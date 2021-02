Pourquoi les sauveteurs nourrissent les tortues de mayonnaise après un déversement de pétrole désastreux

Alors que certaines personnes enduisent de la mayonnaise sur leurs sandwichs, le Centre national de sauvetage des tortues marines d’Israël utilise le condiment dans un but unique: traiter les tortues en voie de disparition après des déversements d’hydrocarbures, L’Associated Press (AP) a rapporté .

Plus de 160 kilomètres de la côte méditerranéenne d’Israël ont été recouverts d’énormes boules de goudron la semaine dernière, après qu’un déversement de pétrole s’est produit à environ 50 km au large, 45Secondes.fr précédemment rapporté . L’Autorité israélienne de la nature et des parcs (INPA) a qualifié le déversement de « l’une des catastrophes écologiques les plus graves » que le pays ait jamais connues, et les centaines de tonnes de pétrole constituent une menace particulièrement grave pour tortues de mer , puisqu’ils respirent et se nourrissent à la surface de l’eau.

De nombreuses tortues goudronnées se sont déjà échouées sur le rivage, certaines sont mortes, mais le National Sea Turtle Rescue Center a pu transporter 11 tortues de mer vertes en voie de disparition (Chelonia mydas) à Michmoret, au nord de Tel Aviv, pour un traitement médical, a rapporté l’AP.

« Ils sont venus vers nous pleins de goudron. Toute leur trachée de l’intérieur et de l’extérieur était pleine de goudron », a déclaré à l’AP Guy Ivgy, un assistant médical du centre. Pour éliminer le goudron du tube digestif des tortues, l’équipe médicale s’est tournée vers la mayonnaise et des substances grasses similaires, « qui nettoient pratiquement le système et décomposent le goudron », permettant aux tortues de le faire caca, a déclaré Ivgy.

Alors, comment exactement ce composant essentiel d’un sandwich BLT aide-t-il les tortues?

Eh bien, la mayonnaise est une émulsion, c’est-à-dire un mélange uniforme de deux liquides qui ne se mélangent normalement pas bien, dans ce cas, l’huile et l’eau, selon The Guardian . L’eau provient des jaunes d’œufs, qui sont à environ 50% d’eau, et d’une certaine forme d’acide liquide, généralement du jus de citron ou du vinaigre. Pour faire de la mayonnaise, il faut fouetter vigoureusement les jaunes et l’acide ensemble, puis verser lentement l’huile; ce processus disperse de minuscules gouttelettes d’huile entre des gouttelettes d’eau, créant finalement une sauce uniforme.

Les gouttelettes d’huile restent en suspension dans l’eau grâce à une molécule dans les jaunes appelée lécithine; la molécule est hydrophile d’un côté, ce qui signifie qu’elle peut coller à l’eau, et hydrophobe de l’autre, ce qui signifie qu’elle repousse l’eau, selon Smithsonian Magazine . Les molécules de lécithine entourent chaque gouttelette d’huile, les extrémités hydrophiles le soulignant, de sorte que l’eau et l’huile ne se repoussent pas et ne provoquent pas la séparation de la mayonnaise.

Parce que la mayonnaise a à la fois des propriétés hydrophobes et hydrophiles, elle peut interagir avec le goudron huileux et hydrophobe et les molécules hydrophiles dans le tube digestif d’une tortue. L’huile hydrophobe peut se mélanger avec le goudron, le rendant plus mince et moins visqueux; pendant ce temps, les extrémités hydrophobes des molécules de lécithine sont également attirées vers le goudron, avec leurs extrémités hydrophiles tournées vers l’extérieur. Cela crée une barrière autour du goudron qui interagit mieux avec l’eau, rendant la substance toxique moins collante.

C’est pourquoi des cuillerées de mayonnaise peuvent aider à éliminer les tripes des tortues chargées de goudron en Israël, et c’est aussi pourquoi la mayonnaise peut traiter les brûlures de goudron chaud, permettant aux médecins des services d’urgence d’essuyer facilement le goudron sans causer d’autres dommages cutanés, selon un rapport de 2014. dans le Journal de l’Association médicale du Pakistan .

Grâce à la mayonnaise, les tortues sauvées devraient se rétablir dans une à deux semaines, après quoi elles seront relâchées dans la nature.

