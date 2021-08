Pourquoi Lizzo reçoit-elle de la haine pour les « rumeurs » avec Cardi B ? La chanteuse aborde le racisme et la fatphobie

Après la sortie de son nouveau clip pour la chanson « Rumors » avec Cardi B, comme toutes ses sorties, Lizzo a été frappée par une vague de trolls sur Internet et de commentaires haineux.

Cardi B et les fans sont intervenus pour soutenir et défendre Lizzo contre toute la haine imméritée qu’elle a reçue.

Pour répondre à tous les contrecoups qu’elle recevait, Lizzo est allée sur Instagram Live et a fait entendre à ses abonnés une conversation larmoyante et émouvante.

Pourquoi Lizzo reçoit-elle de la haine pour sa chanson « Rumors » avec Cardi B ?

Lizzo a reçu un flot de commentaires racistes et fatphobes après la sortie de sa récente chanson, reflétant un côté cruel de sa célébrité.

Lizzo est accusé de faire de la musique pour les blancs.

Les fans ont accusé Lizzo de faire de la musique blanchie à la chaux, ce qui, selon elle, est en fait un commentaire que les artistes femmes noires reçoivent très souvent. Dans un Tik Tok qu’elle a posté pour répondre aux commentaires racistes qu’elle recevait, elle a fait référence à des artistes comme elle.

Aretha Franklin, Whitney Houston, Beyonce, parmi d’autres artistes femmes noires célèbres, ont toutes été critiquées – et beaucoup de ces critiques viennent également de la communauté noire.

« Aretha Franklin a été critiquée par l’église noire lorsqu’elle a sorti ‘Respect' », a-t-elle déclaré dans le Tik Tok, « Whitney Houston a été huée aux Soul Train Awards pour être trop blanche, Beyonce a reçu des critiques au début de sa carrière. »

Elle affirme que ces critiques ne l’ont jamais vraiment dérangée – choisissant d’y répondre afin de faire la lumière sur l’histoire du manque de respect auquel les femmes artistes noires sont confrontées de la part des membres de leur propre communauté, entre autres.

« Je ne fais pas de musique pour les blancs. Je ne fais de la musique pour personne », a-t-elle déclaré sur Instagram Live, « Je suis une femme noire qui fait de la musique. Je fais de la musique noire, point. Je ne sers personne tout seul… Tout le monde est invité.

Elle souligne à quel point elle et Cardi B ont travaillé ensemble pour faire de cette chanson parfaitement la façon dont elle le voulait, et à quel point c’était important pour elle et à quel point c’était spécial.

La chanson, fidèle au nom, aborde les rumeurs que les gens font à leur sujet et toute la haine qu’ils reçoivent, les balayant et s’autonomisant les uns les autres en affirmant que tout ce qu’ils disent est vrai si c’est ce qu’ils veulent croire .

Elle renforce même son argument contre les gens qui disent qu’elle fait de la musique pour les Blancs en citant la toute première ligne de sa chanson : « Ils ne savent pas que je le fais pour la culture.

Lizzo a été qualifiée de « maman » par ses ennemis.

Lizzo s’est également adressée à des ennemis qui l’ont qualifiée de » maman » – un trope raciste nuisible qui tire son nom d’un mot utilisé pour décrire les femmes noires dont le travail consiste à s’occuper d’enfants blancs.

Le terme est enraciné dans la fatphobie car il est rarement utilisé pour décrire les femmes de petite taille.

Pour approfondir les abus que subissent les femmes noires, Lizzo a abordé la fatphobie que vivent les femmes noires.

« Ce que je n’accepterai pas, c’est que vous fassiez tous ça aux femmes noires encore et encore, en particulier à nous les grandes filles noires. »

« Quand nous ne rentrons pas dans la boîte dans laquelle vous voulez nous mettre, vous déchaînez simplement la haine contre nous. Ce n’est pas cool. Je fais cette merde pour les grandes femmes noires du futur qui veulent juste vivre leur vie sans être scruté ou mis dans des cases. Je ne vais pas faire ce que vous voulez que je fasse jamais, alors habituez-vous-y », a-t-elle déclaré

Lizzo a toujours été franc sur la façon dont elle va continuer à s’élever et à se responsabiliser, peu importe ce que les gens disent.

Les fans de Cardi B et Lizzo ont défendu les « rumeurs ».

Heureusement, Lizzo a des amis et des fans très favorables qui ont pris sa défense et partagent leurs commentaires positifs, à commencer par sa collaboratrice Cardi B.

Cardi B est intervenu sur Twitter et a critiqué les personnes qui disaient des choses méchantes à son amie Lizzo.

« Quand vous vous défendez, ils prétendent que vous êtes problématique et sensible », a-t-elle déclaré dans son tweet, « Quand vous ne vous déchirez pas jusqu’à ce que vous pleuriez comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous.

De nombreux fans de Lizzo ont également été très émus par la chanson. Lizzo est une icône de la positivité corporelle lorsqu’il s’agit de la façon dont elle ignore tous les commentaires qu’elle reçoit et continue d’afficher son apparence.

À la fin de la vidéo de 13 minutes, elle a assuré aux fans qu’elle allait bien et qu’elle passait juste « un moment honnête ».

« Je suis sur le point de revenir ici et d’être entourée de gens qui m’aiment et tout ira bien », a-t-elle déclaré, « Je ne voulais tout simplement pas pleurer devant les gens qui ont travaillé si dur à mes côtés. Je veux y aller et être fort pour eux.

Aussi forte qu’elle soit, elle ne devrait pas avoir à supporter cette haine en ligne, mais elle a un excellent système de soutien qui l’entoure et elle a rebondi sur ses pieds aussi forte que jamais, et aussi forte que nous la connaissons.

