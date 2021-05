Pourquoi les sports électroniques sont-ils si réussis ?

Il est important de comprendre que le jeu compétitif existe sous une forme ou une autre depuis les années 1970 et que l’invention de l’Internet a aidé les sports électroniques à décoller et à devenir une industrie à succès, comme NetBet sport. Alors maintenant que vous connaissez l’histoire des sports électroniques et que vous comprenez comment l’industrie a évolué, nous pouvons approfondir la raison pour laquelle les sports électroniques sont si populaires.

Les jeux valent la peine de leur consacrer du temps

Bien que cela puisse sembler évident, si personne ne veut jouer au jeu, il n’y a aucune chance qu’il devienne un Ì. Il est important que les développeurs de jeux se concentrent sur la création d’un bon jeu avant de réussir un sport électronique. Si le jeu n’est pas amusant pour les joueurs, ils ne seront pas motivés à consacrer d’innombrables heures à la pratique du jeu. D’un autre côté, si les joueurs aiment y jouer, c’est agréable de jouer et de s’améliorer.

Lorsque Hal Laboratories a développé le Super Smash Bros original dans les années 1990, ils n’ont jamais envisagé qu’il devienne le combattant compétitif qu’il est aujourd’hui. Ils voulaient faire un grand jeu offrant du divertissement et en vendant des copies. Ce faisant, ils ont créé un chef-d’œuvre inspirant les joueurs à rivaliser et à jouer pour des enjeux plus élevés. Les joueurs étaient déterminés à apprendre et à s’améliorer, et il y avait de l’argent à gagner, donc cela a réussi.

Accessibilité et inclusivité du jeu

Un autre élément crucial de l’accessibilité du jeu est qu’il ne vous oblige pas à avoir une capacité physique d’élite pour jouer, pour la plupart, pour réussir. Les sports traditionnels comme le football ou le football ont besoin de vous pour courir, tacler, donner des coups de pied, lancer, etc. pour jouer et concourir. Les sportifs traditionnels ont souvent un joueur « prototypique » ou idéal, qui a une certaine taille, une certaine corpulence, une vitesse, une force, une agilité et d’autres attributs physiques clés qui les aident à réussir.

Par exemple, ce n’est un secret pour personne que les joueurs de la NBA sont pour la plupart grands. Vraiment très grand. Avec le jeu professionnel, vous n’avez pas besoin d’être le meilleur athlète ou d’avoir une forme physique spécifique. Les joueurs professionnels sont très compétents dans ce qu’ils font, mais vous ne seriez pas en mesure de le dire en les regardant simplement. Il est relativement simple pour quiconque de prendre un contrôleur ou une souris et de commencer à jouer instantanément. C’est un autre facteur majeur qui explique pourquoi le jeu est si réussi et si populaire : n’importe qui avec la motivation et les compétences peut jouer.

N’importe qui a la capacité de devenir un joueur, et ainsi n’importe qui peut éventuellement pénétrer dans le monde des sports électroniques. En plus de cela, sports électroniques est extrêmement facile à regarder en ligne à tout moment de la journée grâce à des services de streaming en ligne comme Twitch et YouTube. Tant que vous disposez d’une connexion Internet, vous serez instantanément connecté au monde des sports électroniques. Ceci est totalement différent de la plupart des sports traditionnels, qui ne peuvent être regardés qu’en direct, en personne ou avec un abonnement coûteux au câble.