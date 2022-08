Pourquoi les pompiers sortent à moitié nus dans la série « Where There Was Fire »

Dans Mexique et diverses parties du monde, la série «où il y avait le feu” se positionne parmi les plus vues Netflix du moment, pour lequel il a déjà accumulé des milliers de fans, qui ont généralement des doutes sur l’intrigue, des chapitres ou des scènes spécifiques, qu’ils ne comprenaient pas parfaitement.

Par exemple, il y a un moment où les protagonistes de l’histoire, c’est-à-dire les pompiers se déshabillent pour montrer leur corps bien travaillé. De cette façon, les acteurs montrent leurs muscles devant les caméras et les milliers de téléspectateurs qui regardent les épisodes depuis leurs appareils préférés.

Bien que la série explique pourquoi les pompiers effectuent cette action, on se demande pourquoi ils ont choisi de l’ajouter au script pour la représenter au monde entier. C’est pourquoi, à cette occasion, nous révélerons les raisons pour lesquelles les scénaristes ont ajouté ces scènes.

POURQUOI LES POMPIERS SONT-ILS SEMI-NUS DANS LA SÉRIE ?

Dans une certaine partie de la série Netflix, les pompiers qui sont les protagonistes de l’histoire font un calendrier, alors ils ont besoin de photos sexy. Ainsi, les acteurs suivent le scénario et prétendent qu’ils sont dans une séance photo sans vêtements sur le haut du corps.

Se pourrait-il que cela soit plus courant qu’on ne le croit ou était-ce juste une idée qu’avaient les créateurs de la série ? Dans une interview avec le portail Sensacine, le scénariste José Ignacio Valenzuela, a révélé la réponse à cette question, surprenant les habitants et les étrangers, qui ne le savaient pas.

Dans la conversation avec le média susmentionné, le « Chacas », comme on appelle également le créateur de productions télévisées, a assuré que c’est quelque chose que les pompiers mexicains font habituellement pour collecter des fonds et se maintenir avec les meilleurs outils dans le but d’assister aux urgences qui existent dans les citoyens.

« Ce sont, justement, des calendriers qu’ils fabriquent dans la vraie vie afin d’avoir un complément de revenu. Ce sont les vrais héros. Ceux sans cape. Ceux qui sont très mal payés vont éteindre des incendies. Souvent, ils achètent leurs propres uniformes »Valenzuela a dit à Sensacine.

Les acteurs de « Where There Was Fire » faisant un calendrier des incendies (Photo : Netflix)

COMMENT SE DÉROULE LA SÉANCE PHOTO ET LA VENTE DU CALENDRIER ?

Comme l’explique le même portail d’information spécialisé, les sapeurs-pompiers choisissent leurs membres les plus musclés pour prendre les photos, qui, comme nous l’avons déjà évoqué, se font au tour nu.

Lorsque le produit est complètement prêt, les calendriers sont vendus dans les casernes de pompiers, mais souvent ils sortent dans les rues pour les offrir aux passants et ainsi obtenir plus de fonds économiques.