Pourquoi les machines à crème glacée McDonald’s sont-elles toujours en panne ?

La vengeance est un plat qui se mange froid et dans un cornet croustillant.

C’est du moins ce que semblent penser deux entreprises impliquées dans une bataille autour des machines à glace McDonald’s, car l’une vient de frapper l’autre avec une ordonnance restrictive.

La seule chose plus folle que le fait que les machines à crème glacée McDonald’s soient toujours en panne – dans la mesure où un site Web appelé McBroken a été créé uniquement dans le but de vous permettre de vérifier si votre machine à crème glacée McDonald’s locale fonctionne avant de prendre la peine de conduire. – est l’histoire derrière pourquoi c’est le cas !

Pourquoi les machines à glace McDonald’s sont-elles toujours en panne ?

La raison est étonnamment simple, bien que ridicule. Une entreprise a le monopole de la réparation des machines, ce qui rend difficile pour les employés de McDonald’s de garder leurs machines en vie sans aide extérieure.

La société de fabrication de machines McFlurry, Taylor, était auparavant la seule entreprise à savoir comment réparer les machines, ce qui rend McDonald’s entièrement dépendant de leur aide.

Cependant, lorsque Kytch, une entreprise indépendante, a fabriqué un appareil qui aide les magasins McDonald’s à réparer leurs machines à crème glacée, le chaos s’est ensuivi.

Les machines à glace McDonald’s sont notoirement difficiles à réparer.

Afin de réparer la machine à crème glacée, vous devez comprendre un code secret. Le mot de passe complexe déverrouille un menu secret, qui vous permet de réparer la machine.

Ce processus garde tout le pouvoir entre les mains de Taylor.

C’est une recette pour le désastre, dans la mesure où McDonald’s eux-mêmes en ont plaisanté sur les réseaux sociaux.

Les dispositifs de solution Kytch ont été développés dans le but d’empêcher les machines McFlurry de se briser.

Le dispositif de solution de Kytch agit comme une surveillance au sein des machines Taylor et suit les pannes au fur et à mesure qu’elles se produisent et empêche que les choses ne s’aggravent.

Malheureusement, McDonald’s aurait averti les propriétaires de franchises de ne pas acheter l’appareil car Taylor veut contrôler les réparations.

Taylor aurait essayé de rattraper Kytch.

Selon le dépôt de l’ordonnance restrictive de Kytch, Taylor a demandé à un franchisé de McDonald’s d’acquérir un appareil Kytch afin que l’entreprise puisse l’utiliser pour des « informations secrètes commerciales ».

Taylor admet avoir obtenu l’appareil, mais a déclaré que c’était uniquement pour voir si un « appareil Kytch épuiserait la source d’alimentation de notre logiciel et/ou provoquerait un dysfonctionnement ».

Kytch a également déclaré que Taylor avait dit aux employés et aux propriétaires de McDonald’s que l’appareil pourrait causer de « graves blessures humaines ».

Kytch a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre Taylor qui stipule que « les défendeurs ne doivent pas utiliser, copier, divulguer ou rendre disponible de quelque manière que ce soit des informations, y compris une formule, un modèle, une compilation, un programme, un dispositif, une méthode, une technique ou un processus obtenu par tout d’eux. »

Les machines à service doux de McDonald’s sont réputées pour tomber constamment en panne.

Les McFlurries et les cornets de crème glacée molle à la vanille ne sont évidemment pas les produits les plus sains du menu McDonald’s. Cependant, ils sont sans doute les plus délicieux.

Mais ils ne sont pas faciles à obtenir, c’est pourquoi l’ingénieur logiciel Rachiq Zahid développé un logiciel pour suivre à tout moment quels emplacements ont des machines en état de marche et non en état de marche.

Maintenant, alors que la guerre froide sur les machines à glace se poursuit, il reste à voir si Kytch changera la réputation des machines cassées.

