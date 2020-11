Pourquoi Lindsay Lohan aurait refusé d’embrasser Charlie Sheen dans ‘Scary Movie 5’

Beaucoup d’entre nous ont été amplifiés quand Scary Movie 5 a été annoncé. Mais en fin de compte, les choses n’auraient pas été si géniales dans les coulisses – du moins en ce qui concerne Lindsay Lohan et Charlie Sheen.

Les deux ont été choisis dans le film en amoureux, mais lorsque le moment est venu de tourner certaines scènes, le Méchantes filles l’acteur aurait refusé. En savoir plus sur Scary Movie 5 et la raison pour laquelle Lohan aurait refusé d’embrasser Sheen dans le film.

(De gauche à droite) Lindsay Lohan et Charlie Sheen | Chance Yeh / Getty Images Amérique du Nord; David M. Bennett / Getty Images Europe

Regardez de plus près ‘Scary Movie 5’

La cinquième tranche de la franchise lancée par les frères Wayans, Scary Movie 5 est un film parodique fortement basé sur Activité paranormale.

Le film met en vedette Ashley Tisdale et Simon Rex dans des rôles principaux, mais il incluait également des personnages de soutien tels que Lohan et Sheen, qui jouaient un couple marié qui était attaqué par une force paranormale dans les scènes d’ouverture.

Scary Movie 5 sorti en avril 2013 à des critiques lamentables, mais ce fut un succès au box-office, attirant plus de 78 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 20 millions de dollars (via Box Office Mojo).

Lindsay Lohan aurait refusé d’embrasser Charlie Sheen dans ‘Scary Movie 5’

Au milieu de la production, TMZ a rapporté que Lohan avait refusé d’embrasser Sheen pour le film. Des sources ont déclaré à l’agence qu’elle et le Wall Street l’acteur était censé s’embrasser trois fois tout au long du film. Cependant, elle l’aurait refusé en raison de son «histoire irrégulière» et de son «passé de fête sauvage», craignant apparemment d’attraper quelque chose s’ils se baisaient.

Avec cela, les dirigeants auraient été forcés d’utiliser des doublures corporelles pour certaines scènes, ce qui, selon TMZ, a eu un «succès modéré». Mais en même temps, il y avait des scènes qui ne pourraient pas fonctionner sans la réalité et qui ont dû être écrites.

Charlie Sheen et Lindsay Lohan sur le tapis rouge ensemble lors d’une première de film en avril 2013 à Hollywood, Californie | Michael Buckner / Getty Images Amérique du Nord

Mais il n’y avait pas de rancune

Les sources de TMZ ont noté que même si Lohan aurait protesté contre leurs scènes, «Charlie était cool comme un concombre à propos de tout cela, et n’a jamais exprimé de préoccupations concernant la réécriture … ou les objections de Lindsay.

Il ne semble pas qu’aucun d’eux n’ait jamais abordé le rapport, mais Sheen a montré que tout allait bien entre eux lorsqu’il aurait donné à Lohan 100000 dollars en 2012 pour payer sa facture fiscale. Il a également dit Le spectacle de Kyle et Jackie O qu’il a même eu un baiser sur la joue de l’acteur après leur apparition dans un épisode de 2013 de Gestion de la colère ensemble.

«Je l’ai invitée pendant une nuit et je lui ai dit de regarder notre épisode parce que c’est plutôt cool», a-t-il partagé, par Associated Press. «Je l’ai trop bu, ou elle m’a dépassé. Et elle m’a littéralement caché. J’ai été caché par Lindsay Lohan. Elle m’a embrassé sur la joue et m’a dit: ‘Dors bien, jeune prince.’ »