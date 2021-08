Pourquoi les pieds dans les chaussures se lavent-ils sur les rives ? Un médecin explique le mystère des pieds coupés

Un total de 21 pieds se sont échoués sur le littoral de la mer des Salish depuis août 2007 sur les plages le long du littoral des États-Unis et du Canada.

L’étrange phénomène en a déconcerté beaucoup, mais nous avons peut-être enfin une réponse.

Les pieds se détachent complètement de leur corps et ont engendré des théories folles sur un tueur en série potentiel avec une étrange fixation sur les pieds.

Cependant, un médecin, Karan Raj, s’est adressé à TikTok pour expliquer pourquoi des dizaines de chaussures contenant des pieds coupés sont lavées le long de la côte.

Pourquoi les pieds chaussés se lavent-ils sur les rivages ?

Le Dr Karan Raj dit que les pieds coupés échoués sur le rivage sont dus à la façon dont les corps se décomposent dans l’océan.

Il explique que lorsque des cadavres tombent au fond de l’océan, les charognards viennent se régaler des restes.

« Ces charognards sont des mangeurs paresseux et préfèrent d’abord manger les parties les plus molles de notre corps », a-t-il déclaré. « Certaines des parties les plus douces de nous sont les tissus mous et les ligaments autour de nos chevilles. »

Les parties de notre corps les plus douces et les plus faciles à manger étant nos chevilles, il dit que « lorsque les charognards en mangent, le pied se détachera facilement du corps ».

Les chaussures flottent et portent les pieds à terre.

Avec la façon dont les chaussures sont fabriquées de nos jours et les matériaux qui les composent, les chaussures sont devenues beaucoup plus dynamiques.

Les nouvelles baskets comprennent une mousse plus légère et des poches d’air dans la semelle des chaussures.

Ce nouveau design permet aux chaussures de flotter plus que par le passé, ce qui explique pourquoi nous n’avons remarqué les pieds coupés qu’au cours de la dernière décennie.

Raj conclut sa vidéo TikTok en disant qu’à l’avenir, nous verrons peut-être plus de pieds coupés se laver à terre en raison de chaussures plus flottantes et de la façon dont les corps se décomposent.

La coroner Barb McLintock a déclaré au National Post lorsque plus de pieds ont été lavés en 2016, que les pieds n’ont pas vraiment « remonté jusqu’à ce que nous ayons des chaussures de course qui flottent si bien ».

« Avant, ils restaient juste là-bas au fond de l’océan. » Il a dit.

Les décès n’impliquaient pas un acte criminel.

Selon McLintock, la cause du décès n’était pas liée à un acte criminel, mais plutôt à un suicide ou à un accident.

McLintock et une équipe de anthropologues légistes n’a trouvé aucun signe de traumatisme sur les corps.

« Il n’y en a aucun qui suggère un homicide », a déclaré McLintock. « Dans tous les cas, il y a une explication alternative, très raisonnable. »

Le caporal Garry Cox de l’île de Vancouver a déclaré en 2007 qu’ils avaient été « informés qu’il semble que les deux pieds se soient séparés du corps par décomposition naturelle, peut-être pendant qu’ils étaient dans l’eau ».

Cox a poursuivi que parce que le pied avait une décomposition naturelle et n’était pas net, cela suggère que les victimes se sont peut-être noyées.

Le coroner chargé de cette affaire, Rose Stanton, a déclaré que les deux pieds se décomposaient, mais qu’ils « avaient encore de la chair sur eux ».

Ciara Litchfield est une écrivaine et étudiante de première génération. Elle travaille dans du contenu nouveau et expert pour YourTango. Elle aime lire, faire la sieste et son chien.