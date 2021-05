Pourquoi les scientologues ne croient-ils pas à la dépression, à la psychiatrie ou aux médicaments?

Kirstie Alley a continué Tucker Carlson Today pour parler d’être conservatrice à Hollywood, de soutenir Trump, de la consommation de drogue et de sa croyance en les parasites extraterrestres qui habitent le corps de tous les humains vivants.

Ce dernier élément est dû à son statut de membre de la Scientologie, qui n’accepte pas ou ne croit pas que le domaine moderne de la santé mentale est valide.

Au cours de l’interview, Alley a reconnu que si la dépression et l’anxiété sont réelles, mais a déclaré à Carlson: «Je ne pense pas que vous soyez mentalement malade si vous êtes déprimé» – ce à quoi il a accepté avec enthousiasme, car «La vie est triste!

De manière assez évidente pour quiconque vit au 21e siècle, il y a une grande différence entre l’émotion de la tristesse et la dépression clinique – et la dépression, un trouble de santé mentale, n’est pas, comme le suggère Alley, la même chose que le chagrin qu’elle dit ressentir après elle. grand-père est mort quand elle était jeune.

Pourquoi les scientologues ne croient-ils pas à la psychiatrie et aux médicaments psychiatriques?

En résumé, le fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard, a décidé de ne pas le faire.

Au lieu de cela, il a écrit son propre manuel de l’esprit basé sur ses propres théories de la psychologie cognitive, qu’il a ensuite demandé à ses adhérents de croire.

Celles-ci sont constituées de ses croyances personnelles sur l’esprit, ainsi que des allégations d’une exposition limitée en tant qu’enfant aux psychologues populaires du début du 20e siècle.

Le travail de bon nombre de ces premiers théoriciens, comme Sigmund Freud, a été remplacé par la recherche actuelle qui a des années-lumière d’avance sur eux.

Ces jours-ci, nous avons un meilleur accès à l’esprit et à ses processus que jamais grâce aux progrès de la technologie, mais l’approche de Hubbard limite à jamais la Scientologie à un mélange de suppositions préliminaires et de ses propres idées personnelles – dont l’une aurait été: «Si ce n’est pas vrai pour vous, ce n’est pas vrai.

Le traitement des troubles de santé mentale avec des médicaments fait l’objet de critiques particulièrement sévères dans la doctrine scientologue.

C’est pourquoi Alley a dit à Carlson que «la raison pour laquelle je ne vais pas chez un psychiatre, c’est parce que dans leur sac se trouvent les médicaments, c’est la principale façon dont ils traitent les gens.»

Dans une page FAQ sur le site Web de l’organisation intitulée « Pourquoi la Scientologie s’oppose-t-elle aux abus psychiatriques? » les soins psychiatriques, y compris la prescription de médicaments tels que les antidépresseurs, sont assimilés à de la torture.

«De plus», lit-on, «il n’y a catégoriquement aucune preuve que les maladies que ces médicaments prétendent traiter existent même – c’est-à-dire que tout cela est un canular élaboré et mortel.»

Bien sûr, la science moderne soutient que tout cela est complètement faux.

Mais il s’agit d’un système de croyance qui repose sur les idées d’un homme sur l’esprit vaguement basées sur les théories psychologiques des années 1930 et qui ignore tous les développements majeurs du progrès médical moderne depuis lors, il est donc certainement logique que les adhérents adhèrent à cette école de pensée.

La dianétique pourrait être la raison pour laquelle les scientologues ne peuvent pas traiter les maladies mentales.

Hubbard a arrêté sa recherche de psychologie pour une raison, cependant. Au début de sa vie, il était obsédé par l’apprentissage de l’esprit et du comportement cognitif. Alors qu’est-ce qui a changé?

L’écrivain de science-fiction a décidé de s’essayer sur le terrain et ils l’ont envoyé faire ses valises.

En 1949, il a tenté de créer un battage médiatique pour une thèse qui lui était propre, mais aucune des grandes associations de l’époque ne voulait quoi que ce soit à faire avec.

Finalement, il a réussi à publier «Dianetics», qui est le manuel de l’esprit utilisé par les scientologues partout dans le monde. Il était basé sur le matériel des premiers psychanalystes comme Freud, dont Hubbard continuerait à être obsédé pendant des décennies après.

Le livre a été massivement feuilleté. L’American Psychological Association a déclaré à l’unanimité à ses membres que la «Dianétique» ne devait pas être utilisée dans la pratique clinique. Hubbard a décidé de prendre son ballon et de rentrer chez lui.

Malheureusement, il a également ouvert sa propre salle de sport à son arrivée.

Il y a des spéculations selon lesquelles L. Ron Hubbard pourrait avoir été un schizophrène paranoïaque.

