est ouvert sur les raisons pour lesquelles ces changements à Lola Bunny étaient nécessaires. La décision est venue après avoir regardé l’original Space Jam pour la première fois en 2019, et à l’époque, Lee se sentait perplexe quant à la raison pour laquelle le personnage était si «sexualisé». Comme Lee l’explique dans l’interview:

« Lola [Bunny] était très sexualisée, comme Betty Boop mélangée à Jessica Rabbit. Lola n’était pas politiquement correcte … C’est un film pour enfants, pourquoi est-elle en crop top? Cela semblait juste inutile, mais en même temps, il y a une longue histoire de cela dans les dessins animés. Nous sommes en 2021. Il est important de refléter l’authenticité de personnages féminins forts et capables. «

Notant qu’il y a plusieurs autres changements apportés à Lola au-delà de son nouveau look dans Space Jam 2, Lee ajoute:

« Elle a probablement les caractéristiques les plus humaines des airs; elle n’a rien comme une carotte, un lisp ou un bégaiement. Nous avons donc retravaillé beaucoup de choses, pas seulement son look, comme s’assurer qu’elle avait une longueur appropriée. sur son short et était féminine sans être objectivée, mais lui a donné une vraie voix. Pour nous, c’était, fondons ses prouesses athlétiques, ses qualités de leader, et faisons d’elle un personnage aussi plein que les autres. «

Réalisé par Lee, Space Jam: un nouvel héritage a été écrit par Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler et Terence Nance. James, Ryan Coogler, Maverick Carter et Duncan Henderson produisent. Avec James, le casting comprend Kath Soucie, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Khris Davis, Jeff Bergman, Cedric Joe et Eric Bauza. Bien sûr, Bugs Bunny et Lola seront également rejoints par plusieurs autres personnages classiques emblématiques comme Daffy Duck, Tweety, Porky Pig, Foghorn Leghorn et Speedy Gonzales.

Joe Pytka a réalisé l’original Space Jam, qui est sorti en salles en 1996. Il a joué Michael Jordan comme lui-même dans un scénario similaire avec la légende de la NBA en partenariat avec le Looney Tunes pour affronter une équipe de monstres. Un grand succès au box-office, c’est le film de basket-ball le plus rentable de tous les temps et l’un des films les plus emblématiques des années 1990.

Servant de suite directe au film original, Space Jam 2 suit LeBron James et son jeune fils Dom (Joe) qui se retrouvent piégés dans un espace virtuel par un algorithme malhonnête nommé AI-G Rhythm (Cheadle). Pour rentrer chez lui, LeBron doit faire équipe avec le Looney Tunes gang pour affronter les champions numérisés de l’AI-G sur le terrain de basket.

Space Jam: un nouvel héritage sera présenté en première dans les salles et simultanément sur HBO Max le 16 juillet 2021. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Space Jam 2, Space Jam