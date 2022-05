Pourquoi les médias sociaux se sont retournés contre Amber Heard lors du procès en diffamation de Johnny Depp

Dans une salle d’audience de Virginie, le procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard est la dernière bataille d’une guerre de plusieurs années sur des allégations d’abus.

Le procès a été rempli de nombreuses allégations contradictoires, souvent contradictoires de part et d’autre.

Heard a accusé Depp d’agressions physiques et sexuelles répétées, souvent commises dans une rage alimentée par la drogue ou l’alcool.

Depp a nié avoir jamais frappé Heard et a répliqué avec ses propres affirmations, accusant Heard de s’être coupé le doigt avec une bouteille en verre, entre autres allégations.

Les nombreuses heures de séquences du procès très médiatisé ont été coupées, collées, montées et diffusées sur les réseaux sociaux, transformées en mèmes, TikToks et d’innombrables tweets.

Et, alors que les utilisateurs des médias sociaux se retrouvent à débattre de l’affaire derrière leurs écrans, une bataille encore plus sombre se joue sur Internet.

Les fans de Johnny Depp attaquent sans pitié Amber Heard sur les réseaux sociaux.

Lorsque les premières allégations de Heard contre Depp ont émergé sous la forme d’une ordonnance d’interdiction de 2016 dans laquelle elle alléguait qu’il l’avait frappée avec un téléphone, le vitriol contre l’actrice « Aquaman » a rapidement suivi.

Depp a maintenu une suite culte depuis sa première apparition à l’écran, donc porter une telle accusation contre un idole hollywoodien bien-aimé allait toujours être une bataille difficile pour Heard.

Mais, à l’aube du mouvement #MeToo, il y avait au moins un certain soutien pour Heard de la part de ceux qui cherchaient à démanteler une culture de femmes incrédules qui présentent des allégations similaires.

Les fans ont trouvé de la crédibilité dans les affirmations de Heard en 2017 lorsque le procès de Depp contre sa société de gestion pour des allégations de mauvaise gestion de ses fonds a révélé que son personnel était au courant d’un incident présumé de violence domestique contre Heard.

Pourtant, Depp a subi peu de répercussions jusqu’à l’éditorial désormais tristement célèbre de Heard en 2018 dans « The Washington Post » dans lequel elle a parlé d’être une survivante de violence domestique sans nommer Depp directement.

Peu de temps après, Depp a été retiré d’un sixième volet de la franchise « Pirates des Caraïbes ».

En 2019, Depp avait lancé sa réfutation. Au début, cela s’est présenté sous la forme d’une affaire de diffamation contre un tabloïd britannique qui l’a qualifié de «batteur de femme» – une affaire qu’il a perdue en 2020.

Lors du procès, Heard a soumis des témoignages, des textes, des courriels, des entrées de journal et des photographies de ses ecchymoses prises au cours de leur relation.

Depp a continué de nier les allégations et a intenté sa propre action en diffamation qui vise directement son ex-femme.

La contre-attaque de Depp s’est accompagnée d’une incrédulité renouvelée envers les affirmations de Heard.

Sur TikTok, la balise #justiceforJohnnyDepp a été vue plus de 7 milliards de fois. #IStandWithAmberHeard et #justiceforAmberHeard ont un peu moins de 30 millions de vues combinées.

Lorsque des hashtags similaires prétendant soutenir la tendance Heard sur Twitter, ils sont noyés par les partisans de Depp qui ont utilisé les tags pour renforcer leur défense de l’acteur.

Le commentaire autour des affirmations de Heard est mêlé à une misogynie profondément enracinée.

Au moment de la rédaction de cet article, la recherche du nom de Heard à côté du mot « b-tch » sur Twitter a permis de récupérer plus de 20 tweets réalisés au cours des cinq dernières minutes seulement.

Chaque mouvement de Heard dans le tribunal est disséqué par des millions.

Alors que Depp est étiqueté comme une icône pour ses griffonnages sur papier et se moque de l’équipe juridique de Heard, ce sont les «larmes de crocodile» et le «mauvais jeu» de Heard sur le stand qui sont piégés.

Les fans de Depp affirment que les allégations de Heard manquent de «preuves», recourant à un langage si souvent utilisé comme arme contre les survivants d’abus. Pourquoi est-elle restée ? Pourquoi ne s’avance-t-elle que maintenant ? Pourquoi ne l’a-t-elle pas dénoncé à la police ?

Les attaques contre Heard ont atteint le niveau de menaces de mort pures et simples.

Dans la première moitié du procès en Virginie, deux des fans de Depp ont dû être expulsés de la salle d’audience après avoir prétendument proféré des menaces contre Heard en ligne.

« Je ne peux pas attendre le jour où je tuerai Amber Heard », aurait écrit l’un d’eux, l’appelant « cette sirène ‘c—t » dans un autre article, faisant référence à son rôle dans « Aquaman ».

« Mes jambes sont assez fortes pour te casser le visage… Menace encore une fois Johnny Depp et tu verras ce que je veux dire », a déclaré un autre.

Parmi le vitriol, il y a une véritable inquiétude et une conversation productive sur ce que le procès signifie pour la façon dont nous percevons la violence domestique.

Beaucoup pointent vers un enregistrement de Heard dans lequel elle met en évidence la façon dont les hommes survivants de la violence domestique sont traités.

Histoires liées de YourTango :

« Dis au monde, Johnny », peut-on l’entendre dire. « Dis-leur Johnny Depp, moi, Johnny Depp, un homme, je suis moi aussi victime de violences conjugales. »

Mais ce débat est le plus souvent noyé par des critiques moins nuancées de Heard.

Dans un procès qui a créé une opportunité pour un changement dans la façon dont nous réagissons aux abus sexuels, physiques et émotionnels, les médias sociaux ont plutôt régressé vers une imitation cruelle d’une femme dont les allégations (vraies ou non) font écho aux expériences vécues de nombreux abus. survivants.

En continuant à dégrader Heard, les fans renforcent les perceptions déformées des abus et approfondissent le récit selon lequel les femmes mentent à propos de ces allégations et méritent d’être punies pour cela.

Heard et Depp ne verront peut-être jamais vos commentaires cruels sur Facebook et vos tweets abusifs, mais les survivants de votre vie le feront.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes peut-être victime de violence conjugale, n’hésitez pas à garder cette liste à portée de main pour élaborer une stratégie de sortie sécuritaire. Il existe également des tonnes de ressources gratuites pour les personnes victimes de violence conjugale – vous n’êtes pas seul.

Comprendre les nuances de toutes les ressources peut être écrasant, mais vous pouvez démarrer avec la ligne d’assistance nationale sur les abus domestiques à tout moment de la journée en appelant le 1-800-799-7233. Des organisations locales de votre région, comme Women Against Abuse à Philadelphie ou Connections For Abused Women and Children à Chicago, ainsi que RAINN sont disponibles pour vous aider en ligne ou en personne.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.