Pourquoi les personnes seules gravitent vers Trump, l’extrême droite et QAnon

Des journalistes et des chercheurs qui ont étudié les partisans de Trump, les théoriciens du complot QAnon et l’extrême droite ont conclu que la solitude pourrait être à l’origine de l’extrémisme conservateur américain.

La théorie vient des premières lignes de la campagne électorale de Trump et des coins les plus reculés des médias sociaux de droite, qui présentent tous un profond manque de connexion sociale qui a divisé notre société.

Pourquoi les gens qui sont plus déconnectés socialement sont-ils satisfaits de Trump et de l’extrême droite ?

Un sondage de septembre 2020 a révélé qu’un Américain sur cinq déclare n’avoir personne dans son réseau social principal, avec un article de suivi indiquant que ces électeurs socialement déconnectés étaient « beaucoup plus susceptibles de considérer Trump de manière positive et de soutenir sa réélection que ceux avec plus de robustesse ». réseaux personnels. »

En revanche, Biden semblait plus favorable parmi les personnes appartenant à des groupes sociaux plus importants.

Le trumpisme se nourrit de l’isolement social.

Cette recherche s’aligne sur les observations de Michael C. Bender, un journaliste du Wall Street Journal qui a documenté la campagne électorale de Trump.

Dans un article pour le Washington Post, Bender a écrit que les « rassembleurs les plus inconditionnels » de Trump lors d’un événement de réélection de Trump en juin 2019 auquel il a assisté dans le centre de la Floride étaient « pour la plupart des hommes et des femmes blancs plus âgés qui vivaient de chèque de paie avec beaucoup de temps sur leur mains – retraités ou proches, éloignés de leur famille ou sans enfants – et Trump avait, de manière surprenante, rendu leur vie plus riche. »

La pandémie a peut-être accru l’impact politique de la solitude.

Les médias sociaux et la culture moderne avaient déjà fait de nous une société quelque peu solitaire avant même le début de la pandémie, mais l’isolement obligatoire qui est venu avec l’augmentation du nombre de cas de Covid n’a pas fait grand-chose pour ralentir l’extrême droite.

La plupart d’entre nous étant expulsés de nos cercles sociaux et plus loin dans les profondeurs d’Internet, les théories du complot d’extrême droite, comme QAnon, ont prospéré pendant la pandémie.

Le subreddit r/qanoncasualties – sur lequel les gens partagent des histoires de membres de la famille qui ont été emportés par la théorie – comptait moins de 3 500 membres début juin 2020. En octobre, il en comptait plus de 28 000, et à ce jour, il y en avait 167 000 membres au total.

Le mouvement controversé s’est même propagé en Europe au milieu de la pandémie, trouvant de nouvelles racines dans d’autres pays socialement déconnectés.

La coach de vie et relationnelle Keya Murthy nous dit qu’une personne seule est vulnérable à ce genre de mouvements.

«Une telle personne cherche un but, un sens, des amitiés et quelque chose pour se maintenir. Les théories du complot et les mouvements d’extrême droite alimentent les personnes seules en leur expliquant pourquoi rien ne joue en leur faveur », explique Murthy.

« Ils cherchaient des raisons pour lesquelles ils étaient malheureux et seuls et les théories du complot comblent les lacunes pour eux. »

Le paradoxe de la pandémie était que nous étions séparés juste au moment où nous devions travailler ensemble, laissant des personnes seules à la recherche de sens et d’ordre dans de nouveaux endroits.

Pourquoi la solitude pousse certaines personnes à l’extrême droite.

La solitude a longtemps été considérée comme un précurseur des idéologies extrêmes qui existent également à l’extrême gauche dans une certaine mesure.

Hannah Arendt, qui a écrit « Les origines du totalitarisme » en 1951, a déclaré que le totalitarisme « se fonde sur la solitude, sur l’expérience de ne pas appartenir du tout au monde, qui est l’une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l’homme ».

C’est à partir de cet état mental que Trump et d’autres dirigeants d’extrême droite ont pu engendrer l’extrémisme en utilisant le langage de l’amour et en jouant sur leur isolement.

« Leur subconscient exécute une bande » les gens au pouvoir sont contre nous, sont mauvais et doivent être confrontés. « » Murthy dit: « Ils croient qu’on ne leur dit pas la vérité et créent ainsi leur propre vérité. »

Après que ses partisans aient fait son sale boulot lors de l’insurrection du Capitole du 6 janvier, Trump a dit à ses partisans : « Nous vous aimons ».

La langue donne à ces personnes le sentiment de faire partie de quelque chose, elle les fait entendre et voir.

