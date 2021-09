Pourquoi les membres de La Casa de Papel portent une salopette rouge

L’attente est terminée. A partir de ce vendredi les épisodes du premier tome de la cinquième saison de Le vol d’argent. La série espagnole atteint Netflix avec les cinq premiers épisodes de ce qui sera le dernier volet de la série. Depuis 2017, c’est l’une des productions les plus vues du catalogue de la plateforme, qui a réussi à imposer sa garde-robe et il n’y a pratiquement personne qui ne la reconnaisse.

Plus de 600 combinaisons ont été portées depuis le début de la série. (Netflix)



Si vous vous êtes déjà demandé quelle est l’origine de la garde-robe de Le vol d’argent, Sa réponse a été donnée par certains des responsables de la série, parmi lesquels son directeur de la photographie, Migue Amoedo, et la personne chargée d’interpréter les Prof, Alvaro Morte. La série de Alex Pina caractérisé ses voleurs célèbres dans une combinaison rouge et un masque de Salvador Dalí. Par rapport à ce dernier, non seulement il y a eu des problèmes avec la famille de l’artiste, mais la possibilité d’utiliser un autre personnage pour couvrir leurs visages a également été envisagée : Don Quichotte.

« Ce que ce masque représente le plus, c’est cet esprit de résistance que je pense que nous devrions tous avoir face à toute injustice », assuré Décès par rapport à la figure de Dalí. Cette idée est similaire à celle vue dans V de vengeance, avec Hugo tissage en tant que principal porteur du masque Guy Fumseck.







Pour expliquer l’origine de la salopette rouge, il faut recourir à une conférence dans laquelle des acteurs de Le vol d’argent avec Migue Amoedo, qui a été partagé par Antenne 3. C’est précisément le directeur de la photographie qui a révélé l’origine de la couleur : « Nous avons découvert en Vis à vis ce jaune a donné une identité visuelle très forte. On voulait garder ça « . Ainsi, il a souligné que la personne responsable du choix de la couleur rouge gue Alex Pina. « Nous travaillons sur une gamme qui renforce le rouge. Dans ce cas on part du vestiaire », il a souligné Amoedo. Dans ce sens, le créateur de la série a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche d’icônes. Vous devez vous distinguer d’une manière ou d’une autre, vous devez avoir votre propre identité et votre propre ADN « .

L’hommage à Quentin Tarantino de La Casa de Papel

Un autre des détails distinctifs de Le vol d’argent cela a à voir avec les noms des personnages. Chacun des voleurs est reconnu par le nom d’une ville dans le monde, avec laquelle, en plus, ils ont une sorte de lien. Cette décision n’était pas aléatoire mais impliquait un hommage à Quentin Tarantino.







La série espagnole est inspirée du premier film de Tarantino, Chiens de réservoir, où les voleurs de diamants ont chacun reçu une couleur comme surnom pour garder leur véritable identité secrète. Dans le cas de la fabrication de Alex Pina, l’idée originale était que les criminels utilisent des noms de planètes, mais quelqu’un s’est présenté avec une chemise qui disait « Tokyo ».