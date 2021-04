Pourquoi Livia Brito n’a pas voulu embrasser José Manuel Figueroa dans « Forever Joan Sebastián »

En juin 2016, la série biographique «Por siempre Joan Sebastián» a été publiée, qui racontait la vie de «El Rey del Jaripeo», dont le rôle était joué par son propre fils José Manuel Figueroa, tandis que le rôle de sa femme Maribel Guardia était du Actrice cubaine Livia brito.

PLUS D’INFORMATIONS: Ce que fait Livia Brito pour gagner de l’argent après avoir perdu son emploi d’actrice

Le succès de l’histoire de l’auteur-compositeur-interprète mexicain a été tel que son public n’a manqué aucun chapitre de la biosérie. Pour l’enregistrement des scènes, la quasi-totalité du casting a été engagée, à l’exception de la réticence de l’une des actrices. Nous nous référons à Brito, qui a refusé d’embrasser le protagoniste.

Ensuite, nous vous expliquons la raison qui a conduit l’acteur de 34 ans à ne pas vouloir faire de scènes romantiques avec le chanteur.

José Manuel Figueroa et Livia Brito ont joué dans la biosérie. (Photo: Univision)

POURQUOI JE NE VEUX PAS LE BAISER?

Dans l’émission « De Primera Mano », l’animateur Lalo Carrillo a fait référence à l’actrice, dont il a dit que lorsqu’il a enregistré la biosérie, elle était une personne très arrogante et arrogante avec le reste de ses compagnons. «Il parle très laid des Mexicains et est très clown. J’ai travaillé avec elle sur une série et elle est incontrôlable. C’est dans celui de Joan Sebastián qu’elle lui a incarné Maribel Guardia « .

Il a également révélé que Livia Brito n’avait pas de comportement professionnel et a refusé d’embrasser le fils de Joan Sebastián parce qu’il avait une mauvaise haleine. « Elle a dû feindre l’intimité avec José Manuel Figueroa, mais nous avons dû éliminer des scènes parce qu’elle disait que sa bouche puait ».

Le chanteur lui-même et le reste de la production ont découvert ce refus; alors ils ont décidé d’arrêter de parler à la femme cubaine.

L’actrice cubaine qui a fait ses débuts au Mexique en 2010. (Photo: Livia Brito / Instagram)

«Je sais qu’il s’est lavé la petite bouche et qu’il était très excité parce que c’était ses débuts en tant qu’acteur. Il l’a découvert et comme elle n’a enregistré que deux semaines, c’était à peu près le quatrième jour, et les autres jours, personne ne lui a parlé de la production « , a-t-il raconté.

De plus, il a dit qu’à une occasion, alors qu’ils allaient enregistrer à Taxco, Livia n’a laissé personne l’approcher, elle est seulement descendue pour faire ses scènes spécifiques et est ensuite montée dans la voiture. « Il a conditionné les dates et les horaires d’enregistrement pour nous tout à coup deux ou trois heures à attendre qu’ils lui mettent le chignon ».