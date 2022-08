Les cahiers respectivement Ordinateurs portables Lenovo et HP jouissent d’une popularité croissante depuis un certain temps, les produits des deux sociétés sont partiellement conservés critiques de premier ordre et les deux postent en conséquence ventes record. Ce succès n’est pas un hasard, car ces ordinateurs portables ont toutes sortes de forces.

De nombreux ordinateurs portables des deux fabricants convainquent avec un conception minceune traitement robuste ainsi qu’un excellent rapport qualité prix. De plus, les modèles appropriés sont souvent composants puissants traité, certains appareils en ont même un boîtier particulièrement robuste.

Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus d’acheteurs potentiels recherchent de tels ordinateurs portables et souhaitent en savoir plus à leur sujet. En conséquence, nous voulons vous montrer les marques derrière ces best-sellers présenter, dire ce que vous faites Acheter un ordinateur portable en 2022 faut faire attention et ce qu’en fait un bloc de réflexion est.

Pourquoi les ordinateurs portables HP et Lenovo sont-ils si populaires ?

Bien que le marché des ordinateurs portables soit encore dominé par Apple et Lenovo, ce sont Lenovo et HP qui deviennent de plus en plus populaires aux yeux des utilisateurs et qui proposent progressivement de nouvelles idées et produits de première classe dépasser La qualité des deux marques est maintenant comparable, même si c’est toujours ici et là, bien sûr évadé sommes.

Les deux fabricants d’électronique s’appuient sur un conception mince et un traitement extrêmement robuste en combinaison avec une poids très léger, ce qui rend leurs produits idéaux pour les personnes en déplacement. De plus, les deux sociétés ont un rapport qualité-prix équilibré au premier plan, ce qui signifie qu’il existe des modèles idéaux pour les grands et les petits sacs à main.

Le HP Omen 15-EN1375NG, par exemple, peut convaincre avec une bonne autonomie et des composants solides pour tous les joueursqui voyagent beaucoup mais qui ne veulent pas se passer de leurs jeux préférés en voyage, inclus 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un puissant GeForce RTX 3060.

Quel est le meilleur, Lenovo ou HP ?

Il n’est pas si facile de répondre à cette question, car il est impossible de dire en général quelle marque est la meilleure la gamme qualitative des ordinateurs portables individuels des deux fabricants est assez important. Du Bombardiers en plastique pour les peu exigeants jusqu’à Carnet professionnel haut de gamme tout est là des deux côtés.

La réponse ne peut donc être trouvée que dans une comparaison directe entre deux appareils qui ont presque structure identique avoir. Mais vous devez d’abord décider à l’avance ce que vous attendez d’un nouvel ordinateur portable et pour quoi vous voulez réellement utiliser la calculatrice pliante.

Et puis il y a vos propres préférences, donc certains préfèrent ce droit Conception de clavier idiosyncrasique de Lenovo, tandis que d’autres n’ont absolument rien à voir avec cela. Quoi qu’il en soit, vous pouvez trouver à la fois Lenovo et HP de très bons modèles dans tous les segmentsqui sont généralement à la hauteur de leur prix.

Alors convient à ceux d’entre vous qui ont un bon ordinateur portable de jeu mais cherche-le moins de 1 000 euros voulez sortir, par exemple le HP Victus 16-E0358NG, avec un écran de 16 pouces, Processeur AMD Ryzen 516 Go de RAM, 512 Go de SSD et plus GeForce RTX 3050 Carte graphique.

Quel ordinateur portable Lenovo est le meilleur ?

Cela se retrouve avec presque tous les testeurs indépendants ThinkPad X1 Carbon Gen 9 en premier lieu le ordinateurs portables les plus populaires en 2022. L’appareil convainc par un spacieux Affichage 16:10est proportionné très fin et léger mais reste robuste. Le clavier est souvent jugé excellent et le fonctionnement extrêmement silencieux.

De plus, ce ThinkPad fonctions de sécurité de premier ordreimpressionne par un son relativement puissant et le même deux ports Thunderbolt 4. Grâce à Quatre cœurs i7-1185G716 Go de RAM et intégré Graphique Iris Xe il n’y a rien à redire au niveau des composants. Mais le bon morceau coûte aussi près de 2 300 euros.

Quelle est la qualité de la marque Lenovo ?

Pratiquement aucun autre fabricant ne vend autant d’ordinateurs portables que celui-ci Fabricant chinois d’ordinateurs, qui, avec Apple, domine le marché mondial des ordinateurs portables. Ce succès se reflète dans les notes, de sorte que leurs appareils ravissent toujours Meilleures notes sur les sites de test indépendants.

Les produits de cette société sont considérés fiable et robusteet ils convainquent encore et encore longévité et un excellente autonomie de la batterie. Les cahiers de la série ont été particulièrement populaires jusqu’à présent Think Pad, dont nous parlerons plus loin. Ceux qui décident en faveur de Lenovo ne font généralement rien de mal.

Qui est derrière Lenovo ?

Ce fabricant d’ordinateurs et de smartphones a été fondé en 1984 par IBM fondé et est à ce jour une société chinoise, dont le siège est à Pékin, en République populaire de Chine, mais qui possède également des bureaux aux États-Unis et en Europe. Président-directeur général et Yang Yuanqingl’une des personnes les plus riches de Chine.

L’entreprise produit ses composants principalement en Asiecependant, certains composants seront également importé des États-Unis et d’Amérique du Sud. Le fabricant chinois peut généralement proposer ses ordinateurs portables à un prix relativement bas car le sites de production ne sont pas particulièrement chers.

Quel ordinateur portable HP est le meilleur ?

Aux États-Unis Fabricant d’ordinateurs portables HP la question n’est pas aussi claire qu’avec Lenovo, mais dans la plupart des cas, cela peut changer en 2022 HP EliteBook 850 G8 appliquer, pas seulement en étant conception chic convaincu, mais surtout par sa luminosité éclatante Écran 1 000 cd/m² et la fabrication solide.

Les testeurs ont loué à plusieurs reprises le sur leurs pages bon clavierla connectivité étendue, les nombreuses fonctions spéciales et les options de chargement flexibles. Cet ordinateur portable professionnel est basé sur le Intel Core i7-1165G7 et l’Intel intégré Iris Xe Graphics G7 96EUs.

Mais le HP Omen 16-C0375NG a également pu se faufiler encore et encore au premier plan, après tout, le bon morceau attend avec un beau gros écran 16 pouces et convainc avec un Processeur AMD Ryzen 716 Go de RAM et 1 To de SSD.

Qu’est-ce qu’un Think Pad ?

ThinkPad n’est que le nom de marque des ordinateurs portables et des tablettes fabriqués par IBM. Déjà en 1992 IBM avec le Think Pad 700 et le Think Pad 700C a lancé les premiers ordinateurs portables sous ce nom. Le mot est une combinaison de l’ancienne devise de l’entreprise PENSE et le terme anglais pour des cahiers.

À ce jour, les ThinkPad sont considérés cahiers professionnels robustesqui sont solidement fabriqués et avec composants puissants ont été fournis. De plus, de nombreux modèles ont un boîtier spécial alliage de magnésium et un excellent clavier qui permet une saisie confortable et résistant aux éclaboussures est.