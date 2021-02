Pourquoi les wombats ont-ils du caca en forme de cube?

Quand la nature appelle, wombats faire caca un chef-d’œuvre – un tas de BM en forme de cubes, le seul animal connu à le faire. Et maintenant, les scientifiques pourraient enfin savoir comment les wombats réussissent cet exploit, selon une nouvelle étude publiée en ligne jeudi 28 janvier dans le journal bien nommé. Matière molle .

Le wombat, un petit marsupial tunnel qui vit Down Under, a des caca en forme de bloc en raison de la forme de ses intestins, a découvert l’équipe internationale de chercheurs.

Auparavant, certains chercheurs avaient suggéré à tort que la forme du sphincter anal du wombat conduisait à des excréments distinctifs de l’animal, un peu comme la façon dont Play-Doh peut émerger sous différentes formes lorsqu’il est poussé à travers différents extrudeurs. Même recherche non publiée présenté par la même équipe lors de la conférence de l’American Physical Society Division of Fluid Dynamics en 2018 n’a pas tout à fait identifié les régions exactes de l’intestin responsables de la bouse en forme de boîte, même si elle a remporté un Prix ​​Ig Nobel en 2019.

Mais maintenant, après avoir étudié les tissus intestinaux de wombat, l’examen d’un Scanner (tomodensitométrie) d’un wombat à nez nu vivant (Vombatus ursinus) et en exploitant des modèles mathématiques, l’équipe a appris que la géométrie cubique du caca provient probablement des 17 derniers% du tractus intestinal du wombat. L’intestin wombat est long, environ 10 mètres (32 pieds), soit environ 10 fois la longueur de son corps. Mais quatre endroits – deux plus rigides et deux plus flexibles que le reste de l’intestin en raison des changements d’épaisseur musculaire – sont essentiels pour former les excréments cubiques, ont découvert les chercheurs.

Il est probable que ces zones d’épaisseur musculaire variable aident à façonner les coins pointus des cubes lorsque l’intestin subit des contractions rythmiques, ont déclaré les chercheurs. « Les coins proviennent d’une contraction plus rapide dans les régions rigides et d’un mouvement relativement plus lent au centre des régions molles », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Les wombats sont des marsupiaux originaires d’Australie. (Crédit d’image: Jamie Lamb, insaisissable-images.co.uk via )

L’humidité, ou son absence, joue également un rôle. Contrairement aux humains, dont le processus digestif prend un à deux jours, un wombat prend jusqu’à quatre fois plus longtemps, ce qui permet au marsupial d’extraire le maximum de nutriments. Les intestins du wombat sont également excellents pour extraire l’eau, ce qui explique pourquoi leur caca est un tiers plus sec que les humains. Ce processus de séchage, qui se produit en grande partie dans la dernière partie du côlon, connue sous le nom de côlon distal, aide probablement le wombat à garder sa merde en forme de dés.

L’idée de l’étude a commencé lorsque le co-chercheur Scott Carver, écologiste de la faune à l’Université de Tasmanie, disséquait un cadavre wombat lors d’un projet de recherche sur le traitement de la gale, une maladie de la peau causée par des acariens parasites. On savait qu ‘ »ils placent ces excréments à des endroits importants de leur domaine vital, comme autour d’un rocher ou d’une bûche, pour communiquer entre eux », a déclaré Carver dans un communiqué. Mais on ne savait pas comment ils fabriquaient ces excréments cubiques.

Ce mystère, maintenant résolu, pourrait aider les scientifiques à évaluer la santé des wombats. « Quelquefois [captive wombat] les matières fécales ne sont pas aussi cubiques que les [wild] « , le co-chercheur David Hu, chercheur en biomécanique au Georgia Institute of Technology, a dit au magazine Science . En d’autres termes, les wombats avec des caca plus carrés pourraient avoir des tripes plus saines.

En outre, « ces résultats peuvent avoir des applications dans la fabrication, la pathologie clinique et la santé digestive », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

