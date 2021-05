Pourquoi les moustiques bourdonnent-ils dans nos oreilles?

Rien ne ressemble plus à l’été qu’un barbecue de quartier, surtout après les mois d’hiver mornes. Mais l’ennemi des rassemblements d’été demeure: le gémissement bourdonnant de les moustiques autour de notre oreilles .

Alors, pourquoi ces insectes hématophages planent-ils autour de nos oreilles en premier lieu? Et pourquoi produisent-ils ce bourdonnement ennuyeux?

« Le bourdonnement dans votre oreille n’est principalement qu’un effet secondaire du battement des ailes du moustique », a déclaré Michael Riehle, professeur d’entomologie à l’Université de l’Arizona. « [The sound] n’a pas une longue portée, donc vous le remarquez le plus quand ils volent autour de vos oreilles. «

Mesdames ce déjeuner

Ce bourdonnement que vous entendez provient probablement d’une femelle moustique. C’est parce que les moustiques mâles et femelles mènent des vies très différentes. Les mâles traînent généralement et sirotent le nectar des fleurs; ils ne se soucient guère des humains qui traînent. Les femelles, cependant, ont besoin de trouver un repas de sang après l’accouplement afin d’avoir suffisamment d’énergie pour produire des œufs. En fait, les moustiques femelles sont équipées d’outils uniques pour repérer leur prochaine victime.

« D’une certaine distance, [female mosquitoes] indiquez le dioxyde de carbone que nous expirons dans des panaches coniques de notre corps « , a déclaré Riehle à 45Secondes.fr. » Le dioxyde de carbone stimule la femelle moustique à commencer à chercher l’hôte, volant dans les deux sens pour suivre ce gradient de concentration jusqu’à la source. «

En d’autres termes, les moustiques bourdonnent autour de nos têtes parce que c’est là que nous expulsons le plus de dioxyde de carbone.

Alors qu’elle s’approche, la moustique femelle zéros sur la chaleur corporelle et le panache de dioxyde de carbone pour atterrir sur la victime. La femelle moustique utilise des capteurs de goût sur ses pieds pour déterminer si l’humain, ou tout animal hématogène, est en mesure de taper pour son prochain repas. Alors que certaines études suggèrent que sang de type O est le meilleur millésime, Riehle reste sceptique; il n’a trouvé aucune recherche convaincante sur le groupe sanguin et l’intérêt des moustiques. Au lieu de cela, il croit que d’autres facteurs, comme celui d’une personne la génétique et même le régime, jouent un rôle plus important dans le goût « délicieux » d’une personne.

Votre peau « dégage ce cocktail unique de parfums qui va être plus attrayant pour certains moustiques que pour d’autres », a déclaré Riehle. Une autre étude ont constaté que les moustiques femelles étaient plus attirées par les hommes qui avaient moins de bactéries diverses sur leur peau que par les hommes avec des bactéries cutanées plus diverses; ces suceurs de sang sont également friands de personnes qui portent des couleurs sombres, comme le noir.

Alors que la femelle vole vers une cible, elle bat ses ailes environ 500 fois par seconde à une fréquence de 450 à 500 hertz. Cette fréquence est réglée sur la note de musique A, qui, par coïncidence, est ce à quoi un orchestre s’accorde avant un concert.

Bien que cela ressemble à un drone aigu pour nous, c’est de la musique pour les moustiques mâles. En fait, les mâles, dont les ailes battre à une fréquence plus élevée que les femelles, écoutez les tons doux des femelles quand elles recherchent des partenaires. Riehle aime démontrer cet effet à ses élèves en passant un diapason à A au-dessus d’une cage de moustiques femelles. Dans chaque test, les femelles ne réagissent pas, a-t-il dit. La même démonstration sur la cage des moustiques mâles met leurs ailes dans une rafale alors qu’ils recherchent frénétiquement la déesse qui a créé ces douces et douces vibrations.

Alors que les moustiques mâles se déchaînent pour ce ton, les humains sont moins ravis de l’entendre. Mais alors que nous pouvons facilement percevoir les moustiques bourdonner autour de nos oreilles, Riehle a noté que la plupart des moustiques ne sont pas attirés par nos têtes. Au contraire, ces sangsues peuvent être plus enclines à rechercher nos pieds, qui portent des bactéries qui dégagent des arômes attrayants pour les moustiques. Cependant, la plupart des gens ne remarquent probablement pas un moustique bourdonnant autour de leurs chevilles, a-t-il déclaré.

Une étude de 1996 dans la revue Tendances en parasitologie a constaté que les moustiques femelles du genre Anophèle, qui sont responsables de la transmission du paludisme parasite, ont été attirés par les bactéries sur les pieds humains. Cette bactérie, Linge de maison Brevibacterium, est le même qui donne au fromage Limburger son odeur distinctive. Une étude de suivi 2013 dans la revue PLOS One a confirmé que les moustiques sont, en fait, attirés par le fromage Limburger.

Pour éviter les moustiques, vos meilleurs paris sont de porter des vêtements de couleur claire et longs, d’appliquer un insectifuge et d’éviter les points chauds de moustiques (zones humides, par exemple) au crépuscule et à l’aube, lorsque les moustiques sont les plus actifs, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

