Pourquoi les Targaryen se sont mariés, comme le montre « House of the Dragon »

La première du Série télévisée « La maison du dragon »dimanche 21 août dernier via HBO Max, Il a été reçu avec beaucoup d’intérêt par les fans de la franchise « Game of Thrones » et de tout l’univers George RR Martin. De plus, l’histoire centrée sur la Maison Targaryen a suscité diverses interrogations des téléspectateurs sur de cette dynastie et son importance dans les événements futurs de la fiction.

En ce sens, l’une des questions qui a été soulevée concerne l’arbre généalogique de cette famille et la raison pour laquelle, contrairement à d’autres maisons, celle-ci permettait l’inceste lors de l’arrangement des mariages entre ses membres.

Découvrez pourquoi le Targaryen ils se sont mariés, comme on le voit dans la série de hbo max « Maison du Dragon ».

LES MARIAGES ENTRE LES TARGARYENS DANS « LA MAISON DU DRAGON »

Le fait que la famille Targaryen permis les mariages entre ses membres est quelque chose que nous observons dès le premier chapitre de « Maison du Dragon »comme cela avait déjà été établi dans la série « Jeu des trônes ».

De cette façon, nous savons que le Roi Viserys I il a épousé sa cousine aemma aryn et ils eurent une fille nommée Rhaenyra Targaryen. Dans le cas de rhaenysElle a rejoint seigneur corlysqui n’ont pas de lien direct, mais qui ont une expérience commune avec Valena Velaryonla mère de Aegon le Conquérant.

D’un autre côté, JaehaerysIle grand-père de Viserys Ia régné pendant de nombreuses années avec alysanne, sa soeur. En ce sens, il est précisé que ce type de mariage était très courant sous la dynastie, d’autant plus si l’on considère la généalogie établie dans les livres de George RR Martin.

Viserys I et sa cousine Aemma Arryn ont eu une fille nommée Rhaenyra Targaryen (Photo : HBO)

POURQUOI LES MEMBRES DE LA MAISON TARGARYEN SE MARIENT ENTRE EUX ?

D’accord avec « feu et sang» et ce que le guide de la série recueille, le mariage incestueux était une pratique valyrienne qui a préservé la dynastie Targaryen et qui permettait à ses membres de se marier entre frères, cousins, oncles, neveux et autres branches familiales.

Il convient de préciser que d’autres maisons de Valyrie Ils ont également eu recours à ce type de lien, ce n’était donc pas quelque chose d’inhabituel dans la zone détruite par Malédiction de Valyria.

Pour les targaryenla principale raison derrière cette pratique était de préserver pureté du sang, considérant que cela rendait leur lignée supérieure à celle des autres maisons. Pour cette raison, les dirigeants comme Aegon le Conquérant Oui Aegon III décidé de le garder ainsi « le sang du dragon ».

Viserys I, Aemma Arryn, King Jaehaerys I, Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUELLE EST LA DOCTRINE DE L’EXCEPTIONNALISME ?

Parce que le mariage incestueux était quelque chose qui Foi des Sept interdite et considérée comme une abomination, la Doctrine de l’exceptionnalisme. Cela a été soulevé par le roi Jaehaerys Ier Targaryensavec l’aide de Septon Oswyck et Septon Barth.

La doctrine établit que les racines de cette famille ne sont pas nées dans les collines de sandalemais dans l’ancien Valyrie, ils avaient donc d’autres traditions et coutumes. De plus, ce sont eux qui sont devenus les seuls cavaliers de dragons après le Condamnerdonc ce n’était pas au reste des humains de juger « le sang du dragon ».