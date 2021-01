Pourquoi les utilisateurs fuient WhatsApp au profit de Signal et Telegram

Les règles de confidentialité internes a Whatsapp sont sur le point de changer et les utilisateurs devront décider de les accepter ou de quitter l’application. À l’heure actuelle, plusieurs des centaines de millions d’utilisateurs de la plate-forme ont été informés de la nouvelle par une notification généralisée au sein de l’application, mais tous ne la partagent pas. Certains abonnés rejettent la nouveauté d’entrer dans les mérites des nouvelles règles, d’autres se sont durcis sans avoir lu les nouvelles informations et d’autres encore ne peuvent tout simplement pas supporter le fait que le groupe Facebook a eu une approche aussi inflexible afin de pouvoir faire face à la les données personnelles de ses membres. Le résultat est qu’un nombre non spécifié d’utilisateurs se déplace vers des plateformes alternatives, dont Signal et Telegram: le total est difficile à quantifier, mais il suffisait d’avoir laissé sa marque dans certains magasins numériques et inquiet Facebook à la première personne.

Le 7 janvier, jour où Elon Musk a conseillé via Twitter d’utiliser Signal au lieu de Messenger, les utilisateurs qui ont recueilli les conseils étaient plus de 60 000; le lendemain, le nombre est augmenté à 90 000, et moins d’une semaine plus tard, l’application occupe la première place parmi celles réservées aux plateformes de messagerie au sein de l’App Store américain. Selon les données de Sensor Tower, rien que le 7 janvier, Signal et le plus célèbre Telegram ont enregistré respectivement 1,2 et 1,7 million de téléchargements dans le monde, tandis que WhatsApp est resté inhabituellement à 1,3 million.

De nos jours, il est difficile pour Signal de se transformer en une menace immédiate pour WhatsApp; le groupe Facebook a cependant décidé de courir pour la couverture tout de même, l’achat de publicités sur l’App Store visant à faire apparaître son Facebook Messenger à tous les utilisateurs recherchant Signal. Cela a été rapporté par les mêmes utilisateurs de l’application de messagerie alternative, mais la confirmation est venue des écrans publiés par d’autres anciens utilisateurs de WhatsApp: aux États-Unis, en entrant la chaîne de texte Signal dans le champ de recherche de l’App Store, une publicité Facebook apparaît comme premier résultat qui vous invite à télécharger non pas WhatsApp – dont les utilisateurs sont supposés se distancer – mais l’alternative interne Messenger, qui avec WhatsApp qui dans les plans de Facebook en sera bientôt un.