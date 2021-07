Pourquoi les plongeurs se douchent après les plongées et d’autres questions — réponse !

Le plongeon fait partie des Jeux olympiques depuis les Jeux de St. Louis de 1904 et aujourd’hui, le plongeon est l’un des plus populaires des 46 sports présentés aux Jeux d’été.

Pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021, nous avons trouvé des réponses à certaines de vos questions les plus googlées sur le sport. Pourquoi les plongeurs se douchent-ils entre les plongées ? Pourquoi les plongeurs olympiques utilisent-ils de minuscules serviettes et portent-ils des maillots de bain encore plus petits ?

AUJOURD’HUI s’est entretenu avec Leslie Hasselbach Adams, responsable de la haute performance et coordinateur de l’éducation chez USA Diving, pour répondre à certaines de vos questions les plus fréquemment recherchées sur les compétitions de plongeon très attendues aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Qui fait partie de l’équipe olympique américaine de plongeon ?

Après les essais de plongée aux États-Unis le 13 juin, 11 plongeurs se sont qualifiés pour l’équipe américaine : Andrew Capobianco, 21 ans, Tyler Downs, 18 ans, Alison Gibson, 22 ans, Hailey Hernandez, 18 ans, Michael Hixon, 27 ans, Brandon Loschiavo, 24 ans, Krysta Palmer, 29 ans, Jessica Parratto, 27 ans, Delaney Schnell, 22 ans, Jordan Windle, 22 ans et Katrina Young, 29 ans.

Trois des 11 plongeurs – Capobianco, Palmer et Schnell – feront double emploi et participeront à deux épreuves. Les épreuves olympiques de plongeon ont commencé le dimanche 25 juillet et se termineront le samedi 7 août.

Jessica Parratto et Delaney Schnell sont devenues la première équipe américaine à remporter une médaille dans la compétition féminine de plongeon synchronisé sur plate-forme de 10 m, remportant l’argent. Andrew Capobianco et Michael Hixon ont remporté l’argent dans la compétition masculine de tremplin synchronisé de 3 m.

Pourquoi les plongeurs prennent-ils des douches entre les plongées ?

Pendant les Jeux olympiques, les plongeurs se rincent ou se douchent entre les plongées. « C’est en partie juste pour s’échauffer », a déclaré Hasselbach Adams. « Lorsque vous sautez dans et hors de l’eau, l’eau est généralement assez chaude. Lorsque vous sortez, l’atmosphère est un peu fraîche, alors ils aiment garder leurs muscles relâchés et sauter sous la douche ou dans un bain à remous – il y a généralement un petit bain à remous à proximité également – ils se plongent entre les plongées, ou vous les verrez tremper leur shammy dans l’eau chaude et se le mettre sur eux-mêmes.

Pourquoi les plongeurs se sèchent-ils entre les plongées ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les plongeurs peuvent sécher entre les plongées, selon Hasselbach Adams. « Ils se sèchent, d’une part, pour garder (leur) corps au chaud avant de remettre leurs échauffements pour attendre leur prochaine plongée », a-t-elle déclaré. « L’autre raison est que, lorsqu’ils tournent, leur vitesse de rotation est très rapide et s’ils sont trempés, ils peuvent glisser hors de leur position, glisser hors de leur plongeon et ce ne serait pas une bonne fin. Beaucoup de nos athlètes utilisent en fait une sorte de substance collante (comme l’iTac) pour les aider à ne pas glisser de leurs replis et ils la mettront sur leurs tibias (pour) les aider. »

Hasselbach Adams a déclaré: « Cela s’appelle un agitateur d’eau, c’est ce que nous appelons officiellement, et il agite la surface de l’eau pour que vous puissiez voir quand vous tournez, surtout d’une très haute hauteur, c’est dur, si l’eau est super plat, on dirait du verre donc on ne peut pas distinguer le fond de la piscine. Ainsi, en agitant la surface de l’eau, cela brise la tension de surface et crée une vue plus visuelle du moment où vous devez être prêt à entrer dans l’eau.

Combien d’éclaboussures est trop d’éclaboussures?

« En général, si cela ressemble à un boulet de canon, ce n’est pas bon », a révélé Hasselbach Adams. « Vous n’obtenez pas un bon score du tout. Idéalement, ce que nous appelons une plongée sans éclaboussures est une déchirure. Donc, si vous le déchirez, c’est comme s’il n’y avait pas d’éclaboussure, il a un son vraiment distinct, surtout si vous montez encore plus haut, vous pouvez entendre une excellente plongée. … Beaucoup de gens ont dit qu’on dirait que vous déchirez un morceau de papier. C’est vraiment cool. C’est un son vraiment formidable à entendre.

Quelle est la profondeur d’un bassin de plongeon olympique ?

« Il doit avoir au moins 15 pieds de profondeur », a déclaré Hasselbach Adams.

Quelle est la hauteur d’un plongeoir olympique ?

Les plongeoirs olympiques sont placés à deux hauteurs différentes — à trois mètres et 10 mètres. Pour mettre cette hauteur en perspective, Hasselbach Adams a déclaré: « Une bonne façon de penser à 10 mètres est de le considérer comme l’équivalent d’un bâtiment de trois étages. »