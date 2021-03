Pourquoi les résidents de Dauphin, en Pennsylvanie, ont recueilli de l’argent pour le chauffeur UPS Chad Turns

Chad Turns est le chauffeur UPS local du petit arrondissement de Dauphin, en Pennsylvanie. Il a travaillé d’arrache-pied tout au long de la pandémie pour s’assurer que les habitants de la ville reçoivent leurs colis à temps.

Récemment, la communauté s’est réunie et a décidé qu’il était temps de redonner à leur fidèle chauffeur UPS et de le récompenser pour ses efforts extraordinaires tout au long de l’année. Turns livre des colis à la ville depuis plus d’une décennie.

Le chauffeur a reçu une grosse somme d’argent pour son travail acharné ainsi que plusieurs notes de remerciement qui l’ont ému aux larmes.

Le chauffeur UPS Chad Turns a toujours été un membre apprécié de la communauté.

Les résidents Jenny et Adam Shickley ont été témoins de la gentillesse et de la grâce avec lesquelles Turns a fait son travail, jour après jour.

« Toute la ville a eu une expérience personnelle avec le Tchad », a déclaré Adam Shickley. « Il pensait autrefois qu’un paquet était un cadeau et il y avait une photo sur le devant. Mes enfants jouaient dehors alors il a attendu que son quart de travail soit terminé et est revenu pour s’assurer qu’ils ne le voyaient pas. »

Jenny était la gentille résidente qui a organisé l’événement pour Turns. Elle a dit que c’était une personne attentionnée et généreuse qui était toujours à la recherche du meilleur intérêt des habitants de Dauphin.

«Tout le monde sait à quel point le Tchad est spécial», a déclaré Jenny Shickley.

En plus de faire savoir à Turns en personne à quel point ils l’apprécient, certains se sont tournés vers les médias sociaux pour montrer leur gratitude.

«Sur Facebook, un autre ami a mentionné qu’il y avait un paquet qui devait être signé et qu’ils n’étaient pas à la maison», a déclaré Jenny Shickley. «Chad était inquiet que ce soit important, alors il est allé chez leurs parents pour le faire signer pour eux.

Les virages feraient un effort supplémentaire pour s’assurer que les colis étaient livrés. Il a pris son travail de livraison si au sérieux qu’il a fait un travail supplémentaire pour personnaliser le dépôt en fonction des circonstances individuelles.

L’événement surprise qui a fait pleurer les yeux de Turns.

Shickley a été inspiré pour faire quelque chose après avoir vu tant de commentaires de résidents sur Turns sur un groupe Facebook de quartier.

En deux semaines environ, la petite ville de Dauphin a recueilli 1 000 € pour le chauffeur et acheté une grande carte signée par plusieurs membres de la communauté.

« Ce qui est drôle, c’est que je voulais le mettre en place pour 300 €, mais il s’est fixé à 500 € », a déclaré Jenny Shickley. « Il a atteint 500 dollars en deux jours et le total s’est avéré être un peu plus de 1 000 dollars. »

Alors que les résidents se rassemblaient tout en étant socialement distancés avec les précautions de Covid-19 à l’esprit, Turns est arrivé à une belle fête pour son travail.

« Je suis toujours débordé et il est touchant que cette communauté se sente si fortement à mon sujet », a déclaré Turns à CNN.

Turns était submergé d’émotion alors qu’il utilisait son mouchoir pour essuyer ses larmes de joie tandis que les habitants criaient «Merci, Chad!»

Un humble Turns s’est assuré de féliciter tous les chauffeurs UPS, déclarant qu’ils méritaient tous d’être remerciés comme il l’était pour leur travail acharné pendant la pandémie.

Un cadeau bien mérité pour l’un, mais qu’en est-il des autres pilotes?

Bien que le cadeau pour Turns ait été une surprise délicieuse et méritante, il existe d’autres chauffeurs pour UPS et des entreprises similaires qui méritent d’être récompensés pour leurs efforts en cette période troublée.

Covid-19 a vu beaucoup de gens perdre des êtres chers ou leur emploi, mais ces chauffeurs ont vu leurs heures de travail et leur travail augmenter.

«Il travaille de 60 à 80 heures par semaine depuis un an», a déclaré Shickley à propos de Turns. «Il travaille à Noël depuis 365 jours.»

Des chauffeurs-livreurs comme Turns ont été exposés et risquent de contracter le virus et il est agréable de voir l’un d’eux recevoir des applaudissements aussi sincères pour sa bravoure et sa loyauté envers le travail.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.