Pourquoi l’hôpital pour enfants du Colorado déclare un état d’urgence en santé mentale pédiatrique

L’hôpital pour enfants du Colorado déclare l’état d’urgence de la santé mentale pédiatrique en réponse au besoin croissant de services de santé comportementale.

Les prestataires ont constaté une forte augmentation du nombre d’enfants signalant de l’anxiété, de la dépression et des sentiments d’isolement et de déconnexion sociale qui n’ont été qu’exacerbés par la distanciation sociale et les restrictions pandémiques.

État d’urgence de la santé mentale des enfants du Colorado

L’état d’urgence est le premier du genre en 117 ans d’histoire du système hospitalier.

«Je pratique depuis plus de 20 ans en pédiatrie et je n’ai jamais rien vu de tel que la demande de services de santé mentale que nous avons vue à Children’s Colorado au cours des 15 derniers mois», a déclaré David Brumbaugh, MD, médecin-chef. pour les enfants du Colorado.

«Nos enfants sont à court de résilience – leurs réservoirs sont vides.»

Le suicide est l’une des principales causes de décès chez les enfants du Colorado.

Jena Hausmann, PDG de l’hôpital, a partagé une sombre prévision selon laquelle le suicide devenait rapidement la première cause de décès chez les enfants du Colorado, à commencer par des enfants aussi jeunes que 10 ans.

Elle a déclaré que l’équipe de transport d’urgence voyait 3-4 tentatives de suicide par semaine.

«Nous voyons nos services d’urgence pédiatriques et nos unités d’hospitalisation envahis par des enfants qui tentent de se suicider et souffrent d’autres formes de maladies mentales majeures», a ajouté Hausmann.

Le Colorado pour enfants a connu une augmentation de 90% de la demande de traitements de santé comportementale au cours des deux dernières années.

Dans tout l’État, les comtés signalent des augmentations similaires, mais ne disposent pas des services nécessaires pour assurer adéquatement les enfants.

Les problèmes de santé mentale pédiatriques ne prendront pas fin avec la pandémie.

Les responsables hospitaliers ne croient pas que ce problème disparaîtra à mesure que le monde reviendra à la normale. Les problèmes de santé mentale peuvent être l’un des effets les plus durables de la pandémie.

Jenna Glover, MD, psychologue pour enfants et directrice de la formation en psychologie chez Children’s Colorado a déclaré que le désespoir était devenu un indicateur principal de l’idéation suicidaire chez les enfants.

« Bien que les choses s’améliorent en termes de COVID-19, les enfants ont été confrontés à un stress chronique au cours de la dernière année qui a interrompu leur développement », a déclaré le Dr Glover.

«Maintenant, on demande aux enfants de recommencer à vivre, ils n’ont pas les ressources pour le faire, ils sont épuisés et ils se sentent tellement en retard qu’ils ne savent pas comment rattraper leur retard».

L’état d’urgence en matière de santé mentale apportera aux patients l’aide dont ils ont besoin.

En accordant la priorité à la crise de la santé mentale, l’Hôpital pour enfants du Colorado entend répondre à la demande croissante de services de santé mentale.

L’hôpital a des plans en place pour augmenter ses services de santé mentale aux patients hospitalisés, ambulatoires et de jour de plus de 50% d’ici mars 2022.

L’équipe travaille également à élargir son programme de traitement des troubles de l’alimentation, son unité d’hospitalisation intensive, son programme d’hospitalisation partielle et son programme de soins spéciaux neuropsychiatriques, qui traite les enfants autistes en crise.

Cependant, les fournisseurs de soins de santé craignent que ces mesures, bien que nécessaires, ne permettent pas de fournir des soins préventifs pour des problèmes complexes comme les troubles de l’alimentation et le soutien en santé mentale.

«Nous ne pouvons pas dépendre de la construction de lits pour nous sortir de cette situation», a déclaré Michael DiStefano, MD, médecin-chef de la région sud du Colorado pour enfants. « Si nous construisons des lits de soins intensifs, nous perdons la bataille contre le suicide et les problèmes de santé comportementale avec nos adolescents. Nous devons intervenir avant la crise. »

Idéalement, les enfants n’auraient jamais besoin d’accéder aux services fournis par l’hôpital. Malheureusement, ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons.

L’hôpital espère que le Colorado travaillera à fournir des services de santé mentale en milieu scolaire en formant les éducateurs à être en première ligne de la crise avant que les enfants n’aient accès aux services hospitaliers.

