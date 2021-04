Le 10 avril, les corps de Joanna, 3 ans, de Terry, 2 ans, et de Sierra Denton, 6 mois, ont été retrouvés morts par leur grand-mère maternelle qui leur rendait visite chez eux à Reseda.

Deux jours plus tard, leur mère, Liliana Carrillo, 30 ans, a été retrouvée et arrêtée et, le 19 avril, a avoué leurs meurtres. Elle a été accusée de trois chefs de meurtre.

Deux enfants présentaient des signes de noyade et tous présentaient des blessures à la tête compatibles avec des coups de matraque.

Le crime lui-même est horrible, mais ses raisons de le faire sont vraiment terrifiantes.

Pourquoi Liliana Carrillo a-t-elle tué ses trois enfants?

Elle affirme qu’elle les a tués pour les protéger de son ex-petit ami, Erik Denton.

Elle croyait que son ex-petit ami était impliqué dans un réseau pédophile à Porterville et qu’elle était elle-même seule responsable de la pandémie de Covid-19.

Après la naissance de son deuxième enfant en 2019, Carrillo a commencé à montrer des signes de dépression post-partum.

En 2020, après la naissance de son troisième enfant, les symptômes sont devenus plus sévères. Elle a vu un thérapeute mais a refusé un traitement psychiatrique et s’est plutôt auto-médicamentée. Selon Denton, elle avait des pensées suicidaires et a commencé à regretter d’avoir des enfants.

La publication Facebook de Carrillo faisait écho à une partie de la rhétorique de QAnon, qui au cours des dernières années a utilisé le hashtag #savethechildren pour diffuser de fausses informations. Elle croit que la ville de Porterville, à Denton, abritait un réseau de trafic sexuel. Elle a dit que Denton était un alcoolique qui avait abusé sexuellement de son aîné.

L’agence de protection de l’enfance du comté de Tulare a reçu des avertissements à propos de Carrillo et de sa famille au moins aussi loin qu’en février, lorsqu’elle a accusé pour la première fois Denton d’avoir permis à quelqu’un de son réseau de pédophiles présumé d’agresser une de leurs filles. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Denton croyait qu’ils étaient en danger, affirmant que Carrillo était délirant. La cousine de Denton, médecin des urgences, le Dr Terri Miller, a déclaré à KTTV: « Liliana était très malade, et ce n’est pas – elle n’était pas elle-même, et cela fait plusieurs mois qu’elle est malade. » Miller et Denton sont allés à la fois au LAPD et au département des services à l’enfance et à la famille du comté de LA pour avertir les agences de la psychose de Carrillo. Le 1er mars, il a obtenu la garde physique des enfants.

Denton a contacté les services sociaux à plusieurs reprises, mais ils ont quand même permis aux enfants de rester sous sa garde. Le 4 mars, il a demandé une visite d’urgence afin que Carrillo puisse être évalué. Carrillo a répondu en déposant une ordonnance d’interdiction temporaire de violence domestique contre Denton. Le même jour, un travailleur social a tenté de rendre visite à Carrillo, laissant une note indiquant qu’ils avaient besoin de discuter des rapports de maltraitance d’enfants.

Le 12 mars, Carrillo était censé remettre les enfants à Denton mais ne l’a jamais fait. Denton et Miller ont appelé le LAPD et les ont suppliés de faire quelque chose, disant à la police que Carrillo était un danger pour les enfants et pour elle-même.

Le 10 avril, elle a envoyé un document de 100 pages de notes manuscrites, dactylographiées et d’images à un juge et à plusieurs médias alléguant que Porterville était «la racine de tout mal». Ce document a été décrit comme «sinueux» et «incohérent».

«Je me retire moi-même et mes enfants de ce monde parce que rien ne sera plus jamais pareil. Il n’y a pas de retour d’ici », a-t-elle écrit.

Denton pense que le système a laissé tomber sa famille.

Miller a déclaré: «Douze ans de formation médicale ne signifient rien pour ces travailleurs sociaux et ces flics. Ils ont ignoré mes avertissements sur le danger que Liliana faisait courir aux enfants. Je ne comprends pas ce qui n’allait pas avec mon message. Je leur ai dit que j’avais peur pour la sécurité des enfants en raison de son état mental et de son comportement.

Carrillo pense que ce qu’elle a fait était juste. Lors de son entretien à la prison du comté de Kern, elle a souhaité que ses enfants puissent encore être en vie, mais elle a insisté sur le fait que ce qu’elle a fait les a finalement protégés de futurs abus.

«Je les ai noyés. Je l’ai fait aussi doucement, je ne sais pas comment l’expliquer », a déclaré Liliana Carrillo dans son interview« Je les ai étreintes. Je les ai embrassés. Je m’excusais tout le temps. J’ai adoré mes enfants. Je ne voulais pas qu’ils soient davantage maltraités. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais j’ai promis de les protéger.

LAPD Internal Affairs enquête sur la manière dont cette affaire a été mal gérée. Ils savaient que les enfants ne se trouvaient pas dans un environnement sûr, mais les autorités et les services sociaux ont tout de même peu fait pour empêcher cela. Pendant deux ans, Carrillo a été aux prises avec une dépression post-partum qui s’est de plus en plus aggravée, associée à de prétendues fausses nouvelles qu’elle voyait sur les réseaux sociaux. Denton, qui envisage maintenant une action en justice, est en colère contre les services sociaux et le LAPD pour ne pas avoir agi assez vite.

Peut-être que s’ils l’avaient fait, cette tragédie aurait pu être évitée.

