Pourquoi les tribus congolaises n’ont pas de réfrigérateur (ou n’utilisent pas de garde-manger): l’environnement local influence considérablement notre comportement

Ils ne sont que 30 ou 40 000 personnes perdues dans la forêt de l’Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo; Mais les Mbuti ont accompli quelque chose de remarquable: ils ont résisté bec et ongles aux pressions de la civilisation et continuent, comme ils le peuvent, à vivre en marge du monde extérieur. Comme ils l’ont toujours fait. Pour cette raison même, dans ces petites bandes de chasseurs et de cueilleurs, il y a beaucoup à apprendre sur l’origine du comportement humain.

Ce qui est curieux, du moins de notre point de vue, c’est que bien qu’ils vivent en groupes de 60 personnes maximum, le mbuti ne stocke pas de nourritureIls n’ont pas de garde-manger. Au-delà du saut technologique, peu de choses dans la vie moderne devraient être plus martiennes pour eux qu’un réfrigérateur. Et non, ce n’est pas parce que c’est quelque chose posséder communautés de chasseurs-cueilleurs: dans l’Arctique, les communautés inuites traditionnelles stockaient autant de nourriture que possible. Une simple question de vivre dans un environnement riche en ressources ou l’un des plus inhospitaliers de la planète? Probablement.

En fait, la plupart des espèces qui vivent dans la même région que les Mbuti n’accumulent pas de nourriture. La plupart des espèces qui vivent dans l’Arctique le font. Cependant, cela ne résout pas le problème car, comme un groupe de chercheurs allemands et britanniques se demandait, si l’environnement peut provoquer des changements aussi radicaux dans le comportement de la même espèce dans ce … Qu’est-ce qui peut changer d’autre? Quelle partie de notre comportement est due à l’endroit où nous vivons?

Quand nous ressemblons à nos animaux voient

Au fond, comme je l’ai indiqué ci-dessus, ces chercheurs se sont demandé pourquoi l’origine et l’évolution du comportement humain. Cela a été quelque peu contesté. « Alors que certains suggèrent que les systèmes de croyances culturelles […] sont la source de variations de comportement, d’autres soutiennent qu’il s’agit davantage d’un produit de l’adaptation aux conditions écologiques locales. »Pour le savoir, ils ont sélectionné plus de 300 populations de chasseurs-cueilleurs et les ont comparées entre elles (et avec des espèces de mammifères et indigènes) oiseaux qu’ils avaient à proximité).

Les résultats montrent que Les humains, les mammifères et les oiseaux se ressemblent beaucoup dans divers traits de comportement, de la composition de l’alimentation et du modèle parental à l’organisation communautaire. Par exemple, dans les endroits où les humains sont organisés par classe sociale, les oiseaux et les mammifères affichent des hiérarchies sociales remarquables. Cela se produit dans pratiquement tous les traits étudiés.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas de théorie complète qui prédit quand la culture l’emportera sur la capacité de maximiser l’adaptation écologique et vice versa », ont expliqué Kim Hall et Robert Boyd en réfléchissant sur le travail. Mais à mesure que les études de ce type deviennent plus puissantes, «nous nous dirigeons vers une théorie évolutive entièrement intégrée du comportement humain« .

Cependant, ce type de travail a une lecture qui va plus loin et se projette dans le futur. Surtout, dans des sociétés et des environnements dans lesquels l’environnement local est totalement contrôlé par les êtres humains, dans lesquels nous pouvons développer une ingénierie comportementale très élaborée qui changer considérablement la façon dont les gens vivent (ou qu’ils le sont déjà). Après tout, non seulement la génétique et l’intelligence artificielle allaient avoir des dilemmes moraux.

Image | Joanne Turner