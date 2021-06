Pourquoi Logan Paul Vs. Le combat de Floyd Mayweather ne peut être gagné que par KO

Logan Paul affrontera Floyd Mayweather le dimanche 6 juin au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Le match de boxe entre le YouTuber et un boxeur professionnel qui, selon certains, est le plus grand combattant de tous les temps est un combat d’exhibition, ce qui signifie qu’il ne fera pas partie de leur palmarès professionnel et se déroulera selon des règles spéciales.

Sûr d’être un spectacle, une règle en particulier attirant l’attention des gens : un KO est la seule façon pour Mayweather ou Paul de gagner techniquement.

Pourquoi un KO est-il la seule façon pour Floyd Mayweather ou Logan Paul de « gagner » le combat ?

Une façon d’exagérer n’importe quel match de boxe est d’enlever les juges. Normalement, trois juges se tiennent prêts à marquer le combat et à déclarer un vainqueur. Une fois que le combat s’est déroulé à travers chacun de ses tours programmés, les juges prennent le relais et attribuent chaque tour à un combattant particulier, jusqu’à ce qu’un vainqueur général soit calculé.

Certaines décisions sont controversées et juger n’est pas parfait, mais c’est un bon moyen de s’assurer que les athlètes peuvent gagner des combats tout en dominant le ring par la stratégie et l’habileté au lieu de la force brute.

Dans ce cas, remporter une victoire par tableau de bord augmente la valeur du divertissement en garantissant un slugfest ultraviolent. Étant donné que la seule façon de gagner le combat sera par KO, Mayweather et Paul s’efforceront de faire exactement cela.

Ce combat n’est en aucun cas sanctionné par une autorité réglementaire de boxe et est un événement purement promotionnel. Et quand Logan Paul est impliqué dans quoi que ce soit, le moins que l’on puisse dire à son sujet, c’est qu’il fait un bon travail de promotion de ses frasques pour de l’argent.

Normalement, les boxeurs s’arrangent pour s’assurer qu’ils peuvent tenir la distance et que leurs réserves d’énergie dureront jusqu’au tour final. Il est inhabituel d’avoir l’endurance nécessaire pour effectuer 12 rounds de trois minutes tout en portant des coups à pleins poings, chacun destiné à assommer votre adversaire. Les combattants qui font cela s’exposent au risque de se fatiguer très rapidement et de créer des ouvertures faciles pour l’autre boxeur.

Le combat de Logan et Mayweather, cependant, n’est prévu que pour huit rounds. Non seulement ils ne peuvent gagner que par KO, mais ils ont un délai plus court pour y parvenir.

L’effet pratique de tous ces changements se traduira par un affrontement de gladiateurs des temps modernes où les deux hommes concentreront toutes leurs forces pour infliger le plus de dégâts possible à l’autre le plus rapidement possible.

Idéal pour le divertissement de masse, mais pas si bon pour la santé et la sécurité.

Quelles sont les chances?

Pour faire court, les chances ne sont pas très bonnes pour Paul, qui affronte l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire.

Mayweather est invaincu, avec une fiche professionnelle de 50-0. Il a battu des champions et un Hall of Famers.

À mon avis, même avec son avantage de poids de 34 livres, il n’y a absolument aucune chance que Paul gagne ce combat.

Étrangement, les chances sont meilleures pour Paul qu’elles ne l’ont été pour les vrais boxeurs qui ont combattu Mayweather dans le passé, mais cela pourrait être dû aux rumeurs selon lesquelles l’événement est potentiellement organisé pour une valeur de choc maximale.

La plupart des parieurs pensent toujours que Mayweather va gagner, bien sûr. Mais ils sont surtout intéressés à deviner à quel tour il va choisir d’y mettre fin.

Lors de la dernière exposition de Mayweather contre le kickboxer Tenshin Nasukawa, il a battu Nasukawa par KO avant la fin du premier tour.

Alors que le combat devrait durer huit rounds, Sportingnews.com prédit que Paul sera éliminé via (T) KO au troisième round, car laisser le combat se poursuivre pourrait mettre en danger la réputation professionnelle globale de Mayweather.

Quelle est la différence entre un KO et un TKO ?

Alors que les détails techniques varient selon l’organisation de la boxe, une victoire par KO ou KO se produit lorsque « l’adversaire est incapable de se lever avant que l’arbitre compte jusqu’à dix ».

