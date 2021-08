Pourquoi les hommes font honte aux femmes de porter des t-shirts de groupe

Si vous êtes une femme qui a déjà porté un t-shirt de groupe, je suis sûr que vous connaissez l’exercice.

Vous montrez votre tee-shirt en public et vous rencontrez une multitude de questions de la part de pairs et d’étrangers.

« Nommez chaque membre de Guns N’ Roses » ou « Vous aimez Nirvana ? Quelle est votre chanson préférée? Et ça ne peut pas être ‘Smells Like Teen Spirit’.

Il y a une certaine forme d’élitisme parmi les fandoms de groupes, en particulier ceux qui ne font plus de musique.

Il peut être presque offensant pour ces fans de penser qu’une femme pourrait aussi apprécier la musique qu’ils écoutent ou pire, tout comme le t-shirt.

Kourtney Kardashian a été ciblée pour avoir porté une chemise « The Cure ».

Ces critiques ne font pas que surveiller les femmes qu’ils rencontrent. Souvent, ils se rassemblent en ligne pour abattre des étrangers.

Lorsque Kourtney Kardashian a osé enfiler un t-shirt « The Cure » au cours de l’été, Twitter s’est indigné.

« Je me demande si Kourtney Kardashian aimait The Cure avant de sortir avec Travis Barker », l’un l’utilisateur a écrit en ligne. Parce que, bien sûr, une femme ne pourrait jamais aimer un groupe sans son petit ami en tête.

« Si elle les aime vraiment, alors qu’est-ce sa chanson préférée? » demanda un autre. Inutile de dire que Kardashian n’a pas répondu.

Étant donné la rareté de ce genre de commentaires visant les hommes, il est difficile de ne pas se demander si la féminité et l’apparence physique de Kardashian ont quelque chose à voir avec le contrecoup.

Peut-être que ces commentateurs sont mal à l’aise avec l’idée qu’une femme dont la famille a redéfini la culture pop moderne apprécierait un groupe de leur époque «Je suis né au mauvais moment».

Ou peut-être qu’ils la détestent simplement parce que c’est une femme.

Les fans du groupe détestent souvent les femmes qui portent des t-shirts de groupe.

Un fil Reddit sur lequel je suis tombé n’a même pas tenté de cacher la misogynie est l’élitisme des tee-shirts.

« Les filles ne devraient pas porter de t-shirts de groupe à moins qu’elles ne sachent vraiment quelque chose à ce sujet », lit-on.

L’affiche parlait d’avoir confronté une collègue pour avoir porté une chemise de groupe et faisait rage contre les femmes tout en supposant qu’aucune n’avait la moindre idée de la musique rock.

Alors que certaines personnes dans les commentaires défendaient les femmes et disaient que les hommes faisaient la même chose, l’affiche a clairement exprimé ses pensées, « [in] mon expérience, les gars le savent, les filles non.

Je grince des dents à la pensée d’hommes comme ceux-ci confrontant des collègues féminines, remettant en question leur connaissance des groupes et s’interrogeant sur leur droit de porter ce qu’ils choisissent.

Un sondage a révélé que les fans pensent que les gens doivent connaître 10 chansons avant de porter un t-shirt de groupe.

Juger les gens qui portent des t-shirts de groupe est un processus bien pensé, du moins selon un sondage réalisé par Rush Order Tees.

L’enquête a interrogé 1 017 propriétaires de t-shirts de groupe sur leurs habitudes d’achat et leurs croyances concernant les vêtements de musique.

Il s’avère que beaucoup avaient un critère pour déterminer si quelqu’un devait ou non porter un t-shirt de groupe.

La plupart des répondants pensaient que quelqu’un devrait connaître au moins 10 chansons d’un groupe avant de porter son t-shirt.

Près de la moitié (43,3 %) des personnes interrogées ont déclaré que la règle la plus importante était d’acheter un t-shirt de groupe avant un concert et de le porter pendant le concert, tandis que 20,6 % pensaient que c’était une mauvaise idée.

Bien que le sondage n’ait pas précisé le sexe des personnes qui ont répondu à l’enquête – et ils n’ont pas non plus demandé qui ils interrogeaient sur les t-shirts de leur groupe – le préjugé implicite de genre demeure.

L’élitisme des t-shirts de groupe est enraciné dans la masculinité toxique.

C’est une forme triste de masculinité toxique lorsque les hommes craignent que les femmes ne s’identifient à leurs intérêts et se sentent menacées par une femme qui en sait peut-être plus qu’eux.

Seuls les employés de Nike peuvent-ils porter leur marque ? Avez-vous été dans tous les collèges, villes ou pays mentionnés sur vos pulls ? Personne ne peut porter des vêtements imprimés « NASA » s’il n’est pas allé dans l’espace ?

Cela semble ridicule, non? Ce contrôle et ce fait de pousser les femmes hors d’espaces jugés uniquement adaptés aux hommes n’est pas moins nocif dans la culture du groupe que dans tous les autres aspects de la vie.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.