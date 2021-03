Pourquoi l’histoire ne regardera pas gentiment Ashli ​​Babbit et les femmes de l’insurrection

Les images de la mort violente d’Ashli ​​Babbitt ont choqué la nation. Propriétaire d’une société d’approvisionnement en piscines de San Diego, elle a conduit une foule d’émeutiers au hall du président du Capitole des États-Unis le 6 janvier, en bottes de neige, arborant un drapeau Trump en guise de cape. Elle a été abattue par un policier du Capitole alors qu’elle tentait d’intervenir dans la validation par le Congrès de l’élection présidentielle de 2020.

La foule de manifestants, invitée à Washington et dirigée vers le Capitole par le président des États-Unis, était fortement masculine, ajoutant une dimension poignante et troublante à la scène. Une femme d’affaires de banlieue, voyageant de la Californie à la maison du peuple, abattue par un agent du gouvernement lors d’un acte d’expression politique.

Que penser de Mme Babbitt? Les femmes sont à l’avant-garde du changement social et politique depuis la fondation du pays. Babbitt était-elle un modèle de protestation politique, mettant son corps en danger pour la vérité, la justice et l’American Way? Et comment, après tout, choisissons-nous nos batailles, veillons-nous à réaliser ce que nous poursuivons et évaluons-nous le succès?

J’ai récemment voyagé sur quatre continents, y compris une grande partie des États-Unis, pour interviewer des femmes et des hommes qui ont prévalu dans leurs causes politiques contre des probabilités apparemment insurmontables, pour un livre qui vient d’être publié et co-écrit avec Adam Monier Edwards, Surmontable: comment les citoyens de Selma à Séoul ont changé le monde.

J’ai passé des jours sur la réserve de Standing Rock Sioux avec LaDonna Brave Bull Allard, qui a combattu le Dakota Access Pipeline, inspirant 10 000 manifestants venus de loin pour aider. J’ai dîné avec la chef de la milice de défense féminine à Kiev, qui a résisté aux forces meurtrières du gouvernement ukrainien tout en exigeant – et en réalisant – la fin du régime contrôlé par les oligarques.

J’ai marché à Tunis avec Tasnim Kotti, mère musulmane de trois enfants qui s’est battue pour le renversement du dictateur tunisien Ben Ali. Et a passé du temps chez Alice Paul dans le sud du New Jersey, le berceau de la championne du suffrage féminin. Tous à la recherche d’un livre de jeu efficace pour l’activiste moderne, alors qu’Adam et moi avons fait des recherches sur les notions d’activisme citoyen des fondateurs.

J’ai interrogé la chercheuse conservatrice Colleen Sheehan sur l’intention initiale de James Madison de placer la notion de protestation dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. La plupart d’entre nous connaissent les trois premières libertés. «Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion, ni interdisant le libre exercice de celle-ci, ni restreignant la liberté d’expression ou de la presse.»

Mais les deux derniers font partie intégrante de la notion d’une démocratie saine; «… Ou le droit du peuple de se rassembler pacifiquement et de demander au gouvernement de réparer ses griefs.»

Les rédacteurs de notre Constitution ont construit un cadre extraordinaire de démocratie représentative, avec des freins et contrepoids, et des dispositions pour une transition pacifique du pouvoir. En tant qu’ancien président de Student for a Democratic Society et actuel directeur du doctorat de la Columbia Journalism School. programme partagé par Todd Gitlin dans le livre, à l’époque où les nobles pouvaient s’adresser directement au roi d’Angleterre avec un grief. Nous le faisons maintenant via les urnes et nos élus.

Ashli ​​Babbitt a-t-elle fait un détour fébrile et anarchique ou était-elle alignée sur les meilleures traditions de la contestation américaine?

L’éducation politique d’Alice Paul recèle quelques indices.