Une victoire par TKO, c’est-à-dire un KO technique, se produit lorsque « le combat est arrêté parce que l’adversaire est incapable de continuer ».

Dans le Mayweather Vs. L’événement Paul, l’un ou l’autre peut se produire, car un KO peut être déterminé à la discrétion de l’arbitre.

Et alors que les règles de l’exposition prévoyaient initialement que chacun porte des gants de 12 onces, hier encore, ils ont chacun accepté de changer cela et de porter des gants de 10 onces à la place.

Paul a combattu son compatriote YouTuber KSI en 2019 avec des gants de 10 onces et Mayweather se bat généralement avec des gants de huit onces.

« Je souhaite que les gants soient des gants de huit onces », a déclaré Mayweather aux journalistes. « Au début, ils essayaient de se battre en 16, puis ils disaient 14, puis ils disaient 12, puis ils disaient 10. Je dis huit, allons allez-y 8. Donc, nous pouvons vraiment donner aux gens ce qu’ils veulent voir, prenons des gants de huit onces.

Plus les gants sont légers, plus un KO est probable.

Tout est une question d’argent pour Logan et Mayweather.

« Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars », a déclaré Mayweather lors d’une apparition sur Disruptive Entrepreneur Podcast. « Ou moi et Logan Paul, ou un YouTuber, nous pouvons sortir et nous divertir et nous amuser et faire neuf chiffres. 100 millions de dollars ou plus. »

Il est assez clair que Mayweather peut encore concourir à l’âge de 44 ans. Mais, contrairement à de nombreux combattants qui ne savent pas quand faire vite, il semble qu’il l’ait compris.

Au lieu de concourir au plus haut niveau, il peut gagner une tonne d’argent en éliminant Logan Paul, dont l’implication est garantie d’apporter une énorme bourse au vainqueur de ce combat.

Mayweather a déclaré à Complex Sports : « Nous voulons divertir les gens. Si je le voulais, je pourrais y aller et si je le voulais, je pourrais l’assommer au premier tour.

Le divertissement, dans ce cas, signifie changer les règles pour assurer des niveaux de souffrance optimaux pour Paul, une violence accrue et ce que les autres boxeurs dénoncent comme étant mauvais pour la boxe.

Des choses similaires ont été dites lorsque Mayweather a combattu le champion des poids légers de l’UFC Conor McGregor en 2017. Ce combat était prévu pour douze rounds.

Même si cela aurait pu être terminé beaucoup plus tôt, Mayweather, toujours l’artiste, a permis au combat de durer dix rounds avant de terminer McGregor avec un TKO.

Pour sa part, Paul a déclaré: «Je pense que je dois l’assommer. Quelqu’un est assommé. Quelqu’un va démissionner.

Le meilleur mot pour tout cela est « spectacle ».

Il s’agit d’un combat d’exhibition organisé et produit à des fins de divertissement uniquement entre deux hommes, dont le niveau de compétence est très différent, qui ont tous deux été accusés de méfaits horribles dans le passé.

Paul a tristement publié une vidéo d’une forêt de suicide populaire au Japon, dans laquelle il a plaisanté et ri en filmant un homme qui s’était pendu.

Mayweather est un agresseur domestique en série et a été accusé d’avoir frappé ses partenaires et leurs amis à plusieurs reprises au fil des ans. Les accusations portées contre lui ont amené de nombreuses personnes à se demander pourquoi il est autorisé à participer à des sports, où il pourrait gagner des millions de dollars tout en frappant les gens pour un public avide et à bout de souffle.

Mayweather n’est pas étranger à la violence ; le combattant n’arrive pas à quitter le ring quand il s’agit de ses relations.

L’ensemble de l’exposition est une situation étrange et sauvage qui nécessite probablement un examen de la façon dont nous considérons le divertissement en Amérique.

Paul va probablement être embarrassé et battu par l’un des meilleurs combattants du monde.

Chaque modification apportée au combat a fait en sorte que ce sera une lutte violente apte à divertir le plus sanguinaire des Césars.

Y a-t-il une valeur à regarder un événement qui transforme un sport légitime en une saisie d’argent imprudente pour deux hommes qui ne méritent pas exactement un public en premier lieu ?

Vous pouvez être le juge. Ce combat n’en aura pas.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Ses fictions et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, et plus encore. Il a commencé à s’entraîner à la boxe et au MMA à l’âge de 7 ans.