Pourquoi les républicains s’opposent-ils à la loi sur la violence contre les femmes?

Certaines questions bipartites transcendent les valeurs politiques et unissent les parties opposées et la prévention de la violence à l’égard des femmes en est une – ou du moins devrait-elle l’être.

Après que l’attaque par arme à feu choquante du 16 mars à Atlanta a fait sept morts, il ne semble pas absurde de supposer que tous les partis politiques pourraient être d’accord sur le fait que davantage doit être fait pour protéger les femmes contre la violence armée.

Cependant, alors que la Chambre des représentants a voté pour la réautorisation de la loi sur la violence contre les femmes (VAWA), un nombre choquant de républicains s’est opposé au passage, soulevant des questions sur la façon dont le parti considère les femmes.

La VAWA est une loi historique qui a aidé à combattre la violence, les agressions sexuelles et le harcèlement.

La loi a été inscrite pour la première fois dans la loi en 1994, écrite par le président Joe Biden alors qu’il était encore sénateur. Ce fut le début de progrès monumentaux dans la reconnaissance de la façon dont la violence à l’égard des femmes imprègne les ménages, les lieux de travail et les relations.

La loi a également permis un financement clé pour la prévention de la violence et des abus sexuels et des ressources pour les victimes.

Il a commencé avec l’objectif de mettre fin aux crimes haineux sexistes perpétrés par des hommes contre des femmes, mais des extensions ultérieures de la loi ont permis l’inclusion des couples de même sexe et d’autres groupes minoritaires.

La loi aborde simultanément la manière dont les femmes vivent différemment la violence tout en tenant compte des besoins des autres sexes.

La loi était expirée en 2019 pendant le mandat de Trump, mais la violence domestique augmentant rapidement à la suite du COVID-19, le président Biden a fait du renouvellement de la loi une priorité absolue dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la violence domestique.

Cela semblait être l’un des objectifs les moins controversés de Biden pour sa présidence. La violence domestique ne fait pas de discrimination fondée sur les allégeances politiques.

Pourtant, avec 172 républicains opposés à la réautorisation de la loi, il est clair que le nombre de questions sur lesquelles la politique partisane peut s’unir est de plus en plus faible.

Les républicains se sont opposés aux nouvelles restrictions sur les armes à feu qui protègent les femmes de la «faille du petit ami».

L’un des principaux problèmes auxquels de nombreux républicains se sont opposés était les nouvelles dispositions de la loi qui couvraient les principales lacunes qui avaient auparavant rendu les femmes vulnérables à la violence armée. La loi interdisait à l’origine aux conjoints reconnus coupables de violence domestique de posséder des armes à feu, mais n’imposait aucune restriction similaire aux ex-partenaires ou partenaires non mariés.

Pour les républicains, l’acte était une tentative de faire progresser un programme de contrôle des armes à feu – mais pour les victimes de violence domestique, cette nouvelle restriction pourrait sauver des vies.

Les femmes qui sont tuées par leurs agresseurs sont plus susceptibles d’être assassinées avec une arme à feu que par tous les autres moyens combinés. Le risque d’homicide pour les femmes est également augmenté jusqu’à 500% si une arme à feu est présente dans les situations de violence domestique.

Les victimes sont également beaucoup plus susceptibles d’être assassinées par leurs agresseurs après avoir mis fin à la relation. En appliquant la loi aux ex-partenaires, il rend compte des nuances troublantes dans la façon dont les agresseurs s’attaquent aux victimes même après la fin de la relation.

La politique de genre a également été entraînée dans le mélange, distrayant davantage les mérites de la VAWA.

Fondamentalement, la loi vise à réduire les crimes de haine. Bien qu’elle se soit historiquement concentrée sur les crimes haineux contre les femmes, de nouvelles dispositions s’efforçaient de répondre aux besoins d’une nation en mutation.

La loi offrait de nouvelles protections aux personnes gays, bisexuelles et transgenres et donnait aux tribunaux tribaux amérindiens le pouvoir de poursuivre les non-autochtones pour trafic sexuel, violence sexuelle et harcèlement criminel, une réponse directe aux taux élevés de violence contre les femmes autochtones.

Bien sûr, les républicains ont regardé au-delà de toutes ces tentatives pour s’attaquer aux chiffres disproportionnellement élevés de la violence contre la communauté LGBTQ et ont plutôt qualifié l’acte d’une sorte de tentative déguisée de faire avancer «l’agenda politique d’extrême gauche» tant redouté.

La représentante républicaine Debbie Lesko a déclaré à la Chambre: «Les dispositions les plus flagrantes de ce projet de loi poussent l’idéologie du genre de gauche au détriment d’importantes protections pour la vie privée et la sécurité des femmes.»

Elle a contesté la possibilité que les refuges accueillent désormais plus d’un sexe, laissant les femmes vulnérables. Ce qu’elle ne semble pas reconnaître, c’est que les refuges pour hommes et transgenres existent et auraient désormais la possibilité d’accéder à des financements cruciaux.

Le président Biden avait précédemment qualifié l’acte de «réalisation législative la plus fière», mais la manière dont la violence est perpétrée contre les groupes minoritaires a changé depuis les années 90, ce qui rend crucial l’adaptation de cette loi décisive aux nouvelles circonstances.

Empêcher l’escalade des situations de violence domestique en supprimant les armes et en étendant la loi pour protéger plus que les femmes n’est pas une question de gauche contre droite, mais plutôt de vie contre mort.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul.

Pour toute personne aux prises avec la violence conjugale, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou visitez thehotline.org.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.