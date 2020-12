Pourquoi Lisa de BLACKPINK a-t-elle toujours une frange?

BLACKPINK a attiré l’attention des fans de K-pop partout depuis leurs débuts en 2016. Ces dernières années, le groupe a également commencé à faire sa marque dans son industrie musicale américaine.

BLACKPINK ne compte que quatre membres, et ils se distinguent tous individuellement. Un membre en particulier, Lisa, est connue pour ses coiffures accrocheuses. En fait, elle est facilement identifiée comme le membre de BLACKPINK qui semble toujours avoir une frange. Mais y a-t-il une raison à cela?

Lisa de BLACKPINK est très engagée dans sa frange

Ce n’est un secret pour personne que les idoles de la K-pop changent souvent de coiffure, arborant de nouvelles couleurs et coupes ici et là. Cependant, alors que Lisa a beaucoup changé ses cheveux, une chose qui est restée cohérente est sa frange. Presque aucune idole n’a été aussi engagée dans leur frange que Lisa.

En fait, en apparaissant dans une émission coréenne Connaître les frères, Lisa a partagé que si une entreprise voulait qu’elle se débarrasse de sa frange pour une publicité, elle devrait lui payer environ 9 millions de dollars. Cependant, elle pourrait envisager de séparer sa frange au milieu pour 4,5 millions de dollars.

Lisa a-t-elle déjà été vue sans frange?

Les fans n’ont pas à attendre qu’une entreprise paie des millions de dollars pour voir Lisa sans frange. Elle a déjà été vue sans frange.

En 2018, Lisa est apparue dans l’émission de télé-réalité coréenne Vrai homme 300 dans lequel elle et d’autres célébrités ont vécu la vie militaire. Lisa arborait un look minimaliste qui comprenait également le brossage de sa frange sur son visage.

Plus particulièrement, lorsque Lisa était à l’aéroport pour se rendre en Chine en janvier 2020, elle a séparé sa frange au milieu et a provoqué une frénésie sur Internet.

Récemment, Lisa a également mis en ligne une vidéo d’elle-même en train d’encourager l’artiste thaïlandais James Rusameekae Fagerlund dans son match de boxe de célébrités, et la rappeuse BLACKPINK a montré son front sans frange.

Pourquoi Lisa a-t-elle toujours des coiffures avec une frange?

S’il est clair que Lisa a fière allure avec et sans frange, de nombreux fans se sont demandé pourquoi elle n’opte pas pour un style qui montre son front plus souvent.

Selon RareLee, consultant en style coréen, qui a publié une vidéo sur ce sujet, Lisa pourrait chercher un certain look. Tout d’abord, RareLee a souligné que de nombreuses personnes peuvent choisir d’avoir une frange si elles ont des insécurités sur leur front, bien qu’elle ne pense pas que ce raisonnement s’applique à Lisa.

Au contraire, RareLee pense que Lisa aime porter une frange parce que cela obscurcit la distance entre ses yeux et ses sourcils. Par rapport aux autres membres de BLACKPINK, les yeux et les sourcils de Lisa ne sont pas très éloignés. Cela donne généralement l’illusion d’un regard charismatique «enfantin». Cependant, lorsque Lisa a une frange, non seulement ils cachent cette illusion, mais accentuent également ses yeux, les rendant plus ressemblants à des poupées.

Pour les fans qui aimeraient voir plus du look sans coup de Lisa, elle a partagé dans une diffusion en direct de 2019 qu’elle pourrait se débarrasser de sa frange à l’avenir, bien qu’elle n’ait pas précisé quand.