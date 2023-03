Pourquoi Lindsay Lohan, Jake Paul et d’autres célébrités ont-ils été poursuivis pour une affaire de crypto-monnaie ?

Supplémentaire

Lindsay Lohan, Jake Paul et six autres célébrités ont été poursuivis pour une affaire liée aux crypto-monnaies.

©Getty ImagesHuit célébrités ont été poursuivies pour une affaire de crypto-monnaie

Plusieurs célébrités, dont Lindsay Lohan, jake-paul et garçon soulja, ont été poursuivis aux États-Unis pour une affaire liée à la promotion des crypto-monnaies et nous vous disons ce qui est connu.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé plusieurs personnes, dont des célébrités, pour aurait violé les lois sur les valeurs mobilières en faisant la promotion de la crypto-monnaie.

La SEC a révélé que huit célébrités ont été inculpées dans le cadre d’une enquête plus large sur Justin Sunun entrepreneur en crypto-monnaie et trois de ses sociétés qui commercialisent les marques Tronix et BitTorrent.

+ De quoi Lindsay Lohan et Logan Paul sont-ils accusés ?

La SEC a accusé huit célébrités de « promouvoir illégalement TRX et/ou BTT sans révéler qu’elles ont été rémunérées pour cela ».Ainsi, les célébrités n’auraient pas déclaré le montant qu’elles ont été payées pour promouvoir les crypto-monnaies.

Outre Lohan et Paul, Austin Mahon, Acon, garçon soulja et la star de cinéma pour adultes kendra luxureen plus de ne-yo et Lil Yatchy a été inculpé. D’accord avec VariétéTous sauf Mahone et Soulja Boy ont conclu des accords avec la SEC, qui incluent le remboursement de 400 000 € plus les intérêts et les pénalités.

