Pourquoi l’interdiction des médias sociaux de Donald Trump n’a pas fonctionné pour le censurer

À la suite de l’émeute du Capitole des États-Unis le 6 janvier, de nombreuses plateformes de médias sociaux ont annoncé qu’elles interdiraient Donald Trump et que la désinformation ou les incitations à la violence émanant de lui étaient interdites.

Des sites à fort trafic comme Twitter et Facebook ont ​​interdit tous les comptes de Trump, le considérant comme un risque pour la sécurité publique.

Comment Donald Trump a-t-il été banni des réseaux sociaux ?

Mark Zuckerberg fait une déclaration dans lequel il expliquait que Trump était «[using] son temps restant au pouvoir pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden. »

Il a poursuivi en déclarant que les réponses de Trump à la tentative d’insurrection pourraient être utilisées pour inciter à davantage de violence, et il a donc prolongé l’interdiction initialement imposée de 24 heures à 2 ans.

Twitter a publié une déclaration sur leur blog citant une « suspension permanente en raison du risque d’incitation à la violence ». Ils ont ensuite parlé de leurs règles et de leurs lignes directrices.

« Notre cadre d’intérêt public existe pour permettre au public d’entendre directement les élus et les dirigeants mondiaux », ont-ils déclaré. « Cependant, nous avons clairement indiqué, il y a des années, que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres. »

À la suite des interdictions de deux des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde, d’autres sociétés comme YouTube, Snapchat, Reddit et Pinterest ont commencé à supprimer le contenu lié à Trump.

Avec sa censure et sa suppression de divers sites Web de médias sociaux, il semble que Trump ait été empêché de causer d’autres problèmes dans le pays – seulement, il ne l’a pas fait.

Pourquoi l’interdiction des réseaux sociaux de Donald Trump n’a pas fonctionné

Le New York Times a publié une étude montrant que la censure de Donald Trump n’a pas fonctionné aussi bien que tout le monde l’espérait. Au contraire, il semblerait que rien n’ait changé et ses partisans n’ont fait qu’être alimentés par l’interdiction.

L’application populaire de droite Parler a été créée à la suite de la frustration des partisans de Trump d’être ridiculisés et « réduits au silence » par la gauche.

D’autres médias suivent la même veine, depuis des sites Web comme Breitbart, des médias d’information comme FOX et Newsmax, et Trump a même son propre site Web où il fait de temps en temps des déclarations sur des actualités politiques aléatoires.

Ces sommets continuent de promouvoir et de diffuser la parole de Trump sur Internet, et même s’ils ne vont pas aussi loin, ils vont tout aussi loin.

Trump a encore beaucoup de portée

À la suite de l’interdiction des médias sociaux par Trump en janvier, ses déclarations ont continué de recevoir des likes et des partages lorsqu’elles ont été publiées par d’autres personnes. Ces messages ont atteint des nombres similaires à ceux qu’il a reçus avant sa suppression des médias sociaux.

Le New York Times note qu’avant l’interdiction, « la publication sur les réseaux sociaux avec l’engagement médian a généré 272 000 likes et partages. Après l’interdiction, ce chiffre est tombé à 36 000 likes et partages. Pourtant, 11 de ses 89 déclarations après l’interdiction ont attiré autant de aime ou partage comme message médian avant l’interdiction, sinon plus.

La façon dont cela fonctionne maintenant, c’est qu’au lieu que Donald Trump lui-même tweete ou publie des messages sur Facebook, il fait maintenant des déclarations dans d’autres endroits qui sont ensuite couvertes sur les plateformes mentionnées ci-dessus, qui à leur tour sont à nouveau partagées sur Twitter et Facebook en tous cas.

Le 21 mars, il a publié une déclaration sur son blog expliquant comment il « a remis à l’administration Biden la frontière la plus sûre de l’histoire ». Il a ensuite critiqué la gestion par l’administration Biden de la crise frontalière. « Notre pays est en train d’être détruit ! a dit Trump. La déclaration a été aimée et partagée plus de 661 000 fois.

Bien qu’il n’ait pas été complètement réduit au silence, sa propagation de la désinformation a été grandement interrompue

Trump a crié avant son interdiction que l’élection avait été truquée et que le gouvernement avait commis une fraude électorale, gagnant 22,1 millions de likes et de partages sur les 10 publications les plus populaires. Après son interdiction, les 10 déclarations les plus populaires qu’il a faites sur la fraude électorale n’ont reçu que 1,3 million de likes et de partages.

« Comme le montre l’affaire Trump, la déplateforme ne » résout « pas la désinformation, mais elle perturbe les réseaux nuisibles et atténue l’influence des individus nuisibles », a déclaré Emerson Brooking, chercheur résident au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, qui étudie la désinformation. .

Le blog personnel de Trump a depuis été supprimé, son assistant principal a déclaré « C’était juste un auxiliaire des efforts plus larges que nous avons et sur lesquels nous travaillons », qui fait référence à une nouvelle plate-forme de médias sociaux qui est créée pour que Trump puisse l’utiliser – probablement semblable à Parler.

