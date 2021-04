Pourquoi Lizzo dit que le mouvement de positivité corporelle laisse les gens gras derrière

Lizzo appelle le mouvement de positivité corporelle, affirmant qu’il a été enlevé à ceux qui en ont le plus besoin.

La triple lauréate d’un Grammy Award est connue pour avoir prêché sur la positivité corporelle, l’amour de soi et l’acceptation de soi sur les réseaux sociaux et dans sa musique, mais elle se demande si ces messages parviennent aux bonnes personnes.

Lizzo a répondu à une vidéo émouvante réalisée par une utilisatrice nommée Marissa Matthews sur TikTok qui répondait à un commentaire lui disant «tout le monde a le temps de perdre du poids».

Matthews a demandé à ses abonnés pourquoi elle « ne pouvait pas simplement exister en [her] corps. »

La réponse de Lizzo à cette question douloureuse est que le mouvement de positivité corporelle concerne moins les personnes qui l’ont créé que les personnes qui ne luttaient pas pour trouver une représentation dans les médias en premier lieu.

« Maintenant que la positivité corporelle a été cooptée par tous les corps, et que les gens célèbrent enfin les filles moyennes et petites et les gens qui se font parfois des rouleaux, les gros ont toujours le court terme de ce mouvement », a-t-elle déclaré.

Lizzo dit que ceux qui ont créé le mouvement de positivité corporelle en sont désormais exclus.

Le chanteur a souligné que les grosses personnes sont toujours honteuses et intimidées alors que de plus en plus de personnes rejoignent un mouvement conçu pour arrêter cela.

Le mouvement de positivité corporelle, d’abord connu sous le nom de Fat Rights Movement, était historiquement destiné à s’attaquer aux «manières injustes de traiter les grosses personnes».

Cela a été particulièrement important pour les femmes de couleur qui sont doublement marginalisées en raison de leur race et de leur morphologie.

Cependant, Lizzo pense que ces femmes sont exclues du mouvement qu’elles ont lutté pour aider à grandir alors que d’autres corps ont cherché à redéfinir à quoi ressemble la positivité corporelle.

« Les personnes qui ont créé ce mouvement – les grandes femmes, les grandes femmes brunes et noires, les femmes queer – ne bénéficient pas de son succès grand public », a souligné Lizzo.

Le mouvement de positivité corporelle n’est plus axé sur l’égalité pour les personnes grasses.

Nous voyons souvent des femmes minces ou de taille moyenne dans les médias prêcher la positivité corporelle, noyant par inadvertance la voix de ceux qui sont encore sous-représentés.

Lizzo n’a pas tardé à célébrer le fait que de nombreuses femmes ont été autonomisées par le mouvement.

« Oui, s’il vous plaît, soyez positif à propos de votre corps », a-t-elle dit. « Veuillez utiliser notre mouvement pour vous autonomiser. »

L’un des principaux objectifs du mouvement de positivité corporelle était d’égaliser les règles du jeu et de célébrer tous les corps de manière égale. Cependant, comme les corps gras, les corps noirs, les corps queer et les autres corps marginalisés ne sont pas encore assez célébrés, il est peut-être trop tôt pour que d’autres s’approprient le mouvement de positivité corporelle.

Oui, il est vrai que tous les types de corps peuvent être humiliés et ridiculisés. Tout le monde peut se sentir incertain et impuissant dans son corps.

Mais en raison de l’histoire de la honte de la graisse et de la marginalisation dirigée vers des corps plus grands, ces personnes ont peut-être plus besoin que d’autres de positivité corporelle.

Lizzo a demandé que nous «gardions la même énergie» lorsque nous louions tous les corps et que nous arrêtions d’élever les femmes minces ou de taille moyenne au-dessus des femmes plus grandes.

L’article continue ci-dessous

Lorsque nous élevons les types de corps marginalisés, cela nous profite tous.

Au lieu de confronter des personnes ayant différents types de corps ou de noyer les expériences de différents corps, nous avons besoin de plus d’unité dans nos efforts pour nous assurer que le mouvement de positivité corporelle représente ceux qui l’ont créé.

Lorsque nous célébrons les types de corps qui ont été les plus sous-représentés et les plus sous-estimés, nous créons un espace plus inclusif pour tous les autres corps.

Dans un autre TikTok, Lizzo a également déclaré que tant que nous ne démantelions pas les normes de beauté qui oppriment les personnes grasses, nous ne pouvons pas célébrer tous les corps de la même manière.

Répondant à un utilisateur qui a demandé si ceux qui se sentent «maigres» échangeraient leur place avec une femme plus grande, Lizzo a répondu: «Vous ne le feriez pas parce que vous savez qu’il y a tout un système qui opprime les grosses personnes que vous ne rencontrez pas et que vous ne vivrez jamais. «

«Alors rappelons-nous la positivité corporelle», a-t-elle poursuivi. « Oui, nous voulons mettre fin au harcèlement et à la honte, mais nous travaillons également à démanteler un système qui opprime les grosses personnes. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.