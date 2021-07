Pourquoi les soins de santé sont-ils si chers ? 5 raisons pour lesquelles les factures sont plus élevées aux États-Unis

De nos jours, il suffit d’une facture médicale surprise pour envoyer un patient en faillite.

Le système de santé des États-Unis fonctionne différemment de beaucoup d’autres dans le monde avec des coûts élevés pour l’individu comme principale caractéristique distinctive. En fait, les prix plus élevés signifient que les États-Unis dépensent plus en soins de santé que les autres « pays développés », selon un rapport de Johns Hopkins de 2019.

De plus, près d’un Américain sur trois s’inquiète de se payer des soins de santé, selon un sondage de février 2020 de NBC News. (En juin, un homme hospitalisé avec Covid-19 pendant 62 jours a reçu une facture médicale de 1,1 million de dollars.)

Alors, qu’est-ce qui rend exactement les soins de santé aux États-Unis si chers ? Tarifs assurance maladie ? Réglementation gouvernementale – ou absence de réglementation? L’industrie pharmaceutique ? TMRW s’est entretenu avec des experts sur différents aspects du système de santé qui ont évoqué cinq raisons générales.

Pourquoi les soins de santé sont-ils si chers ?

La raison la plus importante est que les soins de santé aux États-Unis reposent sur un « système d’assurance à but lucratif », l’un des seuls au monde, selon Carmen Balber, directrice exécutive de Consumer Watchdog, qui a plaidé pour une réforme de l’assurance-maladie. marché.

Aux États-Unis, la plupart des assurances maladie sont gérées par des entreprises privées et les individus doivent les payer eux-mêmes, même si leur employeur en subventionne une partie. En revanche, « beaucoup d’autres pays ont un élément de quelque chose de privé, mais il y a cette compréhension de base que les soins de santé sont un droit, pas un privilège », a déclaré Balber.

Le motif sous-jacent de gagner de l’argent a un effet d’entraînement qui augmente les prix, a-t-elle poursuivi. Par exemple, les compagnies d’assurance dépensent une « somme d’argent énorme pour l’examen de l’utilisation », le processus qui détermine si un service médical est couvert par un régime donné, ajoutant que l’objectif est « de ne pas payer les consommateurs pour les soins qu’ils pensaient être assurés. pour. »

De même, le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association, a souligné le manque de soins de santé universels, où tout le monde est assuré d’avoir accès sans subir de difficultés financières, comme principale raison des coûts élevés.

« Une partie de notre système est que tout le monde (…) paie pour le moins-payé de quelqu’un d’autre, qu’il le veuille ou non », a-t-il déclaré. « Tout le monde essaie de savoir qui d’autre peut payer pour cela à leur place. »

Les soins de santé aux États-Unis sont très fragmentés

Benjamin a blâmé la structure complexe et fragmentée des soins de santé aux États-Unis – de la facturation à la prestation des soins – qui peut prolonger inutilement les processus administratifs et augmenter les frais généraux. Une étude récente a révélé qu’en 2017, les coûts administratifs représentaient 34,2 % des coûts des soins de santé aux États-Unis, soit le double du pourcentage au Canada, qui dispose d’un système décentralisé financé par l’État.

Autre exemple : Medicare, le programme national d’assurance maladie du pays pour les Américains de 65 ans et plus, a des coûts administratifs beaucoup plus faibles, entre 1,1 et 7 %.

« L’assurance-maladie … est considérablement moins chère, car nous ne passons pas beaucoup de temps à essayer de refuser aux gens les soins dont ils ont besoin », a déclaré Balber. « Il n’y a pas autant de dévouement à la bureaucratie des soins de santé que dans les systèmes privés. »

Nous payons par service

Les soins de santé aux États-Unis existent dans un système où les patients sont facturés en fonction des services qu’ils reçoivent, une autre raison pour laquelle « presque tout est plus cher ici », a déclaré à TMRW le Dr Harlan Krumholz, cardiologue et professeur de politique de la santé à la Yale School of Medicine. .

« Nous avons une utilisation plus élevée de nombreux services différents », a-t-il expliqué. « Dans de nombreuses parties de l’écosystème des soins de santé, les gens sont payés pour le volume, ce qui alimente une orientation vers » Autant faire une analyse supplémentaire « . … C’est dans l’intérêt économique de l’hôpital, du médecin, du système de santé quand ils sont payés à l’acte, et la justification est que plus c’est mieux.

En conséquence, il y a moins d’utilisation des soins primaires, a déclaré Benjamin, car le modèle de rémunération à l’acte « encourage la surutilisation ».

« Au lieu d’emmener les gens dans une pièce, de les examiner, de prendre l’historique et de passer du temps à parler aux patients, nous (…) faisons toutes les choses compliquées », a-t-il ajouté. « Nous passons rapidement au scanner et au test de diagnostic lorsqu’un historique et un examen physique vous diraient la réponse. »

Balber a fait valoir que la rémunération à l’acte crée une « incitation perverse » à fournir plus de procédures, au lieu d’aider les patients à être en meilleure santé afin que la nation dans son ensemble ait besoin de moins de procédures. Les États-Unis dépensent également moins que d’autres pays pour les systèmes de soutien social et les soins de longue durée, a ajouté Benjamin.

Absence de réglementation gouvernementale

C’est peut-être la raison la plus difficile à démêler, mais l’idée principale est la suivante : les entreprises qui fournissent et facturent les soins de santé, comme les systèmes hospitaliers et les fabricants de médicaments, ont plus de pouvoir pour maintenir des coûts élevés lorsqu’elles négocient avec plusieurs payeurs potentiels. , comme diverses compagnies d’assurance privées. Mais lorsqu’ils doivent négocier avec un seul payeur, comme le gouvernement fédéral, il y a plus de pression pour répondre à la demande afin de vendre leurs services.

Par exemple, une étude récente a révélé que les compagnies d’assurance privées payaient près de deux fois et demie ce que Medicare aurait payé pour le même service médical dans le même établissement.

Pour rendre les choses plus coûteuses, le gouvernement américain ne réglemente pas ce que la plupart des entreprises du secteur de la santé peuvent facturer pour leurs services, que ce soit l’assurance, les médicaments ou les soins eux-mêmes.

Consolidation des systèmes d’assurance et hospitaliers

Alors que le système de santé américain lui-même peut être fragmenté, dans de nombreuses régions du pays, il n’y a qu’une ou deux sociétés fournissant une assurance maladie ou des soins médicaux. Cela signifie que, encore une fois, ils sont peu ou pas incités à réduire les coûts puisque les patients n’ont pas vraiment le choix.

« Nous continuons d’approuver de plus en plus de fusions qui augmentent considérablement les coûts », a déclaré Balber. « Ensuite, ces hôpitaux rachètent tous les médecins privés … et le motif de profit est ensuite rationalisé jusqu’à votre médecin de premier recours. »

De plus, les prestataires de soins de santé sont payés, en moyenne, beaucoup plus aux États-Unis que dans d’autres pays, ont souligné Benjamin et Krumholz.

« Malgré le coût énorme que nous avons en Amérique pour les soins de santé, nous n’obtenons pas la même valeur de notre dollar de soins de santé que les autres pays », a ajouté Benjamin. « Si vous tombez malade, c’est l’endroit où il faut être, sans aucun doute, mais … nous n’avons pas de système avec tout le monde à l’intérieur et personne à l’extérieur. »

