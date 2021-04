Pourquoi les spectateurs se sentent coupables de la mort de George Floyd, mais pas Derek Chauvin

Le procès en cours de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd a soulevé de nombreuses questions et débats psychologiques.

Pourquoi l’a-t’il fait? (Outre l’évidence: le racisme.) Pourquoi pensait-il pouvoir s’en tirer? (Aussi du racisme.) Était-ce intentionnel? (Eh bien, ce n’était clairement pas un accident!)

La première semaine du procès a vu le témoignage de plusieurs témoins oculaires. Avec le procès Chauvin diffusé en direct à la télévision, nous avons vu des témoins se décomposer sur la barre tout en racontant l’expérience de regarder Floyd étouffer sous le genou de l’ex-officier.

Ces témoins ont exprimé des sentiments d’impuissance et de culpabilité en se remémorant cet horrible événement.

Cependant, depuis que Floyd a été tué, Chauvin lui-même a exprimé peu de remords ou de doute sur ses actes. Le meurtrier accusé continue de plaider innocent, blâmant la victime et les autres autour de lui pour la mort de Floyd.

À la lumière de cette divergence inquiétante, une question a rongé la psyché américaine: pourquoi les spectateurs appelés à parler au tribunal ont-ils manifesté plus de culpabilité pour la mort de Floyd que l’officier responsable?

Bien sûr, personne ne peut répondre pleinement à cette question sans consulter Chauvin lui-même, et toute tentative d’explication, aussi précise soit-elle, est nécessairement qualifiée de conjecture. Néanmoins, nous pouvons tenter de comprendre le phénomène à travers les sciences de la sociologie et de la psychologie.

De nombreux témoins attestent des sentiments de culpabilité après la mort de Floyd

Christopher Martin a travaillé comme caissier chez Cup Foods, où la confrontation a commencé après que Martin eut remarqué que Floyd avait payé ses cigarettes avec un billet de 20 € présumé contrefait. Dans son témoignage du 31 mars, Martin a admis que, rétrospectivement, il se sentait «incrédule et coupable» pour son rôle indirect dans la mort de Floyd.

Le témoin Charles McMillian a pleuré à la barre en se rappelant comment il avait «essayé d’aider» Floyd mais qu’il était incapable de faire une différence.

Les spectateurs ont réagi à l’événement et à ses conséquences avec rage, choc et désespoir, tandis que selon leur témoignage, l’accusé est resté impassible.

Donald Williams, qui a pris la barre le mardi 30 mars, a appelé le 911 sur les policiers peu de temps après avoir été témoin de la mort de Floyd. Il a dit que cela était largement motivé par le fait que Chauvin semblait n’avoir «aucun remords» pendant ou après le meurtre présumé. Le témoin a également cité la conformité apparente de Floyd lors de l’appel au 911, qui a été joué au tribunal, affirmant que le sujet «ne résistait pas à l’arrestation».

Williams a également pleuré au tribunal lorsqu’il a entendu l’enregistrement.

L’équipe de défense de Derek Chauvin continue de blâmer la mort de Floyd sur sa consommation de drogue et ses problèmes de santé sous-jacents, affirmant que leur client n’a rien fait de mal.

Cependant, les trois autres flics présents sur les lieux n’ont pas tardé à se retourner contre Chauvin dans leurs propres défenses, et l’officier superviseur de Chauvin, le chef Medaria Arradondo, a témoigné le 5 avril que Chauvin avait rompu la procédure et devrait faire face à des représailles pour ses actions.

Il est inhabituel que les agents des forces de l’ordre témoignent contre l’un des leurs

Cette réponse anormale a probablement été provoquée par le tollé public qui a suivi la mort de Floyd.

Certains rapports ont fait référence au soi-disant «mur bleu du silence», un code d’inconduite répandu qui empêche l’exposition au sein des services de police. Selon cette règle officieuse commune, les collègues flics doivent s’allonger sur le stand pour protéger leurs collègues.

Cette attitude de corruption occasionnelle a probablement contribué à la confiance de Chauvin dans son crime.

De telles pratiques créent un état d’esprit «nous contre eux» dans les rangs de la police qui peut nuire aux étrangers, provoquant l’aliénation et la diabolisation de certains groupes.

Cette mentalité est évidente dans la mort de George Floyd, alors que les officiers se tenaient les uns les autres tout en ignorant leur victime et la voix des spectateurs.

cependant, selon NBC News, « le » mur bleu du silence « s’effondre », avec au moins cinq officiers partageant la semaine dernière des témoignages qui semblent accablants pour Chauvin.

Derek Chauvin montre des preuves de narcissisme

Le narcissisme est un trouble de la personnalité caractérisé par une importance de soi excessive et un mépris des autres. Les narcissiques ont du mal à réguler leurs émotions et à sympathiser avec ceux qui les entourent. Ils tend à chercher power, et refusent souvent de reconnaître leurs propres défauts.

Dans une vidéo YouTube, le Dr Todd Grande, un conseiller professionnel agréé en santé mentale, analyse le comportement de Chauvin. Grande a déclaré que l’agent montrait des signes de narcissisme, de sadisme et de psychopathie.

«Il s’agissait de prouver son contrôle absolu et sa domination sur cette situation, et de Floyd en particulier», dit Grande.

Le médecin cite le langage corporel «désinvolte» de Chauvin comme preuve de son absence émotionnelle et de son désir d’affirmer sa domination à la fois sur sa victime et sur le public présent.

«Son autorité ne pouvait être remise en question», observe Grande de Chauvin, et «même les demandes les plus raisonnables et les plus sensées des spectateurs ont été ignorées. Ils étaient presque considérés comme menaçants. Dans l’esprit de Chauvin, ces spectateurs n’étaient pas assez bons pour lui dire quoi faire ou pour lui donner des conseils.

