Pourquoi les serpents de mer confondent-ils les plongeurs avec des compagnons ?

Les plongeurs australiens remarquent un comportement étrange venant des serpents de mer mâles chaque fois qu’ils entrent en contact avec eux.

Créatures normalement très gracieuses et paisibles, les reptiles venimeux se sont enroulés autour des nageoires d’un plongeur, léchant l’eau autour de lui et même parfois le pourchassant sous l’eau.

On dirait que les serpents sexuellement frustrés trouvent la saison des amours particulièrement difficile !

Pourquoi les serpents de mer confondent-ils les plongeurs avec des partenaires potentiels ?

Pendant la saison des amours des reptiles, les serpents de mer mâles deviennent confus et confondent les plongeurs avec des serpents de mer femelles.

Dans une nouvelle étude, le plongeur et un autre chercheur ont analysé 158 de ces interactions avec des serpents de mer olive sur plusieurs années dans la Grande Barrière de Corail.

Ils affichent un comportement élaboré qui est couramment observé lors de la parade nuptiale entre les serpents de mer.

Par exemple, « Les femmes ne poursuivent pas ; elles s’enfuient [during mating] », a déclaré Tim Lynch, chercheur principal au CSIRO, l’agence scientifique nationale australienne.

« Donc, nager loin d’un serpent mâle imite le comportement de parade nuptiale », ce qui encourage le mâle à suivre les plongeurs qui s’éloignent à la nage.

« Les mâles s’enroulent autour des femelles pendant la parade nuptiale, probablement pour s’accrocher efficacement pendant qu’ils se mettent en position de s’accoupler », a déclaré Rick Shine, biologiste de l’évolution et expert en reptiles à l’Université Macquarie en Australie, dans une interview avec Live Science.

Après avoir lu l’étude de Lynches, Shine a voulu travailler avec lui. « J’ai lu sa thèse, je l’ai trouvé génial et je l’ai convaincu de collaborer avec moi pour enfin publier ces résultats passionnants », a déclaré Shine.

La mauvaise vision des serpents les pousse à s’approcher des plongeurs.

« Il est beaucoup plus difficile de voir à travers l’eau qu’à travers l’air, surtout si l’eau est agitée ou sale », a déclaré Shine.

Les serpents de mer ont également évolué à partir des serpents terrestres assez récemment, ils n’ont donc pas développé le système visuel requis pour pouvoir très bien voir sous l’eau.

Les serpents de mer dépendent davantage de l’odorat que de la vision, ainsi que de leur capacité à utiliser leur langue pour sentir les choses.

Ils ont une glande spéciale dans le toit de leur bouche qui peut analyser tous les produits chimiques dans l’eau qui sont captés par leur langue, selon Shine.

C’est probablement pourquoi le claquement de la langue était un comportement si couramment observé lors des interactions avec les plongeurs, a déclaré Lynch. « Ils ne peuvent vraiment confirmer que vous n’êtes pas une femelle serpent qu’en vous léchant. »

Heureusement, il n’y a pas grand-chose à craindre des serpents, tant que vous comprenez ce qui se passe.

Les serpents de mer sont-ils dangereux pour l’homme ?

Alors que les serpents de mer olive sont venimeux et mortels pour les humains, les chercheurs pensent qu’ils ne représentent pas une menace accrue pour les humains pendant leur saison des amours.

Ils sont juste vraiment curieux à propos des humains.

« C’était excitant; ce sont les animaux les plus gracieux et n’ont pas non plus de relation évolutive avec les gens », a déclaré Lynch. « Ils n’essayent pas vraiment de vous attaquer ; ils sont juste curieux.

La plupart du temps – environ 74 fois sur 158 – les mâles s’approchaient simplement de Lynch, et parfois ils s’enroulaient autour de ses nageoires ou faisaient glisser leur langue vers l’eau autour de lui.

Les 15 occasions où les mâles chassaient Lynch seraient dues au fait qu’ils étaient au milieu d’une tentative d’accouplement ratée.

« Il est clair que la plupart des approches des plongeurs ont été faites par des hommes qui avaient perdu le contact avec les femmes qu’ils poursuivaient », a déclaré Shine. « Ils recherchent frénétiquement une femelle s’ils perdent le contact avec elle. »

« Très peu d’utilisateurs récréatifs de l’océan sont mordus par des serpents de mer, donc le danger est faible », a déclaré Shine. « La plupart des morsures, y compris les morsures mortelles, sont infligées aux pêcheurs qui tirent des serpents hors de l’eau. »

Au cours de ses recherches, Lynch a été mordu à plusieurs reprises au fil des ans. Cependant, c’est parce qu’il manipulait physiquement les serpents et qu’il portait toujours des gants de combinaison pour se protéger. « Les serpents de mer olive ne mordent généralement pas à moins d’être harcelés sous l’eau », a déclaré Lynch, « mais ce sont des mordeurs enthousiastes lorsqu’ils sont amenés à terre. »

Ils sont généralement amicaux et les plongeurs sont connus pour nager avec eux tout le temps. Tant qu’ils ne sont pas harcelés et que vous n’essayez pas d’en garder un comme animal de compagnie, ils ne se déchaîneront pas et n’attaqueront pas.

