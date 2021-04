Pourquoi les hommes se soucient moins du changement climatique que les femmes

À l’approche du Jour de la Terre, tout le monde devrait réfléchir à ce qu’il peut faire pour sauver la planète des effets de la crise climatique. Cependant, il est probable que plus de femmes fêtent avec action que d’hommes.

Dans le monde des brosses à dents en bambou et des contenants alimentaires réutilisables, les femmes mènent la charge pour faire des choix de consommation respectueux de l’environnement et réduire leur empreinte carbone.

Cela s’explique en partie par le fait que les femmes ont tendance à être un groupe de consommateurs plus puissant et sont, pour le meilleur ou pour le pire, généralement en charge des tâches domestiques telles que le recyclage et la préparation des aliments.

Cependant, même si nous ne semblons pas nous éloigner de la vision des femmes comme des soignantes à domicile, nous ne devons pas les forcer à être également les seules gardiennes de l’avenir de la planète.

Faire de l’action climatique une question de femmes n’est pas seulement injuste, c’est dangereux car une action universelle est imminente si nous voulons enrayer les effets du changement climatique.

Alors, pourquoi les hommes se soucient-ils moins de la protection de l’environnement que les femmes et que pouvons-nous faire pour changer cela?

Les hommes craignent que le souci de la planète ne les rende moins «virils»

Les attentes de genre archaïques et démodées jouent un rôle dans la manière dont les hommes perçoivent l’action climatique.

Dans une étude, qui a examiné 2000 participants américains et chinois, la plupart des participants ont décrit les produits, les comportements et les consommateurs respectueux de l’environnement comme étant plus féminins que leurs homologues non verts.

Quelque chose d’aussi simple que d’apporter un sac en toile réutilisable à l’épicerie était considéré comme plus féminin que d’utiliser un sac en plastique.

Des recherches similaires montrent que les hommes sont moins susceptibles de porter des sacs à provisions réutilisables et hésitent à adopter des régimes végétaliens ou végétariens par peur d’être perçus comme homosexuels ou efféminés.

S’abstenir de comportements écologiques est devenu un moyen pour les hommes de sauvegarder leur identité de genre. Bien que cette logique soit quelque peu absurde, le changement de marque des produits respectueux de l’environnement pour qu’ils soient plus esthétiques pour les hommes pourrait peut-être les encourager à s’engager dans la cause.

Dans un effort pour commercialiser la durabilité comme étant à la mode, les produits respectueux de l’environnement ont adopté un certain style qui peut ne pas plaire à tous. Mais, dans l’intérêt de la planète, il se peut que nous devions rencontrer des hommes là où ils sont avec des produits durables d’apparence «virile».

Les hommes sont plus susceptibles d’être sceptiques face au changement climatique

Cependant, rendre la «verdure» esthétique aux hommes ne résout qu’une partie du problème. Amener les hommes à se soucier réellement de l’environnement en est une autre.

Une étude réalisée en 2019 au Royaume-Uni a révélé que 75% des femmes pensent que le climat a changé depuis leur plus jeune âge, contre 64% des hommes.

Une étude précédente a lié les taux plus élevés de scepticisme climatique des hommes à leurs visions du monde plus individualistes. Les hommes, selon l’étude, sont moins intéressés par l’égalitarisme et ont tendance à ne pas croire à l’impact humain sur le changement climatique.

Le changement climatique est souvent humanisé pour faire appel à nos émotions et promouvoir l’idée du «plus grand bien». Cependant, cela n’incite pas tous les hommes à se soucier.

Une autre étude montre que la plupart des hommes préfèrent les arguments axés sur la science et les affaires lorsqu’ils débattent du changement climatique. Ces hommes ont tendance à «attribuer des traits féminins négatifs» aux hommes qui ont argumenté sur la base de l’éthique et de la justice environnementale.

C’est aussi quelque chose avec lequel les militants pour le climat peuvent travailler afin d’obtenir plus d’hommes à bord. Le changement climatique a autant d’impacts scientifiques et économiques que d’impacts humains.

La misogynie empêche les hommes de s’engager dans l’activisme climatique

Le sexisme est un problème aussi difficile à corriger que le changement climatique lui-même et joue un rôle énorme dans la façon dont les hommes perçoivent l’action climatique.

Ceci, bien sûr, fait partie du problème des craintes des hommes d’être perçus comme efféminés pour l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Beaucoup d’hommes considèrent la féminité comme intrinsèquement mauvaise.

Mais la misogynie se répercute également sur d’autres aspects de l’activisme climatique. Sauver la planète repose sur une réorganisation complète de certaines des structures et des systèmes où les hommes en sont venus à enraciner leur masculinité.

Construire une économie neutre en carbone et mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles nécessite le démantèlement de nombreuses industries dominées par les hommes.

Une étude de 2014 sur la menace que le changement climatique pose sur la masculinité traditionnelle a révélé: «Pour les climato-sceptiques, ce n’était pas l’environnement qui était menacé; c’était un certain type de société industrielle moderne construite et dominée par leur forme de masculinité.

Ensuite, il y a la question de savoir qui mène la lutte contre le changement climatique.

Greta Thunberg et Alexandra Ocasio-Cortez sont deux des militantes climatiques contemporaines les plus éminentes et les plus bruyantes au monde, deux jeunes femmes qui renversent les conceptions traditionnelles du leadership.

Nous avons déjà vu Trump crier Thunberg et regarder régulièrement le GOP hurler à Ocasio-Cortez.

Le mouvement d’action pour le climat est devenu caractérisé par des hommes conservateurs diminuant le travail des femmes, il n’est donc pas surprenant que d’autres hommes qui ne sont pas à l’aise avec le leadership féminin ont tendance à hésiter à s’engager dans les actions nécessaires contre le changement climatique.

L’action climatique ne fonctionne tout simplement pas si nous ne pouvons pas être unis sur ce front. Essayer comme nous le pouvons de compenser les émissions de carbone avec des sacs en toile et des bouteilles d’eau réutilisables, une action collective de tous les genres et de toutes les nations est nécessaire pour préserver la planète et notre espèce.