De plus, «Chauvin ne considérait pas Floyd comme la dignité humaine la plus élémentaire».

Selon Grande, cet état d’esprit est à la fois narcissique et sadique.

Si Derek Chauvin avait des tendances narcissiques, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles peuvent avoir été déclenchées dans ce scénario.

Floyd, qui avait travaillé comme videur, mesurait six pieds quatre pouces et pesait plus de 220 livres. Sa grande taille a probablement été interprétée comme une menace pour la supériorité personnelle de Chauvin, ce qui a conduit l’officier à affirmer sa domination.

Le rôle du racisme, indéniable dans ce scénario, conforte également la théorie du narcissisme. Le racisme est une doctrine de supériorité, ainsi Chauvin a utilisé sa blancheur pour alimenter son image de soi gonflée.

Et ce n’est pas seulement son propre narcissisme probable qui a convaincu Chauvin qu’il ne subirait pas les conséquences de ses actes: le racisme profondément enraciné dans notre société l’a peut-être rendu confiant qu’il s’en tirerait en tuant un homme noir.

Ces caractéristiques conduiraient en outre l’auteur à s’absoudre de sa culpabilité, car il se croit au-dessus de toute responsabilité.

Les neuf minutes et vingt-neuf secondes atroces pendant lesquelles Chauvin a conservé son emprise fatale sur Floyd auraient dû être suffisamment de temps pour que l’officier réfléchisse à l’action et reconnaisse son propre acte répréhensible, mais si cette prise de conscience était alors bloquée par des facteurs mentaux, cela rend sens qu’il devrait rester absent dans les mois à venir.

Au moment où la vidéo de Grande a été publiée, dix jours seulement après l’incident, il a noté que «nous ne voyons aucune preuve de remords». Cela est toujours vrai, ce qui témoigne davantage des théories du conseiller.

L’analyse de ces phénomènes psychologiques révèle une contradiction inhérente à l’institution de l’application de la loi.

Les tendances narcissiques peuvent permettre à quelqu’un d’intensifier et de «défendre» sa communauté, et de lui donner la confiance nécessaire pour manier une arme et présider la loi, mais elles peuvent aussi inciter le sujet à abuser de ce pouvoir une fois qu’il est accordé. Le désir de pouvoir peut également conduire des individus sadiques, psychopathes ou autrement malveillants à entrer dans le travail de la police avec l’intention d’utiliser leur position à leur propre profit, au détriment de la sécurité publique.

Les enjeux sont élevés pour Chauvin pendant le procès

Chauvin a des raisons de cacher et de réprimer toute responsabilité qu’il pourrait ressentir afin d’éviter d’aller en prison et peut-être de valider davantage la haine publique à laquelle il est déjà confronté.

Toutes les tendances narcissiques qu’il a le conduiraient également à devenir de plus en plus défensif dans ce scénario, déterminé à se montrer «au-dessus» des millions qui réclament sa pénitence. Il est donc peu probable que Chauvin montre une preuve de remords.

Les spectateurs, quant à eux, ont eu une réaction humaine normale en voyant la scène: ils étaient horrifiés.

« Je ne sais pas si vous avez vu quelqu’un se faire tuer », a déclaré le témoin Geneviève Hansen, une pompière qualifiée qui a demandé à être autorisée à pratiquer la RCR sur l’inconscient George Floyd, « mais c’est assez bouleversant. »

Ce peu de bon sens rend d’autant plus choquant que les officiers impliqués semblent si stoïques et non affectés.

Le fait de voir des spectateurs innocents prendre la culpabilité sur leurs propres épaules accentue encore davantage le fossé entre les attitudes de ces policiers et la réaction humaine instinctive et naturelle à leurs actes.

Bien sûr, il n’y a pas de blâme littéral à rejeter sur ceux qui ont été témoins de la mort de George Floyd.

Beaucoup ont tenté d’intervenir, mais les agents ont refusé d’entendre leurs plaidoyers et le fait de prendre des mesures physiques aurait mis les témoins eux-mêmes en danger de voies de fait.

«Je ne pouvais vraiment rien faire en tant que spectateur», a souligné Alyssa Funari, une adolescente présente sur les lieux. Ils voulaient faire quelque chose, et ils ont essayé, en vain.

«Je me sens impuissant», a déclaré Charles McMillian.

Les sentiments d’impuissance ne se limitent pas au moment de la mort de Floyd

Ils représentent un microcosme puissant de l’expérience américaine alors que nous nous tenons à côté et regardons les gens au pouvoir perpétuer la violence et le racisme; alors que notre système judiciaire défectueux punit les exclus, encore et encore.

Nous souhaitons tous que nous puissions faire quelque chose, mais en réalité, nous savons que notre présence n’aurait probablement rien changé.

La mort de George Floyd a déclenché un mouvement parce que ce n’était pas inhabituel. Les téléphones intelligents et les médias sociaux ont rendu accessible au public le large éventail de ces incidents et ont mis en lumière leur prévalence dans notre société. Des millions de citoyens ressentent la culpabilité, la rage et la soif de justice qui accompagnent le fait d’être témoin de violence raciale et de brutalité policière.

L’action individuelle, bien que possible, peut sembler vaine face à des préjugés et une corruption systémiques aussi puissants; lorsque le changement nécessaire est si énorme et que les pas qui y sont accomplis sont si terriblement petits.

Maintenant, alors que ce procès historique se déroule, nous sommes tous des spectateurs alors que nous regardons et attendons justice. Pendant que nous prions, s’il vous plaît, que ce soit différent cette fois.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.