Paul et ses sœurs suffragistes ont combattu toutes sortes d’abus, s’engageant dans des manifestations de provocation qui comprenaient l’incendie des discours du président Woodrow Wilson devant la Maison Blanche. Elle était un défenseur infatigable et un modèle de protestation politique non violente, malgré le traitement agressif et souvent vicieux par des hommes scandalisés par son audace.

Imprégné des traditions quaker américaines de non-violence et de service public, Paul a étudié, politiquement et académiquement, à Londres dans les premières années du XXe siècle. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Christabel Pankhurst et sa mère Emmeline, dirigeantes de l’Union sociale et politique des femmes.

Avant que Gandhi ne devienne Gandhi, il était un avocat sud-africain, qui rencontra pour la première fois des suffragistes anglais en 1906. Il fut impressionné. Beaucoup de ses stratégies pour la résistance indienne aux seigneurs coloniaux britanniques ont été inspirées par les Pankhurst.

Alice Paul et Mohandas Gandhi ont partagé une notion de non-violence en tant que moteur transcendant de la stratégie, mais aussi un sens moral élevé de la justice. Pour paraphraser le Dr King, lui-même, le porte-étendard moderne de la désobéissance civile non violente, ils ont gardé les yeux rivés sur le prix. King, Gandhi et Paul ont passé des années à peaufiner leur compréhension de leurs missions, avec un objectif singulier basé sur une conviction spirituelle à toute épreuve:

Les femmes devraient avoir des chances égales devant la loi.

Les Afro-Américains devraient avoir des chances égales devant la loi.

L’article continue ci-dessous

Les Indiens devraient avoir le contrôle de leur souveraineté nationale.

Paul a obtenu le droit de vote pour les femmes américaines en 1920. Alors que LaDonna Brave Bull Allard a mené la résistance de Standing Rock avec d’autres femmes guerrières sioux, elle et ses camarades résistants ont été agressés par la police d’État et locale, mais ils sont restés avec diligence non-violents. Rainey Reitman a dirigé l’équipe de l’Electronic Frontier Foundation qui a aidé à bloquer une nouvelle législation onéreuse sur le droit d’auteur grâce à la toute première panne d’Internet. Et Ashli ​​Babbitt a mis son corps en jeu pour affecter une élection.

Mais, hélas, l’étoile du Nord de Babbitt était MyPillow, sa fondation idéologique fondée sur l’espoir d’un coup d’État militaire. Le succès peut être mesuré en puissance brute et en résultats immédiats – ils auraient en effet pu capturer ou même assassiner des membres du Congrès ou le vice-président. Mais la cause était injuste, basée sur un torrent de mensonges, et elle n’était ni savante ni vertueuse.

Nous avons pris la route dans notre voyage «Surmontable» pour chercher un livre de jeu, une liste difficile de tactiques réussies. Nous avons appris beaucoup de leçons, avec des modèles et des points communs dans les histoires récoltées. Invariablement, l’action non-violente, avec une forte dose de patience et de persévérance, est un principe organisateur essentiel pour un changement démocratique durable. Avec un leadership solide et éthique et une attention particulière.

Les États-Unis ont de grands défis à relever dans les années à venir. L’assaut violent contre la capitale nationale a échoué et a endommagé la tradition séculaire d’un transfert pacifique du pouvoir. Le pays a besoin de femmes comme Paul, Allard, Reitman et les autres héroïnes de notre collection d’histoires pour renouveler la culture avec ses valeurs fondatrices d’alphabétisation, de prospérité et de recherche sans entrave du bonheur.

Brian Gruber a voyagé dans 15 villes sur quatre continents à la recherche des histoires qui sont devenues surmontables. Il a passé 40 ans à étudier, diriger et développer des entreprises de nouveaux médias et des projets créatifs. Gruber a été embauché par le fondateur de C-SPAN, Brian Lamb, pour être le premier chef du marketing du réseau câblé pionnier, où il a animé deux émissions nationales en direct chaque semaine.