À la fin des années 1930, Hubbard a subi une extraction dentaire et a reçu du protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, pour atténuer la douleur.

Il est possible que cette expérience, dont il a souvent parlé plus tard, ait été une sorte de tournant dans son propre parcours de santé mentale, car il a commencé à entendre des voix peu de temps après.

Puis, en tant que lieutenant dans la marine, il a prétendu avoir entendu d’étranges indices à travers le système de sonar d’un navire de combat qui l’ont amené à libérer 37 charges sous-marines en trois jours. Bien qu’aucun responsable de la marine ne soit d’accord avec cette affirmation, Hubbard dit que ce qu’il a entendu à travers le sonar lui a dit qu’il avait coulé un sous-marin ennemi.

Il y a une image de Hubbard devenant de plus en plus délirant au fil du temps, jusqu’à ce que finalement sa deuxième épouse Sara soit encouragée à l’interner dans une institution en 1951. Enragé, Hubbard l’a kidnappée elle et sa fille Alexis.

Sa paranoïa ne ferait qu’empirer. Plus tard dans la bataille entre la religion que beaucoup considèrent comme une secte et la psychiatrie, Hubbard affirmera qu’une cabale mondiale était là pour l’attraper et supprimer ses idées.

Il a utilisé le langage de la guerre froide et de la rhétorique anticommuniste, suggérant que des membres d’élite du gouvernement et des institutions bancaires étaient impliqués.

La «Dianétique» allait devenir le manuel de la Scientologie, et là elle trouverait la base que le domaine de la santé mentale refusait de fournir.

Malheureusement pour Hubbard, tenter de créer son propre manuel pseudo-scientifique pour l’esprit humain, et se pencher de plus en plus dans le domaine de la spiritualité et de la religion, n’offrirait aucun soulagement à ses critiques.

Que croient les scientologues – et n’est-ce que de la science-fiction?

L. Ron Hubbard était un écrivain de science-fiction. Il a été souligné que bon nombre de ses idées pour la Scientologie viennent directement de ses histoires et de ses romans.

Lorsqu’une personne devient membre, on s’attend à ce qu’elle paie des sommes exorbitantes pour passer à travers une série de niveaux grâce à un processus appelé compensation.

À chaque niveau vient un «audit», où ils vont «au clair» en révélant des secrets troublants à leur auditeur – une pratique que beaucoup de l’extérieur assimile à l’organisation qui recueille du chantage pour retenir de force ses membres.

Quand suffisamment d’argent est dépensé et suffisamment de secrets sont divulgués, les membres qui atteignent le niveau OT3 se voient raconter l’histoire de Xenu et des thétans.

Xenu était un seigneur extraterrestre qui a banni de nombreux membres de sa civilisation galactique sur Terre, où il a procédé à les attacher à des volcans et à les détruire avec des bombes nucléaires.

Il a ensuite lavé le cerveau de leurs esprits, ou thétans, avec des images de souvenirs de la vie réelle de l’histoire de la Terre, ce que Hubbard prétend être tout faux. Ces thétans soumis au lavage de cerveau ont commencé à posséder des êtres humains au fur et à mesure qu’ils évoluaient et entraient en scène.

Connus sous le nom de «thétans du corps», ces parasites fantômes extraterrestres sont ce que les scientologues considèrent comme la racine de tous les problèmes humains.

Kirstie Alley ne fait que reproduire cette croyance tout en protégeant l’étrange histoire de Xenu, lui-même un classique de la science-fiction de Hubbard.

L’organisation a dépensé beaucoup d’argent pour garder cette histoire secrète, mais cela a déjà été confirmé par des fuites et les propres notes de Hubbard.

L’histoire de Xenu est également un roman que Hubbard a écrit en 1977 et intitulé «Révolte dans les étoiles».

La croyance en les thétans du corps et en Xenu éloigne les scientologues des soins de santé mentale modernes.

Ce n’est pas seulement Kirstie Alley qui a parlé de la croisade de la Scientologie contre les soins de santé mentale.

Tom Cruise s’est disputé avec Matt Laeur lors de l’entrevue où il a critiqué la médecine moderne et le traitement de la santé mentale.

John Travolta a longtemps refusé de reconnaître le fait que son fils était peut-être atteint d’autisme.

Certaines de ces actions ont des conséquences tragiques, en particulier dans la vie de scientologues moins connus, car tous ne sont pas une star de cinéma.

Il y a aussi des gens ordinaires – des gens ordinaires qui sont contraints de se passer de soins médicaux appropriés à cause des caprices d’un homme qui aimait Freud et dont on se moquait pour avoir écrit sur sa propre théorie bizarre de l’esprit.